iOS 17 alacak telefonlar belli oldu! Hangi telefonlara güncelleme gelecek?

iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 17, beraberinde getirdiği çeşitli yeniliklerle birlikte duyuruldu. Apple, tanıtımın hemen ardından ise iOS 17 güncellemesi alacak telefon modellerini açıkladı. Peki hangi cihazlara güncelleme gelecek? İşte desteklenen iPhone modelleri ve iOS 17 ne zaman çıkacak sorunun yanıtı:
iOS 17 alacak cihazlar 📱
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE 3
- iPhone SE 2
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone XR
iOS 17 ile birlikte iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın güncelleme desteği sona erdi. Yani bu cihazlar güvenlik ve optimizasyon iyileştirmeleri haricinde artık güncelleme almayacak.
iOS 17 ne zaman çıkacak 🤔
Bununla birlikte iOS 17 developer beta sürümü de kullanıma sunulmuş durumda. Apple geliştirici hesabı olan kullanıcılar, yeni işletim sistemlerini test edip deneyimlemeye başlayabilir. Halka açık beta sürümünün ise temmuz ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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