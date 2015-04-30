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Apple Watch "Taptic Engine" parçasından kaynaklı tedarik sorunu yaşıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7b
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8
iPod / iPod Touch
Oğuz Avcı
Editör
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Apple Watch
 
Taptic Engine (Görüntü iFixit'den alınmıştır.) 
Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch sevkiyatlarının gecikmesi farklı iddiaları da beraberinde getirdi. Bu iddialardan en güçlüsü ise Wall Street Journal'ın dile getirdiği "Taptic Engine" problemi.

İddiaya bakılırsa bir uyarıcı görevi gören bu parça(Taptic Motoru) bildirim geldiğinde veya bileğinize dokunduğunuzda titreşimler gönderen bu motor yapay bir hissiyat yaratıyor. Ancak iddiaya göre bu motordaki bazı hatalar ürünün tedariğinin gecikmesine sebep oluyor. Bu parçanın iki farklı şirketten temin edildiği belirtilirken şirketlerden birinin arızalı ürünler yollaması Apple'a zor zamanlar yaşatacak gibi.
Arızanın tedarikçi AAC Technologies'in gönderdiği parçalarda yaşandığı iddia edilirken Apple'ın tedarik problemini çözmek için Foxconn'un kapısını çaldığı söyleniyor. Foxconn'un kısa sürede üretime geçemeyecek olması şirketin bir kaç aylığına tedarik sıkıntısı yaşayabileceğini gösteriyor. İddialar doğruysa ancak bir kaç ay sonrasında düzenli ve yeterli üretime ulaşılabilecek. 

Ayrıca konu ile ilgili son bilgiler ise satılan modellerde herhangi bir arıza olmadığını söylüyor. Bu noktada arızalı Apple Watch modelleri satılmadığı için hiç bir Apple Watch hatadan dolayı geri çağrılmayacak. Şimdilik Apple'ın konu ile ilgili nasıl bir çözüm bulacağı bilinmiyor.

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batuhansaka 4 yıl
Yorumların hepsi aklı başında yapılmış yorumlar değil.
Kusura bakmayın ama Apple sizin kıytırık Samsungunuzdan Htcnizden ve bir çok telefon üreten markadan en iyi müşteri hizmetini sağlıyor.
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WB 4 yıl
Apple bu saat isiyle bir batakliga mi girdi yoksa tersi mi olur bekleyip gorecegiz. Su haliyle (kullanim amaci, pil omru) benim gozumde 400-500 tl degerinde..
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fthkn 4 yıl WB
Bataklık değil yararlı bir alet ama fırtına koparacak bir şey de değil. Apple vurgun yaparım havasına girdi ama öyle olmayacak artık. Dünya ilk iphone çıktığı günün çaresizliği içinde değil artık. O zaman mobil işletim sistemi hiç yoktu. Şimdi çok iyi 4 farklı rakibi var İOS'un. Dediğin gibi o aletin değeri 500 liradan fazla değil. Zaten standart modeli 349 dolar. Dolar yüksek olmasa 500 civarına geliyor.
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addidas_85 4 yıl
Bence o saatin asıl bozuk parçası pili. Gidip onu düzeltdinler.
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Kral_Jumong 4 yıl
He applede cok musteri memnuniyetine onem veriyo abi ya 6 cıktı asırı sattı gotleri kalktı adamların parayı cok gorunce adam bozuluyo işte ( gerci tim cook adam değil ama...)
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LGSalesB 4 yıl Kral_Jumong
Kral_Jumong
He applede cok musteri memnuniyetine onem veriyo abi ya 6 cıktı asırı sattı gotleri kalktı adamların parayı cok gorunce adam bozuluyo işte ( gerci tim cook adam değil ama...)

Bu yorumu yapıp tim cook'a adam olmadığını soylediğin için dunya adamlık odulu kazandın seni yurekten ve ayakta alkışlıyoruz!!!

Kendinle gurur duyabilirsin.

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Götterfunken 4 yıl Kral_Jumong
Kral_Jumong

He applede cok musteri memnuniyetine onem veriyo abi ya 6 cıktı asırı sattı gotleri kalktı adamların parayı cok gorunce adam bozuluyo işte ( gerci tim cook adam değil ama...)

Mesajından saçmalık akıyor
Apple eskiden yok olmak üzere felan mıydı parayı görünce g..leri kalksın?!
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