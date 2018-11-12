Apple da ekrana entegre sensör tasarımına sıcak bakıyor

Son yıllarda akıllı telefon pazarını kasıp kavurmaya başlayan çentikli ekran tasarımı gün geçtikçe gelişiyor. İlk dönemin büyük çentiklerinden sonra su damlası şeklinde çentiklere geçildi. Şimdi de ekrana entegre sensör delikleri modası başlıyor.

Trend olacak

Samsung, Oppo, Huawei gibi isimler nokta çentik tasarımını test ediyor ve marka tescil başvuruları da yapıldı. Çentik tasarımını ilk benimseyenlerden Apple da sürpriz bir şekilde nokta çentik tasarımına sıcak bakıyor.

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Kısa süre önce patent ofisine yapılan başvuruda iPhone modellerinin sağ üst köşesinde bir sensör deliğinin yer aldığı görülüyor. Apple buraya muhtemelen ön kamera ve ortam sensörlerini yerleştirecek.

Boyutlara bakılırsa delik tasarımının tüm modellere uyumlu olmadığı anlaşılıyor. Yeni tanıtılan tüm iPhone modellerinde TrueDepth kamera sistemi var ve bu gelişmiş yapının delik içerisine sığması mümkün değil. Bu da yakın dönemde iPhone SE devamı bir modelin ihtimalini arttırıyor.