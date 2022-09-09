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Samsung, Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi üreticiler Android akıllı telefon duyurularında genellikle RAM miktarını öne çıkarıyor. Buna karşın Apple, iPhone'lardaki RAM'i hiçbir zaman bir pazarlama aracı olarak kullanmaz. Şirket bu geleneğini yeni iPhone 14 serisinde de sürdürdü.

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Cupertinolu firma bu tür verileri resimi olarak açıklamadığı için RAM miktarını hep farklı kanallar aracılığı ile öğreniyoruz. MacRumors internet sitesi Xcode 14 beta sürümünde iPhone 14 serisinin dört modelinin de 6 GB RAM ile donatıldığını ortaya koyan dosyalar keşfetti.

Standart modellerde RAM yarı yarıya arttı

Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max 6 GB RAM ile karşımıza çıkarken, iPhone 13 ve iPhone 13 mini 4 GB RAM ile gelmişti. Şirketin bu yıl tüketicilere sunduğu standart modellerde RAM miktarı yarı yarıya artırıldı. İşte önceki yıl ve bu yıl karşımıza çıkan tablo:

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Önceki modeller:

iPhone 13 mini : 4 GB

: 4 GB iPhone 13 : 4 GB

: 4 GB iPhone 13 Pro : 6 GB

: 6 GB iPhone 13 Pro Max: 6 GB

iPhone 14 RAM miktarları:

iPhone 14 : 6 GB

: 6 GB iPhone 14 Plus : 6 GB

: 6 GB iPhone 14 Pro : 6 GB

: 6 GB iPhone 14 Pro Max: 6 GB

Mart ayında ünlü analist Ming-Chi Kuo standart iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın LPDDR4X RAM, iPhone 14 Pro modellerinin ise LPDDR5 RAM içereceğini söylemişti. Fakat Xcode dosyaları sadece RAM miktarını deşifre etti. Akıllı telefonlardaki RAM türünü öğrenmek için cihazların sökülüp incelenmesini beklememiz gerekecek.

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iPhone 14 serisinin RAM miktarı ortaya çıktı