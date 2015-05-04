Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Apple Watch'u öyle takmayın"

4 yıl
3,4b
1
22
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPhone 4'ün ilk piyasaya çıktığı günlerde Antennagate olarak bilinen ve metal çerçevesi nedeniyle tutuş esnasında cihazın sinyal gücünün düştüğüne dair şikayetler teknoloji dünyasının unutulmazları arasına girmişti. Elbette Steve Jobs'un kullanıcılara cihazı o şekilde tutmamaları yönündeki kinayeli uyarısı bu sorunu tarihe geçiren en büyük etkendi. Şimdi benzer bir sorun Apple Watch akıllı saatinde yaşanıyor. 

Apple Watch piyasaya çıktığı günden bu yana bazı kullanıcılar bileğinin saatin bulunduğu kısmında deri aşınması yaşadıklarına dair rahatsızlıklar rapor ediyor. Apple bu konu ile ilgili rahatsızlık yaşayan kullanıcılardan uzun uzadıya saat macerasını dinledi ve araştırma yapabilmek için gerekli bilgileri topladı.

Geçen hafta ilgili sayfasında güncellemeler yapan Apple, saatin kullanımı ile ilgili ihtimalleri sıralayarak yapılması gerekenleri hatırlattı. Apple Watch ürünlerinde özellikle metal kayışlı versiyonlarda nikel materyali bulunuyor. Bu materyal bir alerji yapacak kadar çok değil ancak cildi hassas kullanıcılarda sorun oluşturabiliyor. 

Ayrıca Milanese Loop, Modern Buckle ve Leather Loop kayışlarında ise yarabantlarında da bulunan metakrilat maddesi kullanılıyor. Bunun da hassas ciltlerde alerjiye sebep olabileceği belirtiliyor. 

Materyal haricinde saatin yanlış takılmasının da cilt tahribatında etkisi büyük. Rahat kullanmak adına kayışları biraz daha gevşek takan kullanıcıların bileğinde saat sürekli hareket ettiği için tahrişe sebep oluyor. Ayrıca çok sıkı bir şekilde takılan kayışlar da tahrişe sebep oluyor. Bu bakımdan kullanıcıların kayış sıkılığı konusunda tabiri yerindeyse altın ortayı bulmaları gerekiyor. 

Son tavsiye ise kullanıcıların Apple Watch takmadan önce cilt hassasiyeti konusunda uzman bir dermatoloğa başvurmaları. Bu sayede herhangi bir hassasiyet varsa kullanıcı boşuna Apple Watch için para ödemeyecek veya hassasiyete göre versiyon tercihi yapabilecek.  

https://support.apple.com/en-us/HT204665 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bonafide 4 yıl en beğenilen
Zaytung gibi haber
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl
Günde ortalama 5 tane apple watch haberi yapılıyor yeter ya
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 4 yıl
matmuhendisi

Hangi iphone modeliydi şebeke sorunu mu ne vardı.. Öyle tutmayın böyle tutun demişlerdi o geldi aklıma


Haberin ilk kelimesini okusan cevabı göreceksin zaten güzel kardeşim.
matmuhendisiHangi iphone modeliydi şebeke sorunu mu ne vardı.. Öyle tutmayın böyle tutun demişlerdi o geldi aklımaHabe...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Bu adamlar değilmiydi dh ekibine zulüm olan,bu adamlar değilmiydi erdi kardeşimin tepesinde kamerayı kapat diye dolaşan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
hocam bilmişlik yapmak yada düzeltmeye çalışmak gibi olmasında altın orta değil altın oran bahsettiğiniz kavramın adı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Bu smart watch olayına zaten ısınamamıştım, apple watch iyice soğuttu. Bu ne ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zx6r 4 yıl
insanlar bu saate nasıl para verip alıyor hayret ediyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Ne Apple Watch imiş arkadaş. Saçma sapan gereksiz bir ürün işte. Binlerce yıldır olan bir ürün çeşidine Apple yeni geçiş yaptı, tüm dünya çıldırdı.
Nasıl bir şirket bu Apple, nasıl bu kadar destek bulabiliyor gerçekten anlamak zor. İnsanlar kör olmuş artık. Apple'ın yeni bir ürün çıkardığını görünce saldırıyorlar. Ne olursa olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 4 yıl
Ürün incelemesini izleyen biri zaten ne kadar gereksiz bir ürün ortaya çıktığını görebilir. Yazık bu teknolojinin kölesi olup, sorgulama yeteneğini kaybedenlere...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 4 yıl
Cilt tahrişinden bahsetmiş .. Normal bir saatte de oluşabilecek hatalar bunlar .
Ben de dövmeden dolayı kalp ritmi okumayan cihazlara öyle takmayın böyle takın dediler sanmıştım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
akıllı saat takmak için psikoloja başvurun.akıllı saat takacak kadar akılsız değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 4 yıl
matmuhendisi

Hangi iphone modeliydi şebeke sorunu mu ne vardı.. Öyle tutmayın böyle tutun demişlerdi o geldi aklıma


Haberin ilk kelimesini okusan cevabı göreceksin zaten güzel kardeşim.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 4 yıl
Apple kendi kullanıcılarına geri zekalı muamelesi mi yapıyor yoksa bana mı öyle geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
Apple orama koma burama ko demiş. Saat takmasını bilmeyen bir nesil apple sayesinde yetişiyor :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gopgop 4 yıl
ooo doktor raporu olmadan iwatch satmasınlar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 4 yıl
Kadir Mısıroğlu capsleri geldi aklıma :D . "Öyle takma gavur olur" :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl
Buna para veren insanların olduğunu görmek çok şaşırtıcı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3412 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple Watch ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G Flex 2 kutudan çıkıyor: Kavisli ekran ve Snapdragon 810 işlemcili telefon 4 yıl Haftanın En İyi Android Uygulamaları - 4 Mayıs 2015 4 yıl Mobilite: LG G4 değerlendirmesi, ZenFone 2'ye rakip 4GB RAM'li yeni telefon ve dahası... 4 yıl Tesla'dan evler için PowerWall pil: Elektrik faturanızı 3 kata kadar düşürün! 4 yıl Snapdragon 808 video inceleme: Teknik analiz, karşılaştırmalı testler ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim