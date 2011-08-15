Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple cihaz üzerindeki parmak izi kirlerini yok edecek bir teknoloji peşinde

7 yıl
6,2b
1
52
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cihazların kullanımı esnasında meydana gelen parmak izi kirleri zaman zaman can sıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. Laptop kasaları, medya oynatıcı, tablet ve akıllı telefon ekranları kullanım şekli itibariyle en çok kirlenmeye maruz kalan alanlardan. Apple ise bu kirlenmenin önüne geçerek cihazlarının daha temiz bir kullanım sunması için çalışmalar yapıyor.

Patently Apple sitesinin elde ettiği bilgilere göre Apple parmak izi kirlerini uzak tutmak için yağdan koruyucu bir kaplama temeline dayanan Fiziksel Buhar Depozisyonu adında direkt sıvı uygulamasının patenti için başvuru yaptı.

Uygulama hali hazırda iPhone 3GS, iPhone 4, iPad ve iPad 2 modellerinde kullanılan tekniğin biraz daha gelişmiş hali. Bu modellerde dokunmatik panel ancak sert ve keskin cisimlerle çizilebiliyor. Çünkü bu cisimler çizilmeyi önleyen koruma katmanını yok ediyor. Fiziksel Buhar Depozisyonu ise bunun biraz ötesinde.

Yağı söken içerik bir veya birden fazla konsantre içinde bulunan ham sıvı bir maddenin bir parçası olarak görev yapıyor. Üretim aşamasında hava, ısı veya neme karşı beklenmeyen tepkimelere önlem olarak bu ham sıvı materyal bir tüp içerisinde muhafaza edilebiliyor.

Bu tüp de içinden geçen ham sıvı materyalin miktarını ayarlayabilen bir mekanizmanın olduğu sıvı destek sistemi içerisinde muhafaza edilebiliyor. Buharlaşma birimine sıvı madde ulaştığında buharlaşarak içeriğindeki yağ sökücü maddeyi elektronik cihazın yüzeyine bırakmış oluyor. Yağ sökücü madde yüzeydeki parmak izi kirlerini ortadan kaldırıyor.

Patent planlarına bakıldığında oldukça karmaşık görünen sistemin gelecekteki Apple ürünlerinde ne şekilde kullanılacağını zaman gösterecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
B.Bayraktar 7 yıl en beğenilen
Yağ çöze dava yakın.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
apple ın nesini çekemiyorsunuz anlamıyorum. adamlar çalışıyorlar adamlar bilgilerini satıyorlar. Apple ın en ucuz makinası ipod nano onun bile dokunmatik ekranı (bu konuda iddalıyım) sizim iyi dediğiniz dokunmatik ekranlardan çok daha iyidir. Acaba apple a laf edenler hic telefonlarında 1.5 gb lik oyun oynadılarmı merak ediyorum. Adamlar yapıyor satıyor almazsan alma ama biraz saygı duy samsung gibi çalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MMistanbul 7 yıl
Fikir güzel tabi dokunmatik telefonlarda en can sıkıcı konulardan birisidir parmak izleri. Önce haberi gelir, arkadan bir kaç tanesi daha, sonra şu ay çıkacak bu ay çıkacak denir, sonra internete videoları düşer, akabinde bir barda prototip kaybedilir, FBI peşine düşer :) En sonunda gerçekten satışa çıkar, kuyruk olur yarım elma yok satar, bu kadar olayın ardından antenlerinde sorun olduğu anlaşılır, firmadan bir açıklama gelir siz konuşurken telefonu yanlış tutuyorsunuz :) E tabi böyle olmadığıda anlaşılır ama çabuk geçiştirilir. Problemler biter mi? Tabiki hayır kullanmaya devam ettikçe malzeme kalitesi sizi cezbeder ama kısıtlamalarını da fark eder canınızı sıkarsınız. Neyse ki jailbreak var. Yaşasın Jailbreak hapisten kurtulun :) İşte bu İPhone hikayesi. Ticari açıdan bakıldığından dahice. Alanlar açısından da yorumsuz. Zevkler renkler tartışılmaz gibi birşeyde denilebilir. Hayırlısı olsun...

Edit : İmla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Yağçöz firmasına dava açmasınlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 7 yıl
o teknolojiyi bulur inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeX 7 yıl
Apple istiyorsa bu teknolojiyi yapar. Taklitcileride taklitlerini yapar, iki bisey ilave eder apple a camur atar. Bu boyle surer gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YEY 7 yıl
Patenti alindiysa daha onun zamani var demektir.Proje asamasinda fakat elbette adamlar 10 20 yil sonrasinin teknolojisini simdiden tasarlamak kurcalamak zorunda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
Eagle Claw
Güzel düşünülmüş ancak özellikle ülkemizde dokunmatik ekranlı bir cep telefonu kullanan çoğu insan ekrana bir koruyucu takıyor.O koruyucu yine iz tutacak.

evet birde zamanla altına hava kaçıp bombeleniyor ve bizim vatandaş o şekilde hala inatla kullanıyor onu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_kej_ 7 yıl
3gs telefonumun ekranını silmekten bıktım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 7 yıl
ankastre eşyalarda parmak izi tutmayan malzeme var onu kullansın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Güzel düşünülmüş ancak özellikle ülkemizde dokunmatik ekranlı bir cep telefonu kullanan çoğu insan ekrana bir koruyucu takıyor.O koruyucu yine iz tutacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 7 yıl
Lan aynısı insan vücuduna uyarlasalar ya, yeminle bu haberi görünce ilk insana uyarlanır mı diye düşündüm..
Güzel teknoloji, gelişim güzeldir.. Ama argesiydi o suydu bu suydu maliyetler artacak ve cihazlara eğerki 100 lira gibi bir fiyat artışı yansıyacaksa ben ekrana hohlayarak tişörte silmeye razıyıp.. :D Ama zamanla var olan bu teknoloji vazgeçilemeyecek bir teknoloji olacaktır elbet, tv ekranlarına vs. uygulanacaktır..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 7 yıl
Bu olay sizin için çok önemliyse alın birtane iz bırakmayan ekran koruyucu jelatinlerden cillop gibi olur ama görüntüden ödün vermelisiniz görüntü jelatinsiz hale göre az bulanık vede biraz parlaklığı düşük olacak tabi bu olayı desteklemiyorda değiliz ben görüntüden ödün veremedim o yüzdende destekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 7 yıl
apple mapple farketmez bu teknoloji bir an önce çıkmalı çoğumuz sinir oluoruz bu parmak izlerine 2-3 dokunmadan sonra telefon komple parmak izi oluyor sonra ne kalite kalıyor ne bişey :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 7 yıl
mysterious8
APPLE anca taklit eder kesin başkasının projesidir bu.

yok artık şaka heralde zuhaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6197 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, macbook ve
2 etiket daha iPad Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia N9'u inceledik 7 yıl Nokia Türkiye Genel Müdürü'yle N9, MeeGo, Symbian ve en son gelişmeleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim