Apple ilk katlanabilir iPhone’unu tanıtmaya bir adım daha yaklaştı

Apple’ın yıllardır gündemden düşmeyen katlanabilir iPhone projesi, sonunda ciddi adımlar atmaya başladı. Çin merkezli güvenilir kaynaklara göre şirket, radikal tasarım kararlarıyla klasik çizgisinin dışına çıkıyor ve tamamen yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Yeni modelin, kitap gibi açılan bir formda geleceği ve iç kısmında 7.8 inçlik kat izi olmayan geniş bir ekran barındıracağı belirtiliyor. Dış kısımda ise daha kompakt, 5.5 inçlik bir ekran yer alacak. Apple’ın ön kamera yerleşimi konusunda da ezber bozduğu söyleniyor. Dış ekranda ekran üzeri kamera deliği tercih edilirken, iç ekranda ekran altı kamera teknolojisiyle tamamen kesintisiz bir görüntü sağlanması hedefleniyor.

Yüz tanıma sisteminden ödün verilmiş gibi görünse de güvenlikten vazgeçilmiş değil. Touch ID, iPad Air’de olduğu gibi güç butonuna entegre edilecek. Bu tercih, katlanabilir yapının sunduğu sınırlı iç hacim nedeniyle oldukça mantıklı görünüyor.

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Cihazın geliştirme süreci de hız kazanmış durumda. Güvenilir analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, donanım tarafında nihai kararı haziran ayında verecek. Üretim ortağı Foxconn’un ise prototip aşamasını geçtiği ve ürünün Yeni Ürün Tanıtım (NPI) sürecine girdiği aktarılıyor. Seri üretimin 2026’nın son çeyreğinde başlaması, lansmanın ise yıl bitmeden yapılması planlanıyor.

Fiyat etiketi ise oldukça yüksek. İlk nesil katlanabilir iPhone’un 2.000 ila 2.300 dolar arasında satışa sunulması bekleniyor. Ancak Apple markasının gücü ve bu modele duyulan merak, yüksek fiyatın pek çok kullanıcıyı durdurmayacağını gösteriyor. Apple bu kez sadece yarışa katılmak için değil, kuralları yeniden yazmak için sahaya çıkıyor gibi görünüyor.

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Apple ilk katlanabilir iPhone’unu tanıtmaya bir adım yaklaştı