Apple Watch modellerine gelişmiş bir uyku takip sistemi gelebilir

Apple kullanıcılarının bildiği üzere iPhone modelleri temel bir uyku takip özelliği ile birlikte geliyor. Pek çok kişi böyle bir özelliğin Apple Watch'a da ekleneceğini bekliyordu ancak şimdiye kadar şirketten bu yönde bir girişim olmamıştı. Gelen haberlere göre ise Apple yeni özellik ile ilgili çalışmalara başlamış durumda.

Ek donanım gerektirmeyecek

Yakın bir dönemde Apple Watch akıllı saat modellerine gelmesi beklenen bu yeni özellik Burrito olarak adlandırılıyor. En iyi yanı ise donanım gerektirmeyecek olması. Yani bu yeni özellik tüm Apple Watch modellerinde yapılacak bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Kullanıcıların uykusunu izlemek için tüm sensörleri kullanacak olan bu özellik, cihazın gece yatmadan önce şarj edilmesini de hatırlatacak.

https://9to5mac.com/2019/09/02/apple-watch-sleep-tracking-revealed-sleep-quality-battery-management-more/

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adı verilen bir özellik de kullanıcıların Apple Watch'ı uyurken takmaları ve birden fazla Apple Watch olması durumunda bunlardan istenilen modeli uyku saati olarakimkan sağlayacak. Ayrıca yeni özellik kullanıcılar alarm çalmadan uyanırsa,alarmı iptal edebilecek ve istenirse sadece titreşimden oluşan bir alarm kurulabilecek. Apple'ın bu yeniliği isetarihindeki etkinlikte tanıtması bekleniyor.