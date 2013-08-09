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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Apple Yönetim Kurulu, Tim Cook'a yenilik için baskı yapıyor"

5 yıl
2b
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59
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Bilgisayar, müzik, telefon ve tablet alanındaki yenilikleriyle sektöre yön veren firmaların başında gelen Apple'ın Steve Jobs sonrasında durgunlaştığı bir süredir, birçok kişi tarafından dile getiriliyordu. Her ne kadar son zamanlarda bu yorumlar azalmış olsa da Fox Business Network'den Charlie Gasparino'nun son açıklamaları, bu konuyu yine alevlendirecek görünüyor.

Charlie Gasparino'nun "çok güçlü kaynaklarından" edindiği bilgiye göre Apple'ın yönetim kurulu üyeleri içerisinde firmanın eski yenilikçi ruhunu kaybettiği yönünde endişeler söz konusu. Steve Jobs sonrası ortaya konan çözümlerin yeterli olmadığını düşünen kurul üyeleri, iddiaya göre, Tim Cook'a yenilik yapılması ve bunların bir an önce kamuoyuna lanse edilmesi konusunda baskı yapıyor. Öte yandan Gasparino, yaşanan bu durumun Apple yönetim kurulu üyelerinin yeni bir CEO arayışında olduğu ya da Tim Cook'un koltuğunu bırakmak zorunda kalacağı anlamına gelmediğini altını çiziyor.

Steve Jobs'ın halef olarak gösterdiği isim olan Tim Cook, 24 Ağustos'da CEO koltuğundaki 2 yılını doldurmuş olacak. Geçen süre zarfında Apple, iPhone 4S ve iPhone 5 ile akıllı telefon pazarındaki mevcut konumunu sürdürmüş, yeni nesil retina MacBook Pro ile dizüstü bilgisayar dünyasında ve yeni iMac ile alanında yeni bir sayfa açmıştı. Yazılım tarafında ise iOS 6 ile istenilen performansı sergileyemeyen firma, iOS 7 ile mobil işletim sistemine yepyeni bir yüz kazandırmıştı. Diğer taraftan bu yıl sonuna doğru satışa sunulacak olan Mac Pro da mühendisliğiyle masaüstü bilgisayar alanında devrim yapacak.

Aslında bakıldığında Tim Cook önderliğindeki firmanın yenilik anlamında Steve Jobs dönemine göre yavaşladığını söylemek çok da doğru değil. Bilindiği gibi Steve Jobs, 1997 yılında Apple'a geri dönüş yapmıştı. Bundan sonra Apple'ın kilometre taşlarına baktığımızda iMac'in 1998, OS X'in 2001, iPod'un 2001, MacBook Air ve iPhone'un 2007 ve iPad'in ise 2010 yıllarında tanıtıldığını görüyoruz. Bu ürünlerin, kendi alanlarında devrimsel olmadığını kimse inkar edemez. Ancak örneğin iPod ailesinde 2001 yılından 2007 yılına kadar devrimsel bir yeniliğin olmadığını görüyoruz. Benzer şeyleri 1997-2006 arasındaki PowerBook revizyonları için de söyleyebiliriz. Kısacası yaygın kanının aksine Steve Jobs önderliğindeki Apple da her sene, ya da 3 senede bir, yani çok kısa aralıklarla devrimsel, yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkmıyordu. Bu durumda Tim Cook önderliğindeki Apple için "yenilikçi ruhunu kaybetti" yorumu pek de mesnetli değil.

Son olarak hem Tim Cook hem de CFO Peter Oppenheimer'ın güz dönemindeki ürünlerle ilgili merak uyandırıcı açıklamalarını ve son bir yılda firma içerisinde özel projelere odaklanıldığını gösteren bir çok önemli gelişme yaşandığını hatırlatmakta fayda var.


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Godolphin 5 yıl en beğenilen Gl4dius
Gl4dius

Godolphin

5s in ekranının büyümeyecek olması da dezavantaj. Apple bu sene umduğunu bulamaya bilir.


adamlar o kadar telefonu 3.5 inç ekram ile sattılar ve değerlerine değer kaettılar akıllı telefon dünyasına yön verdiler akımın başlamasını sağladılar siz daha ekran büyümedi diye konuşuyorsunzu hangi hayal dünyasında yaşıyorsuunuz

Apple bölümün de JAILBREAK SONRASI MUTLAKA YÜKLENMESİ GEREKENLER ve benzeri bir çok konum mevcut Samsung bölümün de SAMSUNG GALAXY S4 FİYAT VE KILIF KONUSU ve benzeri bir çok konum mevcut bunu neden yazdım ben fan'lık yapmayan her zaman doğruları yazma taraftarı olan bir kullanıcıyım yani işime ne geliyorsa hangisi daha iyi teknolojiyi sunuyorsa onu kullanmayı isterim. Tüm Iphone modellerini kullanmış biri olarak IOS işletim sisteminin sadece Iphone tarafından kullanılmasına rağmen inanılmaz yüksek stabilite (donma resetleme vs her elektronik cihazda olur arada) sunması ve ürettikleri her modelde kasma olmaması ve menülerin yağ gibi kayması ve inanılmaz uygulama ve oyun desteği sayesinde hep bir adım önde olmuştu. Fakat en son çıkardıkları Iphone 5'in artık miadını doldurmuş olması sebebi ile yeni teknolojinin kamera işlemci ram vs gerisinde kalması sebebi ile (apple'ın her yıl bir model çıkarma stratejisi sebebi ile tebrik ediyorum diğer firmaların aynı sene içerisinde 2 üç adet amiral model çıkarmalarını kınıyorum ve tüm üreticilerin aslında bir kanun ile senede bir amiral model çıkarması konusun da anlaşarak buna imza atması gereklidir şahsi fikrim) Samsung galaxy s4'e geçmiş oldum gerçekten şuan da piyasadaki en güçlü cihaz her bakım dan stabilite vs sorun yaşatmayan (ufak tefek reset sorunları gelen güncellemeler ile giderildi ve güncellemeler sürekli geliyor) mükemmel bir telefon akıl dışı çözünürlükteki ekranı (1920x1080p) gördükten sonra, bir ara denk gelerek tekrar elime aldığım Iphone 5'i gördüğümde oyuncak gibi gelmişti ki artık aynı boyutta içine işlemci olarak intelin core i7 4770'ini koysa bile tat noktasında eksik kalacağını düşündüğüm'den böyle bir yorumda bulundum.Tabiki bir teknoloji meraklısı olarak 5s'i kullanacağım ve her zaman bende Apple bir adım önde olacak sebebi de; Samsung gibi 2.000 küsür TL ye çıkmış bir cihazı iki ay gibi kısa bir sürede 1.500 TL ye düşürecek kadar düşüncesiz ve anlamsız satış politikası sunan bir firma olarak maalesef ki biz kullanıcıları zarara sokan bir tutum da böyle devam ettiği sürece kullanıcılar tarafından zamanla alım oranları düşüşe gececektir..
Saygılar Cem Y.
Gl4diusGodolphin5s in ekranının büyümeyecek olması da dezavantaj. Apple bu sene umduğunu bulamaya bilir....
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Dentrassi 5 yıl
Şimdi yenilik namına ucuz iphone çıkarmasınlar
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senersongur 5 yıl
Şu adamı hala neden kovamadılar anlamak mümkün değil.
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sıfır desibel 5 yıl
"Bu ürünlerin, kendi alanlarında devrimsel olmadığını kimse inkar edemez."
düzeltilmesi gereken bir cümle olmuş..
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myalperen 5 yıl
Aslında 3.5 inc kalsaydı ama işlemciyi güçelndirselerdi kamerayı geliştirselerdi kasayı sağlamlaştırsalardı. Kısaca 4s kasası kalsaydı ama tüm özellikler geliştirilseydi harika olurdu bence.
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danGerfuLL 5 yıl
Yorumlarin % 80'i bos.

Cook'un Apple vizyonundaki bazi temelleri yavas yavas degistirdiginin kimse farkinda degil sanirim.

Jobs'un olumunun hemen ardindan bir anda tamamen politika degistirmesini beklemek dogru olmaz, sirketin dogru ya da yanlis yillarca sure gelen bir politikasi var sonucta.

Cook daha kullaniciya donuk bir CEO ve yavas yavas kullanici isteklerine cevap veriyor, Jobs gibi biz yaptik boyle olacak isine gelirse demiyor.

Yillarca Jobs nedeniyle Apple'i elestirmis biri olarak Cook'un izledigi yol cok daha istenileni verme egilimli. iPad Mini ise bunun en buyuk orneklerinden. Jobs'un kati tutumu ve kullanicilari asagilayan tavirlarindan sonra(i4 icin tutmayi bilmiyorsunuz, s.. lan diyemedi kimse ya neyse) Cook bildigin melek.
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MegaWolt38 5 yıl
Büyük ekran diyip duran plastik leğenci samsungçular. bende samsung kullanıyorum ama lanet olsun böyle aptal telefona. üstüne para verseler samsung almam bir daha.
bir de milletin "büyük" sevdası başladı. eşşek kadar çay tepsisi gibi note 2, s4 ü nerenize sokuyorsunuz? cebe koysanız sığmıyor, onu alana kadar 7-8" lik tabletlerden alın daha iyi. bari telefon kullanıyorum demeyin.
Çay tepsisi kadar telefon mu olurmuş? Apple bilmiyor mu sanki büyük ekranlı telefon yapmayı. Ama ekran büyüyünce kullanılabilirlik sıfır oluyor, adamlar ergonomiyi bildiklerinden bunu yapmıyorlar.
iphone 5 in tasarımı bence gayet güzel, leğen samsunglarla iphone u elinize aldığınızda kalite farkını her açıdan görüyorsunuz. hem işletim sistemi olarak hem de malzeme kalitesi olarak.
Ayrıca 2000 tl verip leğen plastiğinde samsung alanlara şunu da sorayım. 2000 tl verip, plastiğin üzerinde iki tane çizik açarak ses çıkışı veren firmaya niye laf etmiyorsunuz? HTC One da iki tane stereo hoparlör var, S4 te iki tane minicik çizgiyle açılmış uyduruk ses çıkışı var.
Aradaki farkı anlamak istiyorsanız TeknoSeyir'de Levent abinin incelemesine bakın, orada HTC One ve S4 ün ses kalitesini görürsünüz.
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serdar_k 5 yıl
Ekran boyu ideal aslında ama kumanda gibi telefon yapmış adamlar ekranın altındaki ve ustundeki bosluklar olmasa güzel olurdu bu yil android den ios a geçmek istiyordum sırf bu igrenc tasarimlarindan dolayı gecemedim umarım bu yıl 5c dışında kasanın değiştiği bir model de çıkarırlar daha kötüsünü yapamazlar herhalde artık onu aliriz
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Puzzles 5 yıl
Bende 5s 'te yenilik isteyenlerdenim. 5'i sevmeye çok zorladım kendimi ama olmadı , hem tip hem malzeme kalitesi bakımından bir 4s değil. 5s'te yamulma vs sorunlarını çözüm bulunup, ekran boyutu az da olsa büyütülse fena olmaz hani
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Triluminos 5 yıl
LawLess437
2 bin tl veriyoruz ekran biraz büyük olmalı diye düşünüyorum.Çünkü ben 2000 TL verdiğim telefonda oyun oynarım , film izlerim , internete girerim.Buda en güzel büyük ekranda yapılır.Yeni İphone 4.5 inç ile gelirse ben alabilirim.Bence telefonların olması gereken boyut artık 4.5 inç civarıdır.5i geçmemelidir.

Apple da diyor ki bize göre ideal telefon boyutu budur! daha büyüğünü istiyorsan ya tablet alacaksın ya da apple almayacaksın bu kadar basit bir olayı anlamamakta ısrar ediyorsunuz,adam yapmıyor kardeşim doğru veya yanlış apple ın ceo su olursan dediklerini yaparsın
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WB 5 yıl
Ekranin ne kadar buyuk olacagi kullanicinin tercihidir, trend neyse ona uyarim gibi bir bakis acisi gutmuyor Apple. Dogru olani -yada olmayani- yapip kullanicilari yonlendirme egiliminde..(bu da onu digerlerinden bir yerde farkli kiliyor)
Malum flash destegi vermedi diye yerden yere vurulmustu, burada sayma geregi duymadigim buna benzer farkli daha bir cok elestiri de aldi ama vizyonlarindan sasmadilar.
Simdilerde ise Tim Cook ile bu vizyon evrim geciriyor, Steve Jobs 'in "Peki, begenmeyen almasin! Ama unutmayin ki, bu en iyisidir" mantigi yerine disariya daha cok kulak veren bir yapi hissediliyor ve bu yapi "aynılasma" korkusu doguruyor.
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TearsForFears 5 yıl
2 bin tl veriyoruz ekran biraz büyük olmalı diye düşünüyorum.Çünkü ben 2000 TL verdiğim telefonda oyun oynarım , film izlerim , internete girerim.Buda en güzel büyük ekranda yapılır.Yeni İphone 4.5 inç ile gelirse ben alabilirim.Bence telefonların olması gereken boyut artık 4.5 inç civarıdır.5'i geçmemelidir.
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M.Uzun 5 yıl TearsForFears
LawLess437
2 bin tl veriyoruz ekran biraz büyük olmalı diye düşünüyorum.Çünkü ben 2000 TL verdiğim telefonda oyun oynarım , film izlerim , internete girerim.Buda en güzel büyük ekranda yapılır.Yeni İphone 4.5 inç ile gelirse ben alabilirim.Bence telefonların olması gereken boyut artık 4.5 inç civarıdır.5'i geçmemelidir.

Git lapptop falan al kardes madem buyuk ekranli birseyler istiyorsun
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hazarRS 5 yıl
İlk çıkan iphone da güzel bir tasarımdı, şimdi piyasada olan 5 de güzel bir telefon. ''Ekranı küçük büyütülmesi lazım'' diyenler de haklı ''boyutu oldukça ideal'' diyen de haklıdır bana göre. Ben note2 kullanıyorum ve çok memnunum. O yüzden bana göre iphone 5 kullanım açısından sıkıntı yaratır. Ama benim için 5 inç vs bir ekranlı telefon yaparlarsa da note 2 kullanamayanlar bu telefonu almak istemez. Nasıl ki ipad gibi farklı bir seviyede cihaz çıkartıyorlarsa 2-3 farklı boyutlu ekrana sahip modeller de çıkarılabilir. Böylece 2 taraf da memnun olur eminim. Bir arkadaş 3.5 inç ekranla piyasaya yön verdiler demiş, aynı mantıkla bakacak olursak ilk motorola cep telefonu da piyasaya yön vermişti. Ama şimdi öyle bir telefonu telefonu kim kullanabilir? Zaman değişiyor, kullanıcıların beğenileri değişiyor kullanım alanları farklılaşıyor. Aynı boyutta kalmak yarardan çok zarara sokar firmayı o yüzden.
Yenilik olarak birşeyler bekleniyorsa buna katılırım. Bir süredir Apple'ın bilindik farklılık anlayışı geri plana kaymaya başladı. Jobs sonrası bunun olması kaçınılmazdı tabi ki. Ancak Jobs biyografisinde okuduğuma göre Johny Ive bu farklılaşmaya oldukça katkıda bulunmuş bir kişiymiş. Hatta ipadin ''yeniden'' ortaya çıkması bu adam sayesinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla bir süre daha bekleme taraftarıyım. Akıllı saat, akıllı tv vs gibi haberler ortalıkta dolaşıyor. Bunlar bir çıksın, ondan sonra Cook'un akibeti de belli olur zaten.
Kısa dönemden ziyade 2-3 senelik bir dönemde bu yenilik-farklılık olgusuna göre şeylerin çıkmasını beklemek daha gerçekçi bir tahmin olur o yüzden.
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