Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple ilk katlanabilir iPhone’unu tanıtmaya bir adım daha yaklaştı

    Apple’ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone projesi nihayet somutlaşmaya başladı. Yeni modelle birlikte hem tasarım dili değişiyor hem de alışılmış özelliklerin yerini yenilikçi çözümler alıyor.

    Apple ilk katlanabilir iPhone’unu tanıtmaya bir adım yaklaştı

    Apple’ın yıllardır gündemden düşmeyen katlanabilir iPhone projesi, sonunda ciddi adımlar atmaya başladı. Çin merkezli güvenilir kaynaklara göre şirket, radikal tasarım kararlarıyla klasik çizgisinin dışına çıkıyor ve tamamen yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

    Yeni modelin, kitap gibi açılan bir formda geleceği ve iç kısmında 7.8 inçlik kat izi olmayan geniş bir ekran barındıracağı belirtiliyor. Dış kısımda ise daha kompakt, 5.5 inçlik bir ekran yer alacak. Apple’ın ön kamera yerleşimi konusunda da ezber bozduğu söyleniyor. Dış ekranda ekran üzeri kamera deliği tercih edilirken, iç ekranda ekran altı kamera teknolojisiyle tamamen kesintisiz bir görüntü sağlanması hedefleniyor.

    Yüz tanıma sisteminden ödün verilmiş gibi görünse de güvenlikten vazgeçilmiş değil. Touch ID, iPad Air’de olduğu gibi güç butonuna entegre edilecek. Bu tercih, katlanabilir yapının sunduğu sınırlı iç hacim nedeniyle oldukça mantıklı görünüyor.

    Cihazın geliştirme süreci de hız kazanmış durumda. Güvenilir analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, donanım tarafında nihai kararı haziran ayında verecek. Üretim ortağı Foxconn’un ise prototip aşamasını geçtiği ve ürünün Yeni Ürün Tanıtım (NPI) sürecine girdiği aktarılıyor. Seri üretimin 2026’nın son çeyreğinde başlaması, lansmanın ise yıl bitmeden yapılması planlanıyor.

    Fiyat etiketi ise oldukça yüksek. İlk nesil katlanabilir iPhone’un 2.000 ila 2.300 dolar arasında satışa sunulması bekleniyor. Ancak Apple markasının gücü ve bu modele duyulan merak, yüksek fiyatın pek çok kullanıcıyı durdurmayacağını gösteriyor. Apple bu kez sadece yarışa katılmak için değil, kuralları yeniden yazmak için sahaya çıkıyor gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    goro1982 21 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 haftalık süt içilir mi idm for mac doom eternal türkçe yama liseli tuğba doğum günü teşekkür mesajı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR Magic 6 Pro
    HONOR Magic 6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum