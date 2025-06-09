Apple, watchOS 26’yı tanıttı: İşte merak edilenler

watchOS 26 neler sunuyor?
Apple’ın bu sıra dışı numara sıçramasının nedeni, şirketin tüm işletim sistemlerinde ortak bir versiyonlama sistemine geçiş yapması. Artık iOS, macOS, iPadOS, tvOS, visionOS ve watchOS aynı sürüm numarasını taşıyacak. Bu yıl hepsi 26 ile sunulacak; bu da kullanıcılar için hangi cihazın güncel olup olmadığını anlamayı kolaylaştıracak.
Yepyeni bir tasarım: Liquid Glass
Bu kişiselleştirilmiş sesli destek, Fitness+ eğitmenlerinden alınan ses verileriyle oluşturulmuş dinamik bir yapay zeka sesi sayesinde sunuluyor. Workout Buddy özelliği, Bluetooth kulaklık ve Apple Intelligence destekli bir iPhone ile çalışıyor ve başlangıçta belirli antrenman türleriyle (koşu, yürüyüş, bisiklet, HIIT, kuvvet antrenmanı) uyumlu olacak.
Workout uygulamasında büyük yenilikler
watchOS 26 ile Workout uygulaması, şimdiye kadarki en büyük tasarım güncellemesini alıyor. Köşe kısayolları sayesinde antrenmanlar kolayca özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar artık antrenmanlarına özel müzik veya podcast seçimlerini otomatik olarak başlatabiliyor. Apple Music, egzersiz türüne ve kişisel zevklere göre otomatik çalma listeleri öneriyor.
Öte yandan Smart Stack, artık kullanıcı alışkanlıkları, sensör verileri ve konum bilgilerini kullanarak daha isabetli öneriler sunuyor. Örneğin bir kullanıcı her çarşamba bir pilates stüdyosuna gidiyorsa, o saatlerde otomatik olarak pilates önerisi görünebiliyor. Bu yeni öneriler, Liquid Glass estetiğiyle ekranın içine zarifçe entegre ediliyor.
Mesajlar ve çeviri özellikleri
Ek olarak yeni bilek hareketiyle kontrol özelliği sayesinde kullanıcılar sadece bileğini çevirerek bildirimleri veya çağrıları kapatabiliyor, alarmları susturabiliyor ya da ana ekrana dönebiliyor. Bu özellik, özellikle tek eli meşgul olan kullanıcılar için büyük kolaylık sunuyor.
watchOS 26’daki diğer öne çıkan yenilikler:
- Notlar uygulaması Apple Watch’a geliyor. Kullanıcılar notlarını görüntüleyebilir, yeni not oluşturabilir, hatta listeleri işaretleyebilir.
- Hold Assist ve Call Screening, iPhone yakındayken gelen çağrılarda kullanıcıya daha fazla kontrol sağlıyor.
- Live Listen kontrolleri sayesinde işitme engelli kullanıcılar, iPhone mikrofonundan gelen sesi gerçek zamanlı altyazı olarak Apple Watch’ta görebiliyor.
- Fotoğraflar kadranı, öne çıkan içeriklere göre dinamik olarak güncelleniyor.
- Yeni saat kadranı galerisi, saat yüzlerini koleksiyonlar halinde keşfetmeyi kolaylaştırıyor.
watchOS 26 ne zaman çıkacak?
Tüm bu yenilikler, bugünden itibaren Apple Developer Program kapsamında geliştiriciler tarafından test edilebiliyor. Gelecek ay ise Apple Beta Software Program aracılığıyla herkese açık bir beta sürümü yayınlanacak. Kararlı sürüm ise sonbaharda uyumlu cihazlara gelecek.
watchOS 26 güncellemesi alacka cihazlar?
. watchOS 26, bu sonbaharda Apple Watch Series 6 ve sonrası, Apple Watch SE (2. nesil) ve tüm Apple Watch Ultra modelleri için, iOS 26 yüklü iPhone 11 ve sonrası modellerle eşleştirildiğinde ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak. Apple Intelligence ile çalışan özellikler ise yalnızca Apple Intelligence destekli cihazlarla kullanılabilecek. Bu cihazlar arasında tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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