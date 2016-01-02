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Apple Watch üzerinden drone kontrolü

Akıllı telefonlar gibi akıllı saatler de geliştiricilerin elinde boylarından büyük görevler gerçekleştirebiliyor. Bunun en son örneklerinden birine imza atan PVD+, saat ile drone kontrol ediyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple Watch üzerinden drone kontrolü

2015 yılında büyük bir sektör haline gelen akıllı saatler, bildiğiniz üzere zamanı göstermek dışında birçok imkanı kullanıcılarına sunabiliyor. Bu imkanlar dünyanın farklı yerlerindeki geliştiricilerin elindeyse çok daha gelişmiş hale geliyor.
Tayvan merkezli teknoloji araştırma geliştirme şirketi PVD+, son çalışmasıyla akıllı saatler ile yapılabileceklerin herhangi bir sınırı olmadığını gösteriyor. Özel hazırlanan uygulama / yazılım altyapısı (Dong isimli) ile Parrot firmasının drone modelini Apple Watch üzerinden kontrol edebilen ekip, bunu saatin sensörlerinde yardım alarak el hareketleri ile yerine getiriyor ve aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere süreç, çok düşük bir gecikmeyle etkili şekilde çalışma gösterebiliyor.
Akıllı saat üzerinden kontrol sistemi ile aynı zamanda ortamda bulunan ışıklar açılıp kapatılabiliyor ve hepsinden önemlisi havaya yapılacak bazı çizimler ile ışıkların rengi ya da parlaklık seviyesi rahatlıkla ayarlanabiliyor. Konsept bir çalışma olarak kalmayacağı tahmin edilen Dong yazılımı için patent çalışmaları devam ediyor.


http://www.engadget.com/2016/01/01/researchers-use-the-force-in-an-apple-watch-to-fly-a-drone/ Yorum Yaz
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selcuk_ 3 yıl
Bu etrafımızdaki aletleri kontrol etme fikri çok yeni birşey değil. Mevcut teknoloji ile çok daha fazlası yapılabilir. Bu iş insanın aklını okuyabilen çipler ile rahatlıkla şu an bile yapılabilir. Ancak bir anda topluma yayılırsa baskı unsuru oluşur ve insanlar bu teknolojinin esas amacını hızlıca kavrayabilir. Bu konular ufak ufak ortaya atılıp zaman içinde insanların bu fikri kendiliğinden kabul etmesine ve gönüllü olarak bu sistemlere bağlanmayı kabul etmesine neden olacaktır. Yani bir anda sıcak suya atılmıyuoruz. Su yavaş yavaş ısıtılıyor ki toplumlar farketmesin.
Merkezi yönetim sistemlerine örnek olarak kredilendirme sistemi, kredi kartı sistemi, devletlerin merkezi veritabanları vs. Bunlar teknoloji hevesiyle peydah edilip zamanla tek bir yönetim sistemine bağlanmak ile sonuçlanacaktır. Bunu zaman içinde toplumlar kendi kendilerine yapacaklar. Globalleşen dünyada global bir yönetim sistemi olmak zorunda..
Kısacası arkadaşlar bu videoda görülen şeyler çoktan yapılmış yalanıp yutulmuş şeylerdir. Burada halkın içinden insanlar bu işleri yeni keşfediyormuş gibi insanların heveslerini arttırmaya çalışıyorlar. Bu arkadaşta toplumun gönüllü heveslendiricilerinden.
Umarım anlatabilmişimdir. Yoksa videoda görülen şeyler hakikaten yıllardan beri kullanılan teknolojilerdir. Bu işin sonu insanların kontrolünü ve yönetimini sağlayacak olan toplumda RFID çipleri efsanesiyle tanınan sistemlere geçiştir.
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kadirirdem 3 yıl
Apple watch degilde iPhone kardan güzel olurmuş
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alemburda34 3 yıl
Apple Watch bilmem ama Samsung Gear S2 için bir reklam yapmış ki adamlar sadece bu reklamla bile Türkiye'de çatır çatır satarlar. Ama henüz TV'ye düşmedi. youtube.com/...
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esmerbuyucu 3 yıl
Eğer akıllı saatler akıllı ev kontrolü için kullanılırsa çok satar. Her şey için ayrı kontrolcü alınmasına gerek kalmaz. Mesela televizyonun sesini yükseltmek için elini kaldırmak gibi gesturelar.
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giogo 3 yıl
tek kelimeyle mükemmel. Böyle uçurmak insana aşırı derecede keyif verir. Aklıma avatarı getirdi.
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