Apple Watch'a Türkçe desteği geldi

24 Nisan itibariyle ABD, Kanada gibi belirli ülkelerde satışa başlayan Apple'ın akıllı saati Apple Watch, aradan çok fazla süre geçmeden ilk güncellemesini aldı ve önemli yeniliklere kavuştu.





Ülkemizde henüz satışa sunulmadı ancak Apple Watch artık Türkçe desteğine kavuştu. Türkçe yanında Brezilya Portekizcesi, Danimarkaca, Flemenkçe, İsveççe, Rusça ve Tayland dillerine de destek sunuluyor. Zaten ülkemizdeki Apple mağazalarında Türkçe diline göre tasarlanmış Apple Watch afişleri kullanılmaya başlanmıştı.





Performans iyileştirmeleri ve hata gidermeleri yanında içmekan bisiklet antrenmanları için kalori hesaplama, sabit kaldığınız durumları ölçebilme, 300'den fazla yeni Emoji, üçüncü taraf uygulamalara desteğin artırılması ve Siri'nin geliştirilmesi şeklinde diğer yenilikler mevcut.





Watch OS 1.0.1 adını taşıyan güncelleme 51.6MB büyüklüğünde ve iPhone üzerindeki Apple Watch uygulaması üzerinden indirilip kurulabiliyor. Güncellemenin kurulabilmesi için Apple Watch üzerinde en az yüzde 50 batarya seviyesinin olması gerekiyor.

http://9to5mac.com/2015/05/19/apple-watch-os-software-update/?pushup=1