iOS 17 alacak telefonlar belli oldu! Hangi telefonlara güncelleme gelecek?

iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 17, beraberinde getirdiği çeşitli yeniliklerle birlikte duyuruldu. Apple, tanıtımın hemen ardından ise iOS 17 güncellemesi alacak telefon modellerini açıkladı. Peki hangi cihazlara güncelleme gelecek? İşte desteklenen iPhone modelleri ve iOS 17 ne zaman çıkacak sorunun yanıtı:

iOS 17 alacak cihazlar 📱 Tam Boyutta Gör iOS 17 güncellemesi, iPhone Xs ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebillecek. iOS 17 alacak telefonlar listesi ise şöyle 🔽 iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR iOS 17 ile birlikte iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın güncelleme desteği sona erdi. Yani bu cihazlar güvenlik ve optimizasyon iyileştirmeleri haricinde artık güncelleme almayacak.

iOS 17 özellikleri tanıtıldı! İşte iOS 17 yenilikleri 1 sa. önce eklendi

iOS 17 ne zaman çıkacak 🤔 Tam Boyutta Gör iOS 17'nin tanıtılmasıyla birlikte, iPhone kullanıcıları "iOS 17 ne zaman gelecek?" diye merak etmeye başladı. iOS 17 çıkış tarihi için Apple tarafından net bir tarih belirtilmese de güncellemelerin eylül ayının ikinci haftasında kullanıma sunulması bekleniyor. Bununla birlikte iOS 17 developer beta sürümü de kullanıma sunulmuş durumda. Apple geliştirici hesabı olan kullanıcılar, yeni işletim sistemlerini test edip deneyimlemeye başlayabilir. Halka açık beta sürümünün ise temmuz ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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iOS 17 alacak cihazlar: İşte destekleyen iPhone telefonlar