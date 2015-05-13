Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Watch suya ne kadar dayanıklı?

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5b
1
17
iPod / iPod Touch
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple Watch suya ne kadar dayanıklı?
 
Apple'ın akıllı saati zaman zaman farklı haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son aslında çoğu zaman problemlerle gündeme gelen saat en son "haptic" motorundaki problemle veya kolunda dövmesi bulunan kullanıcılarda çıkardığı problemlerle anılıyordu.
Saat bu kez ise suya dayanıklılık konusu ile gündemde. Aslında herhangi bir su geçirmezlik sertifikası bulunmayan akıllı saat "suya dayanıklı" IPX7 sertifikasına sahip. Peki bu sertifika ne anlama geliyor ve saat suya ne kadar süre dayanabiliyor? En son yayınlanan bazı testler Apple Watch sahiplerinin su altında cihazlarını ne kadar kullanabileceğini açığa kavuşturuyor.
İlk testte Apple Watch Sport modelini koluna takan bir yüzücü saat ile birlikte yaklaşık 1000 metre yüzüyor. Testin ardından saatin çalışmaya devam ettiği gözlenirken test sırasında sporcunun kalp atışlarını takip ettiği de belirtiliyor. Bu noktada Apple Watch'a sahip kullanıcıların diledikleri zaman saatleriyle yüzebileceğini söyleyebiliriz.
İkinci testte aynı yüzünü bu kez üç farklı yükseklikteki platformdan havuza atlayarak saatin dayanıklılığını test etti. Yüzücü 5, 8 ve 10 metre yükseklikteki platformların üzerinden atlarken saatin de tüm atlayışlar sonunda çalışmaya devam ettiği görüldü.
Yapılan son test ise saatin su altındaki basınca ne kadar dayanıklı olacağı yönündeydi. Hazırlanan bir simulasyon ile su içerisine koyulan saate 40 metre suyun altında hissedeceği su basıncı uygulandı. Test sırasında saatin su basıncı sınırı tam anlamıyla ölçülmüyor ancak sonuçlara göre Apple Watch 40 metre derinlikteki su basıncı uygulandığı zaman da çalışmaya devam ediyor. Test videolarının tamamına sırasıyla aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Piêr Dé Sans 4 yıl
Yalnız tatlı su testleri hep. Deniz de cortlamasın sonra
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Onur__
Son birkaç gündür suya dayanıklılığını araştırıyordum, konu ile ilgili tüm videoları incelemiştim. Ben saati alırsam, rahat bir şekilde suya gireceğimi düşünüyorum. Bence de haber güzel olmuş, teşekkürler.

Şimdiden hayırlı olsun, güle güle kullan.
Şarj aletini de su geçirmez bir poşetin içine koyup, yanında bulundurmayı ihmal etme. :D
Onur__Son birkaç gündür suya dayanıklılığını araştırıyordum, konu ile ilgili tüm videoları incelemiştim. Ben saati alırsam, rahat bir şekilde s...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Blackrz 3 yıl
El yıkarken ya da duştayken sorun olmuyor ben aylardır kullanıyorum bi sıkıntısı olmadı. Duşa denemek için girdim 1-2 kez tabiki saatle duş almıyorum 😄😄
Su geçirmez değil zaten suya dayanıklı. Belirli bir basınca geldiğinde pert olur ya da tuzlu suda çok durursa k.o
Buyüzden işi garantye alıp fazla zorlamamak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
1000 küsür tl ver sonra suya girsemmi girmesemmi diye polemiğe gir.spor için 1000tl'ye saat alacaksan garmin ya da polar gibi adam gibi saat alırsın.mesela:

yüzme:
elcobilmarket.com/...

koşu:
elcobilmarket.com/...
urun.gittigidiyor.com/...

triathlon:
garminsaat.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 3 yıl
Su geçirdiğinde garantiye girmiyorsa bence siz de işinizi garantiye alın suya saatle dalmayın. Sonra çok moraliniz bozulur ;)
Forumda ip67-68 sertifikalı telefon sahiplerinin "su geçirdi, çalışmıyor, ne yapacağım vs vs" cümlelerini çok okudum.

Edit: IPX7= Kısa süreli suya düşmelere karşı dayanıklıdır, su fıskiyelerinden etkilenmez, kesinlikle havuza girmeyin.

Şöyle bir şey buldum ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
ben havuza dalıp çıktım çalıştı. Sonra biraz kulaç attım. Suya tekrar daldım dokunmatiği suda çalışıyomu diye bişey göremedim. Gözlük aldım tekrar daldım ama çalışmadı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mytohology 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben havuza dalıp çıktım çalıştı. Sonra biraz kulaç attım. Suya tekrar daldım dokunmatiği suda çalışıyomu diye bişey göremedim. Gözlük aldım tekrar daldım ama çalışmadı.

Merhaba.
Halbuki beğenmediğimiz resisif ekranlar suda mükemmel çalışır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Onur__
Son birkaç gündür suya dayanıklılığını araştırıyordum, konu ile ilgili tüm videoları incelemiştim. Ben saati alırsam, rahat bir şekilde suya gireceğimi düşünüyorum. Bence de haber güzel olmuş, teşekkürler.

Şimdiden hayırlı olsun, güle güle kullan.
Şarj aletini de su geçirmez bir poşetin içine koyup, yanında bulundurmayı ihmal etme. :D
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onur__ 4 yıl
Türkiye'deki fiyatını görüp ona göre karar vermeyi düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Bu kadar dayanıklı olduğunu düşünmüyordum, Apple'ın suya dayanıklılık garantisi vermemesi kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onur__ 4 yıl
Son birkaç gündür suya dayanıklılığını araştırıyordum, konu ile ilgili tüm videoları incelemiştim. Ben saati alırsam, rahat bir şekilde suya gireceğimi düşünüyorum.
Bence de haber güzel olmuş, teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efsane2bin6 4 yıl
İyi bir haber olmuş eline sağlık.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl efsane2bin6
Beğenmenize sevindim, teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5004 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, Apple Watch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper VIA V6 video inceleme 4 yıl iPhonedo ile hayatı ve gelecek planları üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim