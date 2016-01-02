Apple Watch üzerinden drone kontrolü

2015 yılında büyük bir sektör haline gelen akıllı saatler, bildiğiniz üzere zamanı göstermek dışında birçok imkanı kullanıcılarına sunabiliyor. Bu imkanlar dünyanın farklı yerlerindeki geliştiricilerin elindeyse çok daha gelişmiş hale geliyor.

Tayvan merkezli teknoloji araştırma geliştirme şirketi PVD+, son çalışmasıyla akıllı saatler ile yapılabileceklerin herhangi bir sınırı olmadığını gösteriyor. Özel hazırlanan uygulama / yazılım altyapısı (Dong isimli) ile Parrot firmasının drone modelini Apple Watch üzerinden kontrol edebilen ekip, bunu saatin sensörlerinde yardım alarak el hareketleri ile yerine getiriyor ve aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere süreç, çok düşük bir gecikmeyle etkili şekilde çalışma gösterebiliyor.

Akıllı saat üzerinden kontrol sistemi ile aynı zamanda ortamda bulunan ışıklar açılıp kapatılabiliyor ve hepsinden önemlisi havaya yapılacak bazı çizimler ile ışıkların rengi ya da parlaklık seviyesi rahatlıkla ayarlanabiliyor. Konsept bir çalışma olarak kalmayacağı tahmin edilen Dong yazılımı için patent çalışmaları devam ediyor.





http://www.engadget.com/2016/01/01/researchers-use-the-force-in-an-apple-watch-to-fly-a-drone/