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Apple Watch modellerine gelişmiş bir uyku takip sistemi gelebilir

Teknoloji devi Apple, tıpkı iPhone'larda olduğu gibi, akıllı saat modeli Apple Watch için de ek donanım gerektirmeyen gelişmiş bir uyku takip özelliği üzerinde çalışıyor.
2 gün
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Apple Watch
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple kullanıcılarının bildiği üzere iPhone modelleri temel bir uyku takip özelliği ile birlikte geliyor. Pek çok kişi böyle bir özelliğin Apple Watch'a da ekleneceğini bekliyordu ancak şimdiye kadar şirketten bu yönde bir girişim olmamıştı. Gelen haberlere göre ise Apple yeni özellik ile ilgili çalışmalara başlamış durumda.

Ek donanım gerektirmeyecek

Yakın bir dönemde Apple Watch akıllı saat modellerine gelmesi beklenen bu yeni özellik Burrito olarak adlandırılıyor. En iyi yanı ise donanım gerektirmeyecek olması. Yani bu yeni özellik tüm Apple Watch modellerinde yapılacak bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Kullanıcıların uykusunu izlemek için tüm sensörleri kullanacak olan bu özellik, cihazın gece yatmadan önce şarj edilmesini de hatırlatacak.
Time in Bed track adı verilen bir özellik de kullanıcıların Apple Watch'ı uyurken takmaları ve birden fazla Apple Watch olması durumunda bunlardan istenilen modeli uyku saati olarak belirlemelerine imkan sağlayacak. Ayrıca yeni özellik kullanıcılar alarm çalmadan uyanırsa, devreye girerek alarmı iptal edebilecek ve istenirse sadece titreşimden oluşan bir alarm kurulabilecek. Apple'ın bu yeniliği ise 10 Eylül tarihindeki etkinlikte tanıtması bekleniyor.


https://9to5mac.com/2019/09/02/apple-watch-sleep-tracking-revealed-sleep-quality-battery-management-more/ Yorum Yaz
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galaxyg 2 gün
Yatarken başucumuzda iphone ..wifi her yerde
Birde blutooth bağlantılı bi cihaz bileğimize yapışıp sensörler çalışacak
acaba uzun kullanımda sağlığa etkisi neler olacak
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LGatakan 2 gün
Şu gamsız alet Ayfon gibi osuruk bir telefon istemese gerçekten rakipsiz. Apple Watch Android'de de çalıştığı anda 5 kat fazla satacak ama nerdeeee
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Extreme Victory 2 gün LGatakan
ihtiyaci yok, su am zaten Dunyanin en cok satan saati. Ne yapsin Pasli vida androidi?
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APOLL0 2 gün
Uydu takip olarak okuyan bir ben miyim?
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Zambara Makaka 1 gün yeni yorumcu APOLL0
Evet.
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