Apple Watch 24 Nisan'da satışa çıkıyor





Apple'ın bugünkü etkinliğinin odak noktası olan akıllı saati Apple Watch nihayet resmi olarak satışa çıkıyor. Akıllı saat için 24 Nisan piyasaya çıkış tarihi olarak seçildi. Ön siparişler ise 10 Nisan'da başlıyor.

Analiz uzmanlarının 15-20 milyon arasında satış bekledikleri Apple Watch, firmanın da bu yıl ki en önemli silahlarından birisi olacak. Firma yeni ürünü ile akıllı saat pazarını sallamayı amaçlıyor.

Apple Watch donanımı ile ilgili tabi ki fazla bir detay açıklanmış değil. Sadece kullanılan yonganın S1 adında olduğu ve kullanım süresinin de tek şarjda 18 saat olduğunu biliyoruz. Cihaz kayış ve kasa ölçüsüne göre 3 farklı versiyon ile satışa sunulacak. Ayrıca Bluetooth ve WiFi bağlantıları da mevcut.

Apple Watch için pek çok uygulama hazırlandı ve an itibariyle Apple Store özel bölümünde indirmeye sunuldu. Cihazın sağ kenarında bulunan tuşlarla yönetim sağlanırken, ekranda da baskı hassasiyetli bir panel kullanılıyor. Baskı sertliğine göre çeşitli fonksiyonlar başlatabiliyorsunuz.

Apple Watch, iPhone cihazına bağlanarak kullanılıyor ve buradaki uygulamadan yönetiliyor. Bağlantı koptuğunda ön bellek sayesinde bir süre daha saatteki uygulamaları kullanabiliyorsunuz. 11 farklı sensör ile çeşitli verileri ölçebilen saat bunları bağlı olduğu cihazdaki Health uygulamasına aktarabiliyor.

Apple saatin versiyonlarına göre fiyatlarını belirlemiş durumda. Spor tasarıma sahip olan Apple Watch Sport modeli 38mm versiyonu 349$, 42mm versiyonu 399$ olarak fiyatlandırılmış.

Standart Apple Watch ise kayış ve tasarıma göre farklı fiyatlara sahip. 38mm versiyonu 549$-1049$ arasında, 42mm versiyonu da 599$-1099$ arasında değişiyor. 18 karat altın kaplama Apple Watch Edition ise sınırlı sayıda ve 10 000$ fiyat etiketine sahip.

Apple Watch ilk olarak ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong ve Japonya'da piyasaya sürülecek. Sonrasında ise dalga dalga diğer ülkelere gönderilecek. Cihazın bazı detaylarını buradan okuyabilirsiniz.











