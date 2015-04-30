Apple Watch "Taptic Engine" parçasından kaynaklı tedarik sorunu yaşıyor

Taptic Engine (Görüntü iFixit'den alınmıştır.)

Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch sevkiyatlarının gecikmesi farklı iddiaları da beraberinde getirdi. Bu iddialardan en güçlüsü ise Wall Street Journal'ın dile getirdiği "Taptic Engine" problemi.

İddiaya bakılırsa bir uyarıcı görevi gören bu parça(Taptic Motoru) bildirim geldiğinde veya bileğinize dokunduğunuzda titreşimler gönderen bu motor yapay bir hissiyat yaratıyor. Ancak iddiaya göre bu motordaki bazı hatalar ürünün tedariğinin gecikmesine sebep oluyor. Bu parçanın iki farklı şirketten temin edildiği belirtilirken şirketlerden birinin arızalı ürünler yollaması Apple'a zor zamanlar yaşatacak gibi.

Arızanın tedarikçi AAC Technologies'in gönderdiği parçalarda yaşandığı iddia edilirken Apple'ın tedarik problemini çözmek için Foxconn'un kapısını çaldığı söyleniyor. Foxconn'un kısa sürede üretime geçemeyecek olması şirketin bir kaç aylığına tedarik sıkıntısı yaşayabileceğini gösteriyor. İddialar doğruysa ancak bir kaç ay sonrasında düzenli ve yeterli üretime ulaşılabilecek.



Ayrıca konu ile ilgili son bilgiler ise satılan modellerde herhangi bir arıza olmadığını söylüyor. Bu noktada arızalı Apple Watch modelleri satılmadığı için hiç bir Apple Watch hatadan dolayı geri çağrılmayacak. Şimdilik Apple'ın konu ile ilgili nasıl bir çözüm bulacağı bilinmiyor.