"Apple Yönetim Kurulu, Tim Cook'a yenilik için baskı yapıyor"

Bilgisayar, müzik, telefon ve tablet alanındaki yenilikleriyle sektöre yön veren firmaların başında gelen Apple'ın Steve Jobs sonrasında durgunlaştığı bir süredir, birçok kişi tarafından dile getiriliyordu. Her ne kadar son zamanlarda bu yorumlar azalmış olsa da Fox Business Network'den Charlie Gasparino'nun son açıklamaları, bu konuyu yine alevlendirecek görünüyor.

Charlie Gasparino'nun "çok güçlü kaynaklarından" edindiği bilgiye göre Apple'ın yönetim kurulu üyeleri içerisinde firmanın eski yenilikçi ruhunu kaybettiği yönünde endişeler söz konusu. Steve Jobs sonrası ortaya konan çözümlerin yeterli olmadığını düşünen kurul üyeleri, iddiaya göre, Tim Cook'a yenilik yapılması ve bunların bir an önce kamuoyuna lanse edilmesi konusunda baskı yapıyor. Öte yandan Gasparino, yaşanan bu durumun Apple yönetim kurulu üyelerinin yeni bir CEO arayışında olduğu ya da Tim Cook'un koltuğunu bırakmak zorunda kalacağı anlamına gelmediğini altını çiziyor.

Steve Jobs'ın halef olarak gösterdiği isim olan Tim Cook, 24 Ağustos'da CEO koltuğundaki 2 yılını doldurmuş olacak. Geçen süre zarfında Apple, iPhone 4S ve iPhone 5 ile akıllı telefon pazarındaki mevcut konumunu sürdürmüş, yeni nesil retina MacBook Pro ile dizüstü bilgisayar dünyasında ve yeni iMac ile alanında yeni bir sayfa açmıştı. Yazılım tarafında ise iOS 6 ile istenilen performansı sergileyemeyen firma, iOS 7 ile mobil işletim sistemine yepyeni bir yüz kazandırmıştı. Diğer taraftan bu yıl sonuna doğru satışa sunulacak olan Mac Pro da mühendisliğiyle masaüstü bilgisayar alanında devrim yapacak.

Aslında bakıldığında Tim Cook önderliğindeki firmanın yenilik anlamında Steve Jobs dönemine göre yavaşladığını söylemek çok da doğru değil. Bilindiği gibi Steve Jobs, 1997 yılında Apple'a geri dönüş yapmıştı. Bundan sonra Apple'ın kilometre taşlarına baktığımızda iMac'in 1998, OS X'in 2001, iPod'un 2001, MacBook Air ve iPhone'un 2007 ve iPad'in ise 2010 yıllarında tanıtıldığını görüyoruz. Bu ürünlerin, kendi alanlarında devrimsel olmadığını kimse inkar edemez. Ancak örneğin iPod ailesinde 2001 yılından 2007 yılına kadar devrimsel bir yeniliğin olmadığını görüyoruz. Benzer şeyleri 1997-2006 arasındaki PowerBook revizyonları için de söyleyebiliriz. Kısacası yaygın kanının aksine Steve Jobs önderliğindeki Apple da her sene, ya da 3 senede bir, yani çok kısa aralıklarla devrimsel, yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkmıyordu. Bu durumda Tim Cook önderliğindeki Apple için "yenilikçi ruhunu kaybetti" yorumu pek de mesnetli değil.

Son olarak hem Tim Cook hem de CFO Peter Oppenheimer'ın güz dönemindeki ürünlerle ilgili merak uyandırıcı açıklamalarını ve son bir yılda firma içerisinde özel projelere odaklanıldığını gösteren bir çok önemli gelişme yaşandığını hatırlatmakta fayda var.