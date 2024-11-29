Çocuk filmi önerisi isteyenlere en iyi çocuk filmleri (2024)

Teknoloji Editörü
İster ailece izleyebileceğiniz filmleri, ister herkesin seveceği en iyi çocuk filmlerini arıyor olun, aralarındaki seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Örümcek Adam, Oyuncak Hikayesi gibi klasiklerden Şrek, Karlar Ülkesi gibi hitlere kadar, bu filmler çocukların bayıldığı, unutulmaz karakterler, eğlence ve dersler içeriyor. Netflix, Disney+ gibi dijital platformlar da farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden çok çeşitli çocuk filmleri ve çocuklar için eğitici filmler bulmayı kolaylaştırıyor. Peki,
çocuklarla hangi filmler izlenir? Ailecek ne izleyelim diyenler için en güzel çocuk filmleri burada.
En iyi çocuk filmleri 🍭
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Disney, Pixar, Ghibli ve Aardman'ın animasyon favorilerinden, aile dostu şarkılı-danslı müzikallere, klasik çocuk edebiyatının uyarlamalarına kadar, genç izleyicilerin dikkatini çeken koca bir sinema dünyası var. Ancak, ailece izlenebilecek en iyi filmleri bulmak kolay olmayabilir. En güzel çocuk filmleri hangileri diyorsanız, müzikallerden prens ve prenses masallarına, animasyonlu hayvanlardan kahramanlık maceralarına kadar en iyi filmleri bu listede bulabilirsiniz. İşte
ailece izlenebilecek en iyi çocuk filmleri:
1️⃣ Örümcek Adam: Örümcek Evreni
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Spider-Man: Into The Spider-Verse, son derece yaratıcı, duygu yüklü, etkileyici animasyonlarıyla vizyona girdiği günden beri büyük ilgi gördü. Film, açılan bir kapı sonucu
çoklu evrende farklı bir boyuttan gelen Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Spider-Man ile birlik olup bilinen tüm gerçekliklere tehdit olan şeye engel olmaya çalışan Miles Morales'i odağına alıyor.
2️⃣ Hababam Rock
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Black’in canlandırdığı Dewey Finn, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan tükenmiş, aylak bir rock yıldızı olmak isteyen biridir; ta ki grubundan atılana kadar. Çaresizce paraya ihtiyacı olan adam, Joan Cusack'in gündüz okulunda vekil öğretmen olarak arkadaşının/ev sahibinin işini çalar ancak bu çocukların çılgın
müzik yetenekleri olduğunu görür. Ancak, bilmedikleri bir şey vardır; rock 'n' roll'un gücü. Dewey, bunu yapmaktan büyük mutluluk duyar ve çocukları gizlice rock tanrılarına dönüştürmeye koyulur.
3️⃣ Hugo
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Hugo Cabret Paris tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan kimsesiz bir çocuktur. Bir müze yangınında saat ustası babasını kaybeden Hugo, ondan yadigar kalan bir automatonu da gizlice tamir etmeye çalışır. Bu arada Paris tren istasyonunun güvenlik görevlisinden sürekli saklanır, oyuncak dükkanı sahibi Bay Georges'tan (Méliés) mekanik bir parça çalar. Birgün Georges'un manevi kızı Isabella ile tanışması Hugo'ya yeni bir dünyanın kapılarını daha açacaktır... Usta yönetmen Martin Scorsese'nin de ilk 3D denemesi olan Hugo Brian Selznick’in The Invention of Hugo Cabret adlı çocuk romanından uyarlanan bir yapım.
4️⃣ Bumblebee
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1980’li yıllarda tek başına kalan Bumblebee, Kaliforniya’daki küçük bir sahil kasabasında bir hurdalığa sığınır. 18 yaşına girmek üzere olan ve dünyadaki yerini keşfetmeye çalışan Charlie (Hailee Steinfeld), savaştan yaralanmış ve zarar görmüş olan Bumblebee’yi bulur. Charlie, Bumblebee’yi yeniden canlandırdığında kısa sürede onun sıradan bir sarı VW aracı olmadığını anlar. Laika Studios'tan Travis Knight tarafından yönetilen film, serinin diğer filmleri için söyleyemeyeceğiniz kadar sıcak,
komik ve tam anlamıyla büyüleyici.
5️⃣ Şrek 4
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Şrek, animasyon
macera türünün en iyi örneklerinden biri. Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Şrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkıyla dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.
6️⃣ VOL-İ
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800 yıl sonra insanlık, kirlilik ve çöplerle dolu bir gezegen olan Dünya'yı terk etmiştir. Geriye kalan tek şey; aşık olmak için yeterince uzun süre evrimleşmiş sevimli bir çöp sıkıştırma robotudur. Pixar’ın en iddialı projelerinden biri olan WALL-E'nin büyük ölçeği ve samimi cazibesi, Star Wars ses tasarımcısı Ben Burtt ve görüntü yönetmeni üstadı Roger Deakins gibi yeteneklerden faydalanıyor.
7️⃣ Evde Tek Başına
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8 yaşında bir çocuk evde yalnız bırakıldığında ve hırsızlar tarafından korkutulduğunda ne yapar? Mantıklı olan polisi aramak ve komşuların yardım etmesini sağlamaktır. Ancak bu Chris Columbus/John Hughes klasiği alternatif bir seçenek sunuyor. Macaulay Culkin'i şüphelenmeyen bir halkla tanıştıran Evde Tek Başına’nın zekice hazırlanmış bubi tuzakları ve duygusal hayat derslerinin ilginç karışımı,
Noel'de izlenmesi gereken film olarak yerini garantiledi.
8️⃣ Harry Potter
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Sekiz film boyunca Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell ve David Yates, Büyücü Dünyası’nı kitaptan sinemaya taşımada takdire şayan bir iş çıkardılar. Seride macera, arkadaşlık ve elbette bolca sihir var. İlk filmler küçük yaştakilerin dikkatini çekecek renkler sahneler içerirken, serinin sonu Karanlık Lord Voldemort’un yükselişinden sonra daha çok büyük çocuklara hitap ediyor.
Harry Potter serisi, ailece izlenebilecek harika bir film.
9️⃣ E.T.
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Çocuklar, Elliott’ın uzaydan gelen bir ziyaretçiyle sıcak şekilde bağ kurmasını izleyerek empatiyi öğreniyorlar. Yönetmen Steven Spielberg, aşırı romantikleştirmeden çocukluğu yakalamada ustadır ve bunları yaparken de yürek tellerini titretiyor. Meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere dünyaya gelirler. Geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi memleketlerine döndürmeyi unuturlar. 3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık
korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır. Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, yapayalnız olan bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir. Elliot, sadece E.T'yi tanırken değil; önyargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir efor sarf edecektir.
🔟 Her Şeye Evet
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Amy Krouse Rosenthal ve Tom Lichtenheld'in çocuk kitabından uyarlanan Her Şeye Evet’te içinizdeki çocuğu yeniden keşfedeceksiniz. Jennifer Garner (13 Going on 30) ve Édgar Ramírez (Gold), ebeveyn olduklarından beri gerçek birer moral bozucu olduklarını hisseden ve çocuklarının da buna yürekten katıldığı bir çifti canlandırıyor. Bu yüzden, çocuklarının 24 saat boyunca tüm isteklerini kabul etmek için bir anlaşma yapıyorlar. Zihinsel, fiziksel ve duygusal dayanıklılıklarının sınavı sırasında, çocuklarıyla yeniden bağ kurmaya ve ebeveyn olarak gerçekte kim olmak istediklerini anlamaya çalışıyorlar.
Netflix çocuk filmleri 🍿
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Ailece izlenebilecek filmler söz konusu olduğunda, Netflix en iyi dijital platformlardan biri. Yayıncının geniş kütüphanesinde her yaştan çocuğu eğlendirecek hem animasyon hem de canlı aksiyon filmleri var. Konuşan hayvanlar, masal kahramanları, robotlar ve fazlasını içeren birbirinden eğlenceli çocuk filmleri Netflix’te. İşte Netflix’te izleyebileceğiniz en güzel çocuk filmleri:
Kardan Kız Kardeşim
Kurtarma Köpeği Ruby
Hayaller Diyarı
Matilda Müzikali
Scooby-Doo 2
En Korkunç Masal
Son Vagon
Filler Aşkına
Küçük Kardeşim
Bücür
Ailece izlenebilecek filmler listesinin sonuna geldik. Çocuklar için uygun filmler söz konusu olduğunda, Netflix, Disney, YouTube ve diğer platformlarda çok sayıda eğlenceli filme rastlamak mümkün. Animasyonları, ders veren hikayeleriyle en güzel çocuk filmlerini burada bulabilirsiniz.
En İyi Çocuk Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 48458
Kaynakça
https://www.netflix.com/tudum/articles/kids-movies
https://www.imdb.com/list/ls038123103/
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