iPhone X ekran ve MacBook Pro SSD sorunları için tamir programı başlatıldı

Bir süredir iPhone X ve 13 inçlik MacBook Pro modellerinde yaşanan donanım sorunlarına nihayet Apple tarafından bir açıklama geldi. Firma yaşanan sıkıntıları doğrularken bir tamir programı başlattığını da duyurdu.

Ücretsiz tamirat

Eylül ayında üretimi durdurulan iPhone X modelinde ekranın etkileşime tepki vermemesi veya herhangi bir etki olmadan tepki vermeye başlaması sorunları yaşandığı kullanıcılar tarafından şikâyet ediliyordu.

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Haziran 2017-2018 tarihleri arasında satılmış olan 13 inçlik standart MacBook Pro modelinin bazı 128GB ve 256GB kapasiteli versiyonlarında ise kullanıcılar veri kaybı yaşıyor veya veri kaydederken hata ortaya çıkıyordu.

Apple şimdi bu iki model için ücretsiz bir tamir programı başlattı. Söz konusu modellerde problem yaşayan kullanıcılar cihazlarını Apple mağazalarına veya yetkili Apple teknik servis noktalarına götürebilirler. Program kapsamında ekranların ve SSD sürücülerinin değiştirileceği ifade ediliyor.