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Apple Watch'a Türkçe desteği geldi

4 yıl
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9
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Watch'a Türkçe desteği geldi

24 Nisan itibariyle ABD, Kanada gibi belirli ülkelerde satışa başlayan Apple'ın akıllı saati Apple Watch, aradan çok fazla süre geçmeden ilk güncellemesini aldı ve önemli yeniliklere kavuştu.

Ülkemizde henüz satışa sunulmadı ancak Apple Watch artık Türkçe desteğine kavuştu. Türkçe yanında Brezilya Portekizcesi, Danimarkaca, Flemenkçe, İsveççe, Rusça ve Tayland dillerine de destek sunuluyor. Zaten ülkemizdeki Apple mağazalarında Türkçe diline göre tasarlanmış Apple Watch afişleri kullanılmaya başlanmıştı. 

Performans iyileştirmeleri ve hata gidermeleri yanında içmekan bisiklet antrenmanları için kalori hesaplama, sabit kaldığınız durumları ölçebilme, 300'den fazla yeni Emoji, üçüncü taraf uygulamalara desteğin artırılması ve Siri'nin geliştirilmesi şeklinde diğer yenilikler mevcut. 

Watch OS 1.0.1 adını taşıyan güncelleme 51.6MB büyüklüğünde ve iPhone üzerindeki Apple Watch uygulaması üzerinden indirilip kurulabiliyor. Güncellemenin kurulabilmesi için Apple Watch üzerinde en az yüzde 50 batarya seviyesinin olması gerekiyor.  

http://9to5mac.com/2015/05/19/apple-watch-os-software-update/?pushup=1 Yorum Yaz
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Furkanİpek 4 yıl
Şimdi tek eksik bir Apple Watch 😁
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ilko 4 yıl
saat dediğin richard mille hacı gerisi kuru gürültü tatava
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ekrem71 4 yıl
Apple Watch ile ilgili henüz elimizde bir bilgi yok.
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EinsteininTorunu 4 yıl
Android saatler uzun zamandir piyasada ama TR dil yok onlarda.
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dbmaster 4 yıl
Gelse ne olur, gene zam yedi apple urunlerı. 1700 liradan falan cıkar baz model
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WB 4 yıl
Bi' dil destegi eksik kalmisti zaten, baska herseyi tamam!!!?!?!
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KARDANADAM34 4 yıl
Gelse de fiyat bizi çıtırdan üzecek gibi beyler.. Bakalım inşAllah ulaşılabilir bi fiyatla satışa sunulur..
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bbuzol 4 yıl
Acaba cihaz Türkiye'ye ne zaman geliyor?
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efsane2bin6 4 yıl
Gelmemesi hata olurdu
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