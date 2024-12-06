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    Korku türünün ustası: Tüm zamanların en iyi Stephen King filmleri

    Stephen King kitaplarına dayanan en iyi filmler ve TV dizilerini arayanlara buraya! Özellikle korku & gerilim türünü sevenlerin ilgisini çekecek en iyi Stephen King filmleri burada.

    Stephen King, korku türünün ustalarından biri olarak kabul edilir, son elli yıldır popüler edebiyatın da en büyük isimlerinden biridir. King, o kadar üretken bir isimdir ki, kitaplarından ve eserlerinden uyarlanan filmleri takip etmek zordur. Esaretin Bedeli, Cinnet, O, Medyum, en iyi Stephen King uyarlamaları arasında gelir. Stephen King korku filmleri ile tanınsa da başka türde sürükleyici filmleri de var. Stephen King en iyi filmleri burada!

    En iyi Stephen King filmleri 💯

    stephen king en iyi filmleri listesi Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in ilk romanı 1974'te raflara çıktığı andan itibaren Hollywood, korku ustasının en büyük eserlerini gişe rekorları kıran filmlere ve televizyon dizilerine uyarlamak için can attı. Bugüne kadar, Maine'de uzun süredir yaşayan yazarın yazıları 50'den fazla film ve 30 dizi için kaynak materyal olarak kullanıldı ve King'in film uyarlamalarının çoğu tüm zamanların en iyi korku filmleri arasında sayıldı. 77 yaşında olmasına rağmen, Maine'de uzun süredir yaşayan yazar, tüyler ürpertici eserler üretmeye devam ediyor. İşte tüm zamanların en iyi 10 Stephen King filmi:

    1️⃣ Esaretin Bedeli

    Stephen King filmi tavsiye Esaretin Bedeli Tam Boyutta Gör
    Frank Darabont’un ikinci Stephen King uyarlaması (uzun metrajlı ilk filmi) Esaretin Bedeli, hikayesini Rita Hayworth ve Shawshank Redemption adlı uzun hikayeden alıyor. Esaretin Bedeli filmi, Shawshank Eyalet Hapishanesi’nde cinayetten haksız yere müebbet hapse mahkum edilen Andy Dufresne’in (Tim Robbins) hikayesini anlatıyor. Morgan Freeman ve Bob Gunton gibi isimlerin başarılı performansları, ustalıkla yazılmış bir senaryo ve yürek ısıtan bir dostluk hikayesi… Bu film tekrar tekrar izlenebilecek bir klasik.
    • Tür: Dönem Filmi, Epik, Dram
    • Yönetmen: Frank Darabont
    • Senarist: Stephen King, Frank Darabont
    • Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton
    • IMDb puanı: 9.3

    2️⃣ Yeşil Yol

    en çok izlenen Stephen King filmi Yeşil Yol Tam Boyutta Gör
    Stephen King’in sürükleyici romanı The Green Mile’dan uyarlanan Yeşil Yol, Güney'deki bir hapishanenin gardiyanı olan ve insanları iyileştirmek için doğaüstü bir güce sahip olduğunu öğrendikten sonra haksız yere suçlanan iyi kalpli bir ölüm cezası mahkumunu kurtarmak için göreve çıkan Paul Edgecomb'un (Tom Hanks) hikayesini konu alıyor. Tom Hanks her zamanki gibi harika bir performans sergilese de, öne çıkan isim; iki küçük kıza tecavüz edip öldürmekle haksız yere suçlandıktan sonra ölüme mahkum edilen John Coffey adlı bir karakteri canlandıran Michael Clarke Duncan. Bu filmi izlerken göz yaşlarınızı tutamayacaksınız. Duncan, performansıyla en iyi film ve yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu dahil olmak üzere dört Oscar adaylığı kazandı.
    • Tür: Dönem Filmi, Dram, Suç, Gizem, Fantastik
    • Yönetmen: Frank Darabont
    • Senarist: Stephen King, Frank Darabont
    • Oyuncular: Tom HanksMichael Clarke DuncanDavid Morse
    • IMDb puanı: 8.6

    3️⃣ Cinnet

    Stephen King filmi öneri The Shining Tam Boyutta Gör
    Stanley Kubrick'in en beğenilen filmlerinden biri olan The Shining, birçok yönden kendine özgü. Stephen King için üzücü bir detay; film, romandan önemli ölçüde farklı. Cinnet, diğerkorku filmlerininçoğundan çok daha sanatsal ve başrol performansları son derece etkileyici. Filmin merkezindeki performanslar Amerikan çekirdek ailesinin örnek modeli olarak yorumlanabilir; güvensizlikleri için yardım istemeyen şiddet yanlısı, alkolik baba, çocuğunu seven ve uzaktaki kocasıyla bağ kurmakta zorlanan çekingen anne ve başa çıkmak için hayali bir arkadaşa ihtiyaç duyan savunmasız çocuk… Jack Nicholson, Jack Torrance rolüyle kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyor ancak Shelley Duvall, kanı donmuş karısı Wendy kadar, göreviyle de aynı derecede takdir görüyor. Bu arada, Danny Lloyd, medyum oğulları Danny olarak Stephen King Çocuk Oyuncu Onur Listesi'nde yerini koruyor.
    • Tür: Psikolojik Dram, Korku, Doğaüstü
    • Yönetmen: Stanley Kubrick
    • Senarist: Stephen King, Stanley Kubrick, Diane Johnson
    • Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
    • IMDb puanı: 8.4

    4️⃣ Carrie: Günah Tohumu

    Stephen King gerilim filmi Carrie Tam Boyutta Gör
    Stephen King’in ilk romanı Carrie’den uyarlanan film, okulda dışlanmış, evde ise günahkar olarak görülen yalnız bir kıza odaklanıyor. Sissy Spacek, başrolü mükemmel bir şekilde canlandırıyor. Piper Laurie, Carrie White'ın aşırı dindar annesi rolünde müthiş bir iş çıkarıyor. Bu filmde her şey var; Spacek ve Piper Laurie'nin (Carrie'nin duygusal olarak dengesiz annesini canlandırıyor) muhteşem performansları, DePalma'nın ilham verici yönetmenliği, harika yardımcı oyuncu kadrosu ve tipik bir küçük kasaba. Carrie basit bir film ancak onu bu kadar korkutucu yapan şey basitliği.
    • Tür: Gerilim, Trajedi, Korku, Drama
    • Yönetmen: Kimberly Peirce
    • Senarist: Lawrence D. Cohen, Roberto Aguirre-Sacasa, Stephen King
    • Oyuncular: Chloë Grace MoretzJulianne MooreGabriella Wilde
    • IMDb puanı: 5.8

    5️⃣ Öldüren Sis

    Stephen King filmi The Mist izle Tam Boyutta Gör
    The Mist, Frank Darabont'un dördüncü ve son King uyarlaması, aynı adlı 1980 tarihli uzun hikayesinden alınma. Öldüren Sis, tam bir kozmik korku kabusu. Film, küçük bir kasabanın sakinlerinin, topluluklarının üzerine yoğun ve uğursuz bir sis çöktükten sonra bir süpermarkete sığınmalarını konu alıyor. Yüzeyde, bu dünya dışı canavarların hikayesi gibi görünse de bir grup insanın zorlu koşullara nasıl tepki verdiğinin hikayesi.
    • Tür: Bilim Kurgu, Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Frank Darabont
    • Senarist: Frank Darabont, Stephen King
    • Oyuncular: Thomas JaneMarcia Gay HardenLaurie Holden
    • IMDb puanı: 7.1

    6️⃣ Ölüm Bölgesi

    Stephen King en iyi filmleri The Dead Zone Tam Boyutta Gör
    The Dead Zone'da Christopher Walken, komadan uyanıp insanların geçmişini, bugününü ve geleceğini görebilen bir adam olarak en iyi performanslarından birini sergiliyor. Film, trajik bir araba kazasından sonra psişik yetenekler kazanan Johnny Smith’e (Christopher Walken) odaklanıyor. Cronenberg, bu epizodik gerilime gerekli bir soğukluk ve paranoya getiriyor.
    • Tür: Dram, Korku, Bilim Kurgu, Gerilim
    • Yönetmen: David Cronenberg
    • Senarist: Stephen King, Jeffrey Boam
    • Oyuncular: Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt
    • IMDb puanı: 7.2

    7️⃣ It (O)

    Stephen King It korku filmi Tam Boyutta Gör
    It, bir grup cesur ortaokul çocuğunun Maine kasabasının sokaklarında dolaşan yayılımını, zalim bir katile karşı mücadelesini anlatıyor. Şeytani korkular ve bol miktarda büyümelik barındıran film, Pennywise the Dancing Clown rolündeki Bill Skarsgard’ın yayın verici performansıyla süsleniyor. Kitapta olduğu gibi, ana karakterlerin çocuk olarak çıktığı hikâyenin ilk kısmı daha heyecan verici. It: Chapter Two, en iyi King filmleri arasında yer almıyor ancak yazarın hikaye anlatma şeklini seviyorsanız, devam filmini de izleyebilirsiniz.
    • Tür: Korku, Doğaüstü Korku
    • Yönetmen: Andy Muschietti
    • Senarist: Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga, Gary Dauberman
    • Oyuncular: Bill Skarsgård, Jaeden MartellFinn Wolfhard
    • IMDb puanı: 7.3

    8️⃣ Ölüm Kitabı

    Ödüllü Stephen King uyarlaması Misery Tam Boyutta Gör
    Misery, Oscar kazanan tek Stephen King uyarlaması. Ölüm Kitabı, kar fırtınası sırasında dağlarda arabası kaza yapan ve düşmanca takıntılı bir hayran olan Annie Wilkes (Kathy Bates) tarafından kurtarılan ünlü bir roman yazarı olan Paul Sheldon'a (James Caan) odaklanıyor. Wilkes, Paul'u serisinin son kitabının finalini yeniden yazmaya zorlayarak esir tutuyor ve Paul'a kaçmanın bir yolunu bulmaktan başka seçenek bırakmıyor. Misery, ilerledikçe gerilimi daha da artıran, her iki dakikada bir karşımıza çıkan sürprizlerle dolu, sağlam bir film.
    • Tür: Psikolojik Dram, Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Rob Reiner
    • Senarist: Stephen King, William Goldman
    • Oyuncular: James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth
    • IMDb puanı: 7.8

    9️⃣ Salem's Lot

    Stephen King vampir filmi Salem's Lot Tam Boyutta Gör
    Salem’s Lot, Stephen King’in 1975 tarihli kült romanından uyarlama. Vampir filmlerini sevenlerin ilgisini çekecek filmin merkezinde başarılı bir yazar olan Ben Mears’ın (Lewis Pullman), çocukluğunu geçirdiği toprağı Jerusalem’s Lot kasabasına dönüşü yer alıyor. Yazar, kasabadaki terk edilmiş bir evde yaşadığı eski bir deneyimden ilham alarak yeni romanını yazmayı planlar. Ancak Ben’in geri dönüşü, kasabanın huzurunun bozulduğu ve korkunç olayların yaşandığı bir zamana denk gelir. Kasabanın en eski ve en gizemli evlerinden biri, yüzyıllardır var olan vampir Kurt Barlow (William Sadler) tarafından satın alınmıştır. Bu güçlü vampir, kasabanın sakinlerini teker teker vampire dönüştürmeye başlar ve Mears, bu kötülüğe karşı insanlarla birlikte mücadele etmek zorunda kalır.
    • Tür: Vampir, Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Gary Dauberman
    • Senarist: Stephen King, Gary Dauberman
    • Oyuncular: Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Jordan Preston Carter
    • IMDb puanı: 5.6

    🔟 The Life Of Chuck

    The Life Of Chuck Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in 2020 yılında yayımlanan If It Bleeds adlı koleksiyonundaki aynı adlı romanından uyarlama. The Life Of Chuck, Charles Krantz adlı bir adamın hayat hikayesini konu ediyor. Ters bir zaman çizelgesinde geçen filmde, hikaye Charles'ın beyin tümörü nedeniyle ölümünden başlayıp sözde perili bir evde geçirdiği çocukluğuyla son buluyor.
    • Tür: Dram, Fantastik, Bilim Kurgu
    • Yönetmen: Mike Flanagan
    • Senarist: Mike Flanagan, Stephen King
    • Oyuncular: Karen Gillan, Harvey Guillén, Lauren LaVera
    • IMDb puanı: 7.7

    Stephen King’in önerdiği filmler 👍🏻

    stephen king’in tavsiye ettiği filmler Tam Boyutta Gör
    Stephen King, korku severler için bilgi kaynağı, film önerileri çok değerli. Korku ustası, 77 yaşında olmasına rağmen hala ürkütücü olan her şeyin uzmanı ve düzenli olarak türün sunduğu en son romanlar, diziler, filmler hakkında yorumlar yapıyor. King’in film zevki geniş kapsamlı; büyük bütçeli gişe rekorları kıran filmlerden tamamen bağımsız yapımlara kadar her türlü film yapımcılığına ilgisi var. İşte Stephen King’in beğendiği filmler:
    1. Civil War
    2. Infested
    3. Barbarian
    4. MaXXXine
    5. A Quiet Place: Day One
    6. In A Violent Nature
    7. No One Will Save You
    8. Late Night with the Devil
    9. Night Swim

    Stephen King Netflix filmleri ve dizileri

    Netflixte izlenebilecek en iyi Stephen King filmleri Tam Boyutta Gör

    1. 1922 (Korku, Suç)
    2. Gerald’s Game (Korku, Dram)
    3. In the Tall Grass (Korku, Dram)
    4. Mr. Harrigan’s Phone (Korku, Gizem)

    Stephen King filmleri ve TV dizileri neredeyse Stephen King kitapları kadar uzun süredir bizimle. King’in ilk romanı "Carrie" raflarda yerini aldıktan iki yıl sonra beyaz perdeye uyarlandı. King’in kitaplarından uyarlanan filmler, 2010’larda patlama yaşadı. Bu, 2017’de gişede 701,8 milyon dolar hasılat elde eden "It" filmiyle yaşandı. Herkes Stephen King ile birlikte iş yapmak istedi ve O’nun ardından çok sayıda uyarlama yeşil ışık aldı. Bu trend de ölmedi; yeni King uyarlamaları gelmeye devam ediyor. Uzun süredir ertelenen "Salem's Lot" uyarlaması Max'te yayınlandı. The Life of Chuck ve "The Monkey te 2025’te vizyona girecek.

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