Google, Chrome tarayıcısı için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı

Google, kötü amaçlı web sitelerinin PC'nizi tamamen ele geçirmesine olanak verebilecek yeni keşfedilen bir güvenlik açığını gidermek için Windows, macOS ve Linux'ta Chrome için bir güncelleme yayınladı.

Acilen yüklenmesi tavsiye ediliyor

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Internet Security Center'ın da kurulmasını şiddetle tavsiye ettiği bu düzeltme eki Chrome tarayıcısının 76.0.3809.132'den önceki tüm mobil olmayan sürümlerini etkiliyor. Keşfedilen güvenlik açığının, keyfi kod yürütülmesine ve yönetim haklarına sahip herhangi bir bilgisayarın düşmanca ele geçirilmesine neden olabileceği belirtildi.

https://mspoweruser.com/google-releases-an-emergency-update-for-chrome-to-patch-an-arbitrary-code-execution-vulnerability/

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Eğer bilgisayarınızda kullandığınısürümünün bu tehlike altında olup olmadığını öğrenmek istiyorsanızseçeneğine gidebilir ve en son sürümünolup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer daha eski bir tarayıcı sürümüne sahipseniz, bu güvenlik açığından etkilenmemek adına hemenyapmanız tavsiye ediliyor.