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Google, Chrome tarayıcısı için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı

Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısı ile ilgili önemli bir güncelleme yayınlandı. Verilen bilgilere göre tarayıcıda zararlı kod çalıştırılbilmesine neden olan bir açık mevcut.
4 gün
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, kötü amaçlı web sitelerinin PC'nizi tamamen ele geçirmesine olanak verebilecek yeni keşfedilen bir güvenlik açığını gidermek için Windows, macOS ve Linux'ta Chrome için bir güncelleme yayınladı.

Acilen yüklenmesi tavsiye ediliyor

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Internet Security Center'ın da kurulmasını şiddetle tavsiye ettiği bu düzeltme eki Chrome tarayıcısının 76.0.3809.132'den önceki tüm mobil olmayan sürümlerini etkiliyor. Keşfedilen güvenlik açığının, keyfi kod yürütülmesine ve yönetim haklarına sahip herhangi bir bilgisayarın düşmanca ele geçirilmesine neden olabileceği belirtildi.
Google, Chrome tarayıcısı için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı
Eğer bilgisayarınızda kullandığını Chrome sürümünün bu tehlike altında olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız  Menü> Yardım> Google Chrome Hakkında seçeneğine gidebilir ve en son sürümün 76.0.3809.132 olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer daha eski bir tarayıcı sürümüne sahipseniz, bu güvenlik açığından etkilenmemek adına hemen güncelleme yapmanız tavsiye ediliyor.


https://mspoweruser.com/google-releases-an-emergency-update-for-chrome-to-patch-an-arbitrary-code-execution-vulnerability/ Yorum Yaz
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drjacob 1 gün
google çalışıyor


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selmand 1 gün
Tarayıcıda arka planda sekme açıyorum ama açılmıyor ne zaman o sekmeye tıklarsam o zaman sekmeyi yüklüyor bunu nasıl düzeltebilirim, bu güncellemeden sonra böyle oldu.
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MaRQuE 3 gün
Windows'a alternatif bir işletim sistemi çıkarda kullanak be Google.
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SEO19 3 gün
onu oraya kim koymuş acaba !?
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The Hollow 4 gün
Bu gibi haberleri bizim insanlarımız milyonlarca kişinin sistemlerine girildi gibi algılıyorlar herhalde. Kimse etkilenmemişte olabilir. Açığı kapatmışlar işte. Google'ın çok iyi bir bug bounty programı var. Güvenlik konusunda Microsoft'u artık kaça böler bilemem. Siz düşünün.
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logi666leboss 4 gün
Google Chrome devri bende kapandı. Kullanan düşünsün.
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The souls migration 4 gün logi666leboss
nasıl başardın? hangi browser?
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Nakahella 4 gün
Bilgilerinizi bizden başkalarının da takip edebildiğini gördük, bu bizim için korkunç bir şey. Derhal güncellemeyi yapın ve sadece bizim takip etmemize olanak sağlayın. :D
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Seyrim 4 gün
Kendimi daha güvende hissettim şimdi..
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