Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple : Yakında piyasaya çıkacak ürünlerimizde yeni materyaller kullanacağız

4 yıl
221
1
47
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple : Yakında piyasaya çıkacak ürünlerimizde yeni materyaller kullanacağız

Son dönemde iPhone modelleri ile ilgili pek çok sızıntının gündeme geldiği ve iWatch söylentilerinin güçlendiği Apple, yaptığı yeni bir açıklama ile bu iddiaları körüklemiş oldu.

New York Times'a bir röportaj veren Apple tasarım gurusu Jony Ive, Tim Cook ile firmadaki yenilik sürecinin nasıl ilerlediği yönündeki soruya Jobs'un bıraktığı fikir ve değerlerin ardından gidildiği ve o günden bu yana hiçbirşeyin değişmediği cevabını verdi. 

Ive ayrıca son 15-20 yıldır yaptıkları işin en zor ve en yaratıcı olan kısımlarında çalıştığını ancak bundan sonraki ürünlerde hiç içerisinde olmadıkları materyalleri kullanmaya başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Yeni materyal kavramı ile Apple'ın neler üzerinde çalıştığı hakkında kesin bilgiler yok. Ancak bugüne kadar iki materyal kullanımı gündeme gelmişti. Bunlardan birisi safir ekran. Şu anda arka kamera ve parmak izi okuyucu kısmında kullanılan safir panellerin iPhone 6 ve iWatch ile birlikte cihaz ekranlarına geleceği bir süredir gündemde. Safir ekranlar Gorilla Glass panellerden daha sağlam ve artık maliyeti karşılanabilir hale gelmiş durumda. 

Diğeri ise sıvı metal. Liquidmetal olarak da bilinen materyal çok hafif olmasına karşın çizilmelere ve aşınmalara karşı oldukça da dirençli. Liquidmetal teknolojisinin geliştirilmesinde Ordu doğumlu Dr. Atakan Peker'in büyük katkısı var. Sıvı metal hali hazırda Apple'ın SIM kart tepsisinde kullanılıyor. İddialara göre sıvı metal iPhone 6 modelinin kasasında kendisine yer bulabilir. 

Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da bu teknolojilerden birisinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu da Apple yöneticilerinin bahsettiği gibi son 25 yılın en iyi ürünlerine kapı açabilir.  

http://www.ubergizmo.com/2014/06/apple-working-with-new-materials-according-to-jony-ive Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yoktur 4 yıl en beğenilen matmuhendisi
matmuhendisi
Afiyigu
Belki eksi yerim ama apple hala çoğu trendin.başı
Sadece iphone 5s derilerden bahsedeceğim
1-64 bit işlemci
2-çift flaş
3-parmak izi
Ha diğer firmalarda teknolojiyi geliştiriyorlar tabii ben apple ın kini yazdım

64 bitle çalışan dogru düzgün calısan uygulama yok .. cift flaş olsa da kamera tatminkar degil .. parmak izi olayı güzel ama ne kadar kullanışlı .. apple ı elestiriyorim cünkü iphone 3 cıktığında devrim di tamamen 4 çıktığında iyiydi ama 5 ve 5s iyi cihazlar ona bisey demiyorum ama bi fazlalarını göremiyorum piyasadaki telefonlardan

Ben parmak izi okuyucunun gerçekten kullanışlı olduğunu düşünüyorum, samsungtakini kullanmak bence daha zor. Ayrıca ios 8 ile 3. Parti uygulamaların parmak izi kullanmasına izin vermesiyle ne kadar kullanışlı olduğunu daha da göreceğiz.
matmuhendisiAfiyiguBelki eksi yerim ama apple hala çoğu trendin.başıSadece iphone 5s derilerden bahsedeceğim1-6...
Devamını Gör
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpesifikBrush 4 yıl
Buna Samsung'un cevabı: "Artık leğen plastiği yerine esnek ve hafif, metal gibi çiziktirilmiş bardak plastiği kullanacağız."

Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
___NeO 4 yıl
Adamlar 5sin kamerasina laf etmisler touch id kullanissiz demisler 64 bitin artisi yok demisler
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmasx 4 yıl
Liquidmetal bir kacyildir apple`nin ugrastigi biseydi hatta bir ara sirf bunun icin web sayfasinda koyu renkli tema kullanmisti. Yalniz merak ediyorum apple nin aklina hic karbon gelmiyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
ne büyük gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 4 yıl
Samsunga selam çakmışlar. Safir cam ve liquidmetal teknolojisi can yakar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
discjockeyyy 4 yıl
Yamulmasında hangi materyalden yapılırsa yapılsın artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Götterfunken 4 yıl
Yeni bir plastik dokusu.2006 dan beri ayni.Aluminyum cam plastik.Zaten safirle tahta kullanamazlar.Radikal bir tasarım lazım sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 4 yıl
Bu adama acayip gıcık kapıyorum. Ufak tefek özellikleri bile, bire bin katarak, abartarak anlatıyor. Sanki, Dünya bunların etrafında dönüyor, Dünyanın yaratıcıları kendileri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfgsfgsfg 4 yıl
Ulan bir pili geliştiremediniz gitti kaç yıldır aynı pil. Ayrıca şu telefonu kullanan açık açık basit insandır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Liquidmetal iphone3G zamanında çıkmıştı diye hatırlıyorum, geç bile kalındı.Yukarıda bir arkadaşın da dediği gibi safir kırılmalara karşı gorilla glass 3 göre daha dayanıksızdır.Ama çizilme konusunda çok sağlam.
Artık safir ekran ve titanyum kasa kullanılmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-ejder- 4 yıl
Amazonun çıkarttığı telefonu görünce Apple, Samsung, Lg, Sony nin yaptığı cidden aynı telefonu ısıtıp ısıtıp satmak oluyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 4 yıl
zam gözüktü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
221 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 6 ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S5 LTE-A, LG G3'e yeni versiyon, Lenovo K920, Huawei Mulan ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim