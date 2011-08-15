Apple cihaz üzerindeki parmak izi kirlerini yok edecek bir teknoloji peşinde

Cihazların kullanımı esnasında meydana gelen parmak izi kirleri zaman zaman can sıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. Laptop kasaları, medya oynatıcı, tablet ve akıllı telefon ekranları kullanım şekli itibariyle en çok kirlenmeye maruz kalan alanlardan. Apple ise bu kirlenmenin önüne geçerek cihazlarının daha temiz bir kullanım sunması için çalışmalar yapıyor.





Patently Apple sitesinin elde ettiği bilgilere göre Apple parmak izi kirlerini uzak tutmak için yağdan koruyucu bir kaplama temeline dayanan Fiziksel Buhar Depozisyonu adında direkt sıvı uygulamasının patenti için başvuru yaptı.





Uygulama hali hazırda iPhone 3GS, iPhone 4, iPad ve iPad 2 modellerinde kullanılan tekniğin biraz daha gelişmiş hali. Bu modellerde dokunmatik panel ancak sert ve keskin cisimlerle çizilebiliyor. Çünkü bu cisimler çizilmeyi önleyen koruma katmanını yok ediyor. Fiziksel Buhar Depozisyonu ise bunun biraz ötesinde.





Yağı söken içerik bir veya birden fazla konsantre içinde bulunan ham sıvı bir maddenin bir parçası olarak görev yapıyor. Üretim aşamasında hava, ısı veya neme karşı beklenmeyen tepkimelere önlem olarak bu ham sıvı materyal bir tüp içerisinde muhafaza edilebiliyor.





Bu tüp de içinden geçen ham sıvı materyalin miktarını ayarlayabilen bir mekanizmanın olduğu sıvı destek sistemi içerisinde muhafaza edilebiliyor. Buharlaşma birimine sıvı madde ulaştığında buharlaşarak içeriğindeki yağ sökücü maddeyi elektronik cihazın yüzeyine bırakmış oluyor. Yağ sökücü madde yüzeydeki parmak izi kirlerini ortadan kaldırıyor.





Patent planlarına bakıldığında oldukça karmaşık görünen sistemin gelecekteki Apple ürünlerinde ne şekilde kullanılacağını zaman gösterecek.