Apple Watch suya ne kadar dayanıklı?

Saat bu kez ise suya dayanıklılık konusu ile gündemde. Aslında herhangi bir su geçirmezlik sertifikası bulunmayan akıllı saat "suya dayanıklı" IPX7 sertifikasına sahip. Peki bu sertifika ne anlama geliyor ve saat suya ne kadar süre dayanabiliyor? En son yayınlanan bazı testler Apple Watch sahiplerinin su altında cihazlarını ne kadar kullanabileceğini açığa kavuşturuyor.

İlk testte Apple Watch Sport modelini koluna takan bir yüzücü saat ile birlikte yaklaşık 1000 metre yüzüyor. Testin ardından saatin çalışmaya devam ettiği gözlenirken test sırasında sporcunun kalp atışlarını takip ettiği de belirtiliyor. Bu noktada Apple Watch'a sahip kullanıcıların diledikleri zaman saatleriyle yüzebileceğini söyleyebiliriz.

İkinci testte aynı yüzünü bu kez üç farklı yükseklikteki platformdan havuza atlayarak saatin dayanıklılığını test etti. Yüzücü 5, 8 ve 10 metre yükseklikteki platformların üzerinden atlarken saatin de tüm atlayışlar sonunda çalışmaya devam ettiği görüldü.

Yapılan son test ise saatin su altındaki basınca ne kadar dayanıklı olacağı yönündeydi. Hazırlanan bir simulasyon ile su içerisine koyulan saate 40 metre suyun altında hissedeceği su basıncı uygulandı. Test sırasında saatin su basıncı sınırı tam anlamıyla ölçülmüyor ancak sonuçlara göre Apple Watch 40 metre derinlikteki su basıncı uygulandığı zaman da çalışmaya devam ediyor. Test videolarının tamamına sırasıyla aşağıdan ulaşabilirsiniz.