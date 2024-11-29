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    Çocuk filmi önerisi isteyenlere en iyi çocuk filmleri (2024)

    Aile filmi gecesi mi düzenleyeceksiniz? Ailece izleyebileceğiniz en iyi çocuk filmlerini arıyorsanız, işte tüm zamanların en çok izlenen ve beğenilen 10 çocuk filmi:

    İster ailece izleyebileceğiniz filmleri, ister herkesin seveceği en iyi çocuk filmlerini arıyor olun, aralarındaki seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Örümcek Adam, Oyuncak Hikayesi gibi klasiklerden Şrek, Karlar Ülkesi gibi hitlere kadar, bu filmler çocukların bayıldığı, unutulmaz karakterler, eğlence ve dersler içeriyor. Netflix, Disney+ gibi dijital platformlar da farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden çok çeşitli çocuk filmleri ve çocuklar için eğitici filmler bulmayı kolaylaştırıyor. Peki, çocuklarla hangi filmler izlenir? Ailecek ne izleyelim diyenler için en güzel çocuk filmleri burada.

    En iyi çocuk filmleri 🍭

    ailece izlenebilecek çocuk filmleri öneri listesi Tam Boyutta Gör
    Disney, Pixar, Ghibli ve Aardman'ın animasyon favorilerinden, aile dostu şarkılı-danslı müzikallere, klasik çocuk edebiyatının uyarlamalarına kadar, genç izleyicilerin dikkatini çeken koca bir sinema dünyası var. Ancak, ailece izlenebilecek en iyi filmleri bulmak kolay olmayabilir. En güzel çocuk filmleri hangileri diyorsanız, müzikallerden prens ve prenses masallarına, animasyonlu hayvanlardan kahramanlık maceralarına kadar en iyi filmleri bu listede bulabilirsiniz. İşte ailece izlenebilecek en iyi çocuk filmleri:

    1️⃣ Örümcek Adam: Örümcek Evreni

    en iyi çocuk filmi örümcek adam Tam Boyutta Gör
    Spider-Man: Into The Spider-Verse, son derece yaratıcı, duygu yüklü, etkileyici animasyonlarıyla vizyona girdiği günden beri büyük ilgi gördü. Film, açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı bir boyuttan gelen Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Spider-Man ile birlik olup bilinen tüm gerçekliklere tehdit olan şeye engel olmaya çalışan Miles Morales'i odağına alıyor.

    2️⃣ Hababam Rock

    çocuk filmi öneri Hababam Rock Tam Boyutta Gör
    Black’in canlandırdığı Dewey Finn, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan tükenmiş, aylak bir rock yıldızı olmak isteyen biridir; ta ki grubundan atılana kadar. Çaresizce paraya ihtiyacı olan adam, Joan Cusack'in gündüz okulunda vekil öğretmen olarak arkadaşının/ev sahibinin işini çalar ancak bu çocukların çılgın müzik yetenekleri olduğunu görür. Ancak, bilmedikleri bir şey vardır; rock 'n' roll'un gücü. Dewey, bunu yapmaktan büyük mutluluk duyar ve çocukları gizlice rock tanrılarına dönüştürmeye koyulur.

    3️⃣ Hugo

    Hugo çocuk filmi izle Tam Boyutta Gör
    Hugo Cabret Paris tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan kimsesiz bir çocuktur. Bir müze yangınında saat ustası babasını kaybeden Hugo, ondan yadigar kalan bir automatonu da gizlice tamir etmeye çalışır. Bu arada Paris tren istasyonunun güvenlik görevlisinden sürekli saklanır, oyuncak dükkanı sahibi Bay Georges'tan (Méliés) mekanik bir parça çalar. Birgün Georges'un manevi kızı Isabella ile tanışması Hugo'ya yeni bir dünyanın kapılarını daha açacaktır... Usta yönetmen Martin Scorsese'nin de ilk 3D denemesi olan Hugo Brian Selznick’in The Invention of Hugo Cabret adlı çocuk romanından uyarlanan bir yapım.

    4️⃣ Bumblebee

    robotlu çocuk filmi Bumblebee Tam Boyutta Gör
    1980’li yıllarda tek başına kalan Bumblebee, Kaliforniya’daki küçük bir sahil kasabasında bir hurdalığa sığınır. 18 yaşına girmek üzere olan ve dünyadaki yerini keşfetmeye çalışan Charlie (Hailee Steinfeld), savaştan yaralanmış ve zarar görmüş olan Bumblebee’yi bulur. Charlie, Bumblebee’yi yeniden canlandırdığında kısa sürede onun sıradan bir sarı VW aracı olmadığını anlar. Laika Studios'tan Travis Knight tarafından yönetilen film, serinin diğer filmleri için söyleyemeyeceğiniz kadar sıcak, komik ve tam anlamıyla büyüleyici.

    5️⃣ Şrek 4

    çocuk filmi tavsiye şrek Tam Boyutta Gör
    Şrek, animasyon macera türünün en iyi örneklerinden biri. Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Şrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkıyla dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

    6️⃣ VOL-İ

    aile izlenecek çocuk filmi WALL-E Tam Boyutta Gör
    800 yıl sonra insanlık, kirlilik ve çöplerle dolu bir gezegen olan Dünya'yı terk etmiştir. Geriye kalan tek şey; aşık olmak için yeterince uzun süre evrimleşmiş sevimli bir çöp sıkıştırma robotudur. Pixar’ın en iddialı projelerinden biri olan WALL-E'nin büyük ölçeği ve samimi cazibesi, Star Wars ses tasarımcısı Ben Burtt ve görüntü yönetmeni üstadı Roger Deakins gibi yeteneklerden faydalanıyor.

    7️⃣ Evde Tek Başına

    en iyi çocuk filmleri evde tek başına Tam Boyutta Gör
    8 yaşında bir çocuk evde yalnız bırakıldığında ve hırsızlar tarafından korkutulduğunda ne yapar? Mantıklı olan polisi aramak ve komşuların yardım etmesini sağlamaktır. Ancak bu Chris Columbus/John Hughes klasiği alternatif bir seçenek sunuyor. Macaulay Culkin'i şüphelenmeyen bir halkla tanıştıran Evde Tek Başına’nın zekice hazırlanmış bubi tuzakları ve duygusal hayat derslerinin ilginç karışımı, Noel'de izlenmesi gereken film olarak yerini garantiledi.

    8️⃣ Harry Potter

    Harry Potter çocuk filmi Tam Boyutta Gör
    Sekiz film boyunca Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell ve David Yates, Büyücü Dünyası’nı kitaptan sinemaya taşımada takdire şayan bir iş çıkardılar. Seride macera, arkadaşlık ve elbette bolca sihir var. İlk filmler küçük yaştakilerin dikkatini çekecek renkler sahneler içerirken, serinin sonu Karanlık Lord Voldemort’un yükselişinden sonra daha çok büyük çocuklara hitap ediyor. Harry Potter serisi, ailece izlenebilecek harika bir film.

    9️⃣ E.T.

    uzaylı çocuk filmi E.T. Tam Boyutta Gör
    Çocuklar, Elliott’ın uzaydan gelen bir ziyaretçiyle sıcak şekilde bağ kurmasını izleyerek empatiyi öğreniyorlar. Yönetmen Steven Spielberg, aşırı romantikleştirmeden çocukluğu yakalamada ustadır ve bunları yaparken de yürek tellerini titretiyor. Meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere dünyaya gelirler. Geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi memleketlerine döndürmeyi unuturlar. 3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır. Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, yapayalnız olan bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir. Elliot, sadece E.T'yi tanırken değil; önyargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir efor sarf edecektir.

    🔟 Her Şeye Evet

    çocuklara uygun film Her Şeye Evet Tam Boyutta Gör
    Amy Krouse Rosenthal ve Tom Lichtenheld'in çocuk kitabından uyarlanan Her Şeye Evet’te içinizdeki çocuğu yeniden keşfedeceksiniz. Jennifer Garner (13 Going on 30) ve Édgar Ramírez (Gold), ebeveyn olduklarından beri gerçek birer moral bozucu olduklarını hisseden ve çocuklarının da buna yürekten katıldığı bir çifti canlandırıyor. Bu yüzden, çocuklarının 24 saat boyunca tüm isteklerini kabul etmek için bir anlaşma yapıyorlar. Zihinsel, fiziksel ve duygusal dayanıklılıklarının sınavı sırasında, çocuklarıyla yeniden bağ kurmaya ve ebeveyn olarak gerçekte kim olmak istediklerini anlamaya çalışıyorlar.

    Netflix çocuk filmleri 🍿

    netflixte izlenebilecek aile filmleri Tam Boyutta Gör
    Ailece izlenebilecek filmler söz konusu olduğunda, Netflix en iyi dijital platformlardan biri. Yayıncının geniş kütüphanesinde her yaştan çocuğu eğlendirecek hem animasyon hem de canlı aksiyon filmleri var. Konuşan hayvanlar, masal kahramanları, robotlar ve fazlasını içeren birbirinden eğlenceli çocuk filmleri Netflix’te. İşte Netflix’te izleyebileceğiniz en güzel çocuk filmleri:
    1. Kardan Kız Kardeşim
    2. Kurtarma Köpeği Ruby
    3. Hayaller Diyarı
    4. Matilda Müzikali
    5. Scooby-Doo 2
    6. En Korkunç Masal
    7. Son Vagon
    8. Filler Aşkına
    9. Küçük Kardeşim
    10. Bücür

    Ailece izlenebilecek filmler listesinin sonuna geldik. Çocuklar için uygun filmler söz konusu olduğunda, Netflix, Disney, YouTube ve diğer platformlarda çok sayıda eğlenceli filme rastlamak mümkün. Animasyonları, ders veren hikayeleriyle en güzel çocuk filmlerini burada bulabilirsiniz.

    En İyi Çocuk Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 48458

    Kaynakça https://www.netflix.com/tudum/articles/kids-movies https://www.imdb.com/list/ls038123103/
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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