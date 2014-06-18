Apple : Yakında piyasaya çıkacak ürünlerimizde yeni materyaller kullanacağız





Son dönemde iPhone modelleri ile ilgili pek çok sızıntının gündeme geldiği ve iWatch söylentilerinin güçlendiği Apple, yaptığı yeni bir açıklama ile bu iddiaları körüklemiş oldu.





New York Times'a bir röportaj veren Apple tasarım gurusu Jony Ive, Tim Cook ile firmadaki yenilik sürecinin nasıl ilerlediği yönündeki soruya Jobs'un bıraktığı fikir ve değerlerin ardından gidildiği ve o günden bu yana hiçbirşeyin değişmediği cevabını verdi.





Ive ayrıca son 15-20 yıldır yaptıkları işin en zor ve en yaratıcı olan kısımlarında çalıştığını ancak bundan sonraki ürünlerde hiç içerisinde olmadıkları materyalleri kullanmaya başlayacaklarını da sözlerine ekledi.





Yeni materyal kavramı ile Apple'ın neler üzerinde çalıştığı hakkında kesin bilgiler yok. Ancak bugüne kadar iki materyal kullanımı gündeme gelmişti. Bunlardan birisi safir ekran. Şu anda arka kamera ve parmak izi okuyucu kısmında kullanılan safir panellerin iPhone 6 ve iWatch ile birlikte cihaz ekranlarına geleceği bir süredir gündemde. Safir ekranlar Gorilla Glass panellerden daha sağlam ve artık maliyeti karşılanabilir hale gelmiş durumda.





Diğeri ise sıvı metal. Liquidmetal olarak da bilinen materyal çok hafif olmasına karşın çizilmelere ve aşınmalara karşı oldukça da dirençli. Liquidmetal teknolojisinin geliştirilmesinde Ordu doğumlu Dr. Atakan Peker'in büyük katkısı var. Sıvı metal hali hazırda Apple'ın SIM kart tepsisinde kullanılıyor. İddialara göre sıvı metal iPhone 6 modelinin kasasında kendisine yer bulabilir.





Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da bu teknolojilerden birisinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu da Apple yöneticilerinin bahsettiği gibi son 25 yılın en iyi ürünlerine kapı açabilir.

http://www.ubergizmo.com/2014/06/apple-working-with-new-materials-according-to-jony-ive