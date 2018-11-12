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Apple da ekrana entegre sensör tasarımına sıcak bakıyor

Apple da pazardaki rakipleri gibi yakın zamanda ekrana entegre sensör deliği tasarımına geçiş yapabilir. Kısa süre önce bu tasarımla ilgili patent başvurusu yapılmış.
6 ay
3,3b
1
8
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda akıllı telefon pazarını kasıp kavurmaya başlayan çentikli ekran tasarımı gün geçtikçe gelişiyor. İlk dönemin büyük çentiklerinden sonra su damlası şeklinde çentiklere geçildi. Şimdi de ekrana entegre sensör delikleri modası başlıyor.

Trend olacak

Samsung, Oppo, Huawei gibi isimler nokta çentik tasarımını test ediyor ve marka tescil başvuruları da yapıldı. Çentik tasarımını ilk benimseyenlerden Apple da sürpriz bir şekilde nokta çentik tasarımına sıcak bakıyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone X ekran ve MacBook Pro SSD sorunları için tamir programı başlatıldı"

Kısa süre önce patent ofisine yapılan başvuruda iPhone modellerinin sağ üst köşesinde bir sensör deliğinin yer aldığı görülüyor. Apple buraya muhtemelen ön kamera ve ortam sensörlerini yerleştirecek.

Boyutlara bakılırsa delik tasarımının tüm modellere uyumlu olmadığı anlaşılıyor. Yeni tanıtılan tüm iPhone modellerinde TrueDepth kamera sistemi var ve bu gelişmiş yapının delik içerisine sığması mümkün değil. Bu da yakın dönemde iPhone SE devamı bir modelin ihtimalini arttırıyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-patent-hole-in-display-selfie-camera_id110897 Yorum Yaz
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selman1435 6 ay en beğenilen
@WB niye abi niye. Sen böyle dersen diğeri öyle derse bu adamlar 2 yılda getirebilceği teknolojiyi 15 yılda getirir sana da yok yenilikmiş yok İNOVASYON muş diye yutturur.
@WB niye abi niye. Sen böyle dersen diğeri öyle derse bu adamlar 2 yılda getirebilceği teknolojiyi 15 yılda getirir sana da yok yenilikmiş yok İNOVASYON muş diy...
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Escapetolife 6 ay
Adamlar patent alırken gelecek iPhone tasarımını ifşa edecek değil heralde. Patenti almaya yetecek kadar görsel hazırlanmış, ekranda bir delik olabilir ama boyutu ve konumu değişebilir.
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Extreme Victory 6 ay
Apple’in her aldığı patent hemen hayatımıza girmiyor. Adamların yıllar önce aldığı ancak hayatımıza hiç girmemiş bir sürü patent haberi okuduk burada.
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Nerevarine 6 ay
Adamlar zaten her türlü satarız kafasındalar. Ekransız bir iPhone yapsalar kapış kapış gidecek. Garip garip şeyler deniyorlar.
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Y-ZiyA 6 ay
Telefonu kullanımı için alanlar ile görünümü için alanlar arasındaki oranın, 2.si lehine ciddi şekilde ilerlediğini düşünüyorum.
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Bay Robot 6 ay
O şekilde ekranın köşesine kamera entegre ettikleri için gelmiş geçmiş en kötü tasarımlı iphone olabilir...
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interwap 6 ay
Nasıl bir patent? Ekranın sağına gömülü kamera patenti mi?
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selman1435 6 ay en beğenilen
@WB niye abi niye. Sen böyle dersen diğeri öyle derse bu adamlar 2 yılda getirebilceği teknolojiyi 15 yılda getirir sana da yok yenilikmiş yok İNOVASYON muş diye yutturur.
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WB 6 ay
Kim ne derse desin iphone..
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