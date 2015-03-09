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Apple Watch 24 Nisan'da satışa çıkıyor

4 yıl
4,6b
1
45
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Watch 24 Nisan'da satışa çıkıyor

Apple'ın bugünkü etkinliğinin odak noktası olan akıllı saati Apple Watch nihayet resmi olarak satışa çıkıyor. Akıllı saat için 24 Nisan piyasaya çıkış tarihi olarak seçildi. Ön siparişler ise 10 Nisan'da başlıyor.
Analiz uzmanlarının 15-20 milyon arasında satış bekledikleri Apple Watch, firmanın da bu yıl ki en önemli silahlarından birisi olacak. Firma yeni ürünü ile akıllı saat pazarını sallamayı amaçlıyor.
Apple Watch donanımı ile ilgili tabi ki fazla bir detay açıklanmış değil. Sadece kullanılan yonganın S1 adında olduğu ve kullanım süresinin de tek şarjda 18 saat olduğunu biliyoruz. Cihaz kayış ve kasa ölçüsüne göre 3 farklı versiyon ile satışa sunulacak. Ayrıca Bluetooth ve WiFi bağlantıları da mevcut.
Apple Watch için pek çok uygulama hazırlandı ve an itibariyle Apple Store özel bölümünde indirmeye sunuldu. Cihazın sağ kenarında bulunan tuşlarla yönetim sağlanırken, ekranda da baskı hassasiyetli bir panel kullanılıyor. Baskı sertliğine göre çeşitli fonksiyonlar başlatabiliyorsunuz.
Apple Watch, iPhone cihazına bağlanarak kullanılıyor ve buradaki uygulamadan yönetiliyor. Bağlantı koptuğunda ön bellek sayesinde bir süre daha saatteki uygulamaları kullanabiliyorsunuz. 11 farklı sensör ile çeşitli verileri ölçebilen saat bunları bağlı olduğu cihazdaki Health uygulamasına aktarabiliyor.
Apple saatin versiyonlarına göre fiyatlarını belirlemiş durumda. Spor tasarıma sahip olan Apple Watch Sport modeli 38mm versiyonu 349$, 42mm versiyonu 399$ olarak fiyatlandırılmış.
Standart Apple Watch ise kayış ve tasarıma göre farklı fiyatlara sahip. 38mm versiyonu 549$-1049$ arasında, 42mm versiyonu da 599$-1099$ arasında değişiyor. 18 karat altın kaplama Apple Watch Edition ise sınırlı sayıda ve 10 000$ fiyat etiketine sahip.
Apple Watch ilk olarak ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong ve Japonya'da piyasaya sürülecek. Sonrasında ise dalga dalga diğer ülkelere gönderilecek. Cihazın bazı detaylarını buradan okuyabilirsiniz.




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ulabuneya 4 yıl en beğenilen
Saatin fazla satılmayacağını anlamışlar , bari kroyum amma para bende diyen kısıtlı kesime yüksek fiyattan geçirelim demişler.
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bkaakco 4 yıl
Akıllı saatleri başından beri gereksiz buluyorum.
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General. 4 yıl
Tasarımı beğenmedim ayrıca fiyat çok gereksiz Pahalı.
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doctor_bey 4 yıl
Fiyatlara gel...

Ama tekrar tekrar isteyen / parası olan / meraklısı olan alır diyorum ve uzaklaşıyorum...
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0je 4 yıl
En düşüğü 1200 lira olur ülkemizde.Fanatikleri verir.iphoneı ipadi Mac î olan fanatikleri verir alır Dünya'da az değil bu kişiler.Türkiyedede az değil
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DH Misafiri 4 yıl
ama çok güzel saatler
meleginhediyeleri.blogspot.com
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volkan_kolay 4 yıl
Benim bir sorum olacak sizce bu saat tasarımsal anlamda kadına mı yoksa erkeğe mi hitap ediyor..???

Tasarım bana çok feminen geldi ve açıkçası bu paralara kolunuz da daha güzel duracak çok saat var. Galaxy Gear ve Gear 2 kullandığım için diyorum. Bu saatlerin en fazla hakki 500TL 600TL falan.

Vede bu parayı verip hergün şarja koymak daha komik bir olay..
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teddybear01 4 yıl
Bir insan bir saate nasıl o kadar para verebilir
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Abuk2603 4 yıl
Nisan da vestel vergisi gelecek diyorlar yandikk
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Gordon Gekko 4 yıl
made in china saate o para verilir mi ya yazıklar olsun bide bu kapış kapış gidecek. Her gün şarj etmek de cabası yemin ediyorum hiç akıl karı değil.

Saat bir aksesuardır ihtiyaç değil ve ben oyuncak gibi aksesuara bu paraları asla vermem ayrıca piyasada çokça çakması çıkacak bi numarası kalmayacak.

Bu paralara on numara "swiss made" saatler alınır hemde gerçekten premium olan saatler.

Altın kaplama saate 10000 $ demişler o paraya ROLEX alırsın ROLEXXX!
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congenial_boy 4 yıl
Apple Watch'ın Türkiye'deki kullanıcı kitlesini şimdiden hayal edebiliyorum. Lise ve üniversite öğrencilerinin birbirlerine hava atma veya zengin olduğunu belli etme gibi amaçlarla kullanacağı bir tür pahalı oyuncak. Tipsiz ergen gencimiz sınıfta herkesin görebileceği bir açıdan bununla oynayarak tüm sınıfın dikkatini çekmeye çalışacak ve bu yolla kızların kendisinin yanına gelip saatine bakabilir miyim aaa nerden aldın falan sorularına cevap vererek kızlarla tanışmayı umacak. İkinci tip kullanıcı ise lise ve üniversitelerin popüler güzel kızları bu saatlerin pembelerinden edinip, çevredeki erkeklere hem güzelim hem zenginim mesajı verecek ayrıca instagram da falan saatinde gözükeceği fotolar çekinip hava atacaklar. Yoksa koca koca zengin adamlar bir sürü dünyaca ünlü saat markası varken, bu uyduruk saatleri takıp gezinmezler.
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Master_Evil 4 yıl
10.000$ altın versiyon
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CoreXXX 4 yıl
pil sorunu olmasa akıllı saatlerin çok satar. birde hergün bunlarımı sarj edecez. daha yeni tag hauer aldık mekaniğe devam:))
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Guest-F8946C419 4 yıl
Seneye %25 inceltirler kesin.
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DARTH_BLACK 4 yıl
saatse,alın size saatin en kralı...o parayı ancak bu ürüne verirdim ama ülkemizde maalesef yok.



apple saatleri gerçekten gereksiz..
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