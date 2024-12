Korku türünün ustası: Tüm zamanların en iyi Stephen King filmleri

Stephen King, korku türünün ustalarından biri olarak kabul edilir, son elli yıldır popüler edebiyatın da en büyük isimlerinden biridir. King, o kadar üretken bir isimdir ki, kitaplarından ve eserlerinden uyarlanan filmleri takip etmek zordur. Esaretin Bedeli, Cinnet, O, Medyum, en iyi Stephen King uyarlamaları arasında gelir. Stephen King korku filmleri ile tanınsa da başka türde sürükleyici filmleri de var. Stephen King en iyi filmleri burada!

En iyi Türk korku filmleri 3 ay önce eklendi

Stephen King’in önerdiği filmler 👍🏻 Tam Boyutta Gör Stephen King, korku severler için bilgi kaynağı, film önerileri çok değerli. Korku ustası, 77 yaşında olmasına rağmen hala ürkütücü olan her şeyin uzmanı ve düzenli olarak türün sunduğu en son romanlar, diziler, filmler hakkında yorumlar yapıyor. King’in film zevki geniş kapsamlı; büyük bütçeli gişe rekorları kıran filmlerden tamamen bağımsız yapımlara kadar her türlü film yapımcılığına ilgisi var. İşte Stephen King’in beğendiği filmler: Civil War Infested Barbarian MaXXXine A Quiet Place: Day One In A Violent Nature No One Will Save You Late Night with the Devil Night Swim

Stephen King Netflix filmleri ve dizileri Tam Boyutta Gör 1922 (Korku, Suç) Gerald’s Game (Korku, Dram) In the Tall Grass (Korku, Dram) Mr. Harrigan’s Phone (Korku, Gizem)

Stephen King filmleri ve TV dizileri neredeyse Stephen King kitapları kadar uzun süredir bizimle. King’in ilk romanı "Carrie" raflarda yerini aldıktan iki yıl sonra beyaz perdeye uyarlandı. King’in kitaplarından uyarlanan filmler, 2010’larda patlama yaşadı. Bu, 2017’de gişede 701,8 milyon dolar hasılat elde eden "It" filmiyle yaşandı. Herkes Stephen King ile birlikte iş yapmak istedi ve O’nun ardından çok sayıda uyarlama yeşil ışık aldı. Bu trend de ölmedi; yeni King uyarlamaları gelmeye devam ediyor. Uzun süredir ertelenen "Salem's Lot" uyarlaması Max'te yayınlandı. The Life of Chuck ve "The Monkey te 2025’te vizyona girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.