"Apple Watch'u öyle takmayın"

iPhone 4'ün ilk piyasaya çıktığı günlerde Antennagate olarak bilinen ve metal çerçevesi nedeniyle tutuş esnasında cihazın sinyal gücünün düştüğüne dair şikayetler teknoloji dünyasının unutulmazları arasına girmişti. Elbette Steve Jobs'un kullanıcılara cihazı o şekilde tutmamaları yönündeki kinayeli uyarısı bu sorunu tarihe geçiren en büyük etkendi. Şimdi benzer bir sorun Apple Watch akıllı saatinde yaşanıyor.





Apple Watch piyasaya çıktığı günden bu yana bazı kullanıcılar bileğinin saatin bulunduğu kısmında deri aşınması yaşadıklarına dair rahatsızlıklar rapor ediyor. Apple bu konu ile ilgili rahatsızlık yaşayan kullanıcılardan uzun uzadıya saat macerasını dinledi ve araştırma yapabilmek için gerekli bilgileri topladı.





Geçen hafta ilgili sayfasında güncellemeler yapan Apple, saatin kullanımı ile ilgili ihtimalleri sıralayarak yapılması gerekenleri hatırlattı. Apple Watch ürünlerinde özellikle metal kayışlı versiyonlarda nikel materyali bulunuyor. Bu materyal bir alerji yapacak kadar çok değil ancak cildi hassas kullanıcılarda sorun oluşturabiliyor.





Ayrıca Milanese Loop, Modern Buckle ve Leather Loop kayışlarında ise yarabantlarında da bulunan metakrilat maddesi kullanılıyor. Bunun da hassas ciltlerde alerjiye sebep olabileceği belirtiliyor.





Materyal haricinde saatin yanlış takılmasının da cilt tahribatında etkisi büyük. Rahat kullanmak adına kayışları biraz daha gevşek takan kullanıcıların bileğinde saat sürekli hareket ettiği için tahrişe sebep oluyor. Ayrıca çok sıkı bir şekilde takılan kayışlar da tahrişe sebep oluyor. Bu bakımdan kullanıcıların kayış sıkılığı konusunda tabiri yerindeyse altın ortayı bulmaları gerekiyor.





Son tavsiye ise kullanıcıların Apple Watch takmadan önce cilt hassasiyeti konusunda uzman bir dermatoloğa başvurmaları. Bu sayede herhangi bir hassasiyet varsa kullanıcı boşuna Apple Watch için para ödemeyecek veya hassasiyete göre versiyon tercihi yapabilecek.

https://support.apple.com/en-us/HT204665