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iPhone X ekran ve MacBook Pro SSD sorunları için tamir programı başlatıldı

Ekran hareketleri kontrol dışına çıkan iPhone X ve veri kaybı yaşayan 13 inçlik MacBook Pro modelleri için Apple ücretsiz tamir programı başlattı. Detaylar haberimizde.
6 ay
4,5b
1
22
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir iPhone X ve 13 inçlik MacBook Pro modellerinde yaşanan donanım sorunlarına nihayet Apple tarafından bir açıklama geldi. Firma yaşanan sıkıntıları doğrularken bir tamir programı başlattığını da duyurdu.

Ücretsiz tamirat

Eylül ayında üretimi durdurulan iPhone X modelinde ekranın etkileşime tepki vermemesi veya herhangi bir etki olmadan tepki vermeye başlaması sorunları yaşandığı kullanıcılar tarafından şikâyet ediliyordu.

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Haziran 2017-2018 tarihleri arasında satılmış olan 13 inçlik standart MacBook Pro modelinin bazı 128GB ve 256GB kapasiteli versiyonlarında ise kullanıcılar veri kaybı yaşıyor veya veri kaydederken hata ortaya çıkıyordu.

Apple şimdi bu iki model için ücretsiz bir tamir programı başlattı. Söz konusu modellerde problem yaşayan kullanıcılar cihazlarını Apple mağazalarına veya yetkili Apple teknik servis noktalarına götürebilirler. Program kapsamında ekranların ve SSD sürücülerinin değiştirileceği ifade ediliyor.

 

https://9to5mac.com/2018/11/09/apple-repair-program-iphone-x-non-tb-mbp/ Yorum Yaz
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tostumm 6 ay en beğenilen
10.000 lira ver sonra sana ayıplı mal satsınlar, değiştirmek yerine de tamir edip mıncıklasınlar, bin kere söyledik almayın almayın kendinizi sığır yerine koydurmayın. Yıllardır biz verdiği hizmete de para ödüyoruz o yüzden pahalı diyenler görsün bunları.
10.000 lira ver sonra sana ayıplı mal satsınlar, değiştirmek yerine de tamir edip mıncıklasınlar, bin kere söyledik almayın almayın kendinizi sığır yerine koydu...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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12 Angry Men 6 ay
Her apple haberı altında aynı tipler ağlıyorlar. Kendisi apple urunu kullanmıyor ama her apple haberı altına gelıp eleştiriyor.
Zamanında samsung patlayan telefon satıyordu kaç kişi zarar gördu, evi arabası yandı ondan hiç bahsetmezler. LG'nin sorunlu telefonlarından hiç bahsetmezler.
Eğer garantin varsa ve telefonda sorun varsa adamlar direk yenisiyle değişiyorlar tamirle uğraşmıyorlar.
Her apple haberı altında aynı tipler ağlıyorlar. Kendisi apple urunu kullanmıyor ama her apple haberı altına gelıp eleştiriyor.Zamanında samsung patlayan t...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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By_higH 6 ay
ekran değişince su geçirmezlik özelliği yok olacak, bu durumda tüketici heyeti yolu gözüküyor insanlara, ayıplı mal sattı demek oluyor bu...
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Omer_Faruk. 6 ay
Aynı sorundan dolayı 2 kere garantiye verdim iphone imi.2 sindede yapmadan geri verdiler.Israrla telefonum kendi kendine tuşlara basuyor hareket ediyor dedim, kanıtlamak için videoya aldım, buna rağmen cihazımın ekranı değiştirmediler .Şimdi de bunu kabul edip kronik bir sorun diyip telefonların ekranını değiştirmeye başlamışlar. Gerçekten kullandığın iPhone’lar arasında en memnun kalmadığım iPhone,iPhone x oldu
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SEHZADE63 6 ay
Her yil oldugu gibi sattiklari ürün 1 yil sonra beklenmedik problemlrr cikiyor ama kullanicinin haberi olmuyorrr 6 da oldugu gibi 6s-7-8 dede problem cikmişti darisi XS ve XS MAX cihazlarina inş seneye xs de problem cikicak ücretsiz onarim başlaticak yazin bi kenera.!!
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SEİCO 6 ay
Bu amerikada 1 yıl garantisi dolanlar için galiba tamir programı ülkemizde zaten 2 yıl garanti var
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face1tr 6 ay
iPhone x'deki söz konusu ekran problemine örnek verebilir misiniz?
kendimden bir örnek vermeye çalışayım; mesela instagram da story penceresinde parmağımla yazı yazıyorum, ekranın alt tarafına geldiğimde o kısım çoğu zaman çıkmıyor, yazı yarıda kalıyor.
ben hep bunun yazılmsal bir sorun olduğundan şüphe etmiştim. Acaba bahsedilen donanımsal problem bunun gibi bişey mi?
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12 Angry Men 6 ay
Her apple haberı altında aynı tipler ağlıyorlar. Kendisi apple urunu kullanmıyor ama her apple haberı altına gelıp eleştiriyor.
Zamanında samsung patlayan telefon satıyordu kaç kişi zarar gördu, evi arabası yandı ondan hiç bahsetmezler. LG'nin sorunlu telefonlarından hiç bahsetmezler.
Eğer garantin varsa ve telefonda sorun varsa adamlar direk yenisiyle değişiyorlar tamirle uğraşmıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Y-ZiyA 6 ay 12 Angry Men
Para var huzur var.
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Xtrud 6 ay
Başlığa ücretsiz yazmamışsın Ekrem Apple kızmasın?
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tostumm 6 ay en beğenilen
10.000 lira ver sonra sana ayıplı mal satsınlar, değiştirmek yerine de tamir edip mıncıklasınlar, bin kere söyledik almayın almayın kendinizi sığır yerine koydurmayın. Yıllardır biz verdiği hizmete de para ödüyoruz o yüzden pahalı diyenler görsün bunları.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Mr. Jingles 6 ay tostumm
200 bin liraya aldığın arabada hata çıkınca firma sana sıfırını mı veriyor yoksa parça değişimi mi yapıyor? Mıncıklama neresinde bunun? Apple'ın paragöz olduğu bir gerçek. Para alsa diyeceğim ki haklısın ama hatasını kabul edip ücretsiz tamir programı başlatmış. Boş konuşmanın lüzümu yok. O zaman otomobil üreticileri niye fabrikasyon bir hata çıktığında sıfırını vermiyor? Üstelik saydığın para en az 10 tane Macbook parası yapar. Şu kafadan kurtulun artık. Ayrıca 10.000 ödeyen bu ülkedeki insanlar. Avrupalı kalkıp 10.000 avro ya da Amerikalı biri 10.000 dolar ödemiyor.
Yanıtla +3
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By_higH 6 ay
ekran değişince su geçirmezlik özelliği yok olacak, bu durumda tüketici heyeti yolu gözüküyor insanlara, ayıplı mal sattı demek oluyor bu...
Yanıtla +4
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WmGMD 6 ay
Veri kaybından bahsedilmiş. Verileri de geri getiriyorlar miymis ? Saçmalığa bak arkadaş kullanıcı için en kritik donanım aslında . Cpu gpu tamam da . Onarılır veyahut yenisi alınır . Hdd ssd gitti mi yıllarca cektigin fotoğraflar belki önemli belgelerin hepsi gidiyor. Tabi yedek almak lazım en kalitelisi de olsa ama bilemedim yani .
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The Balance 6 ay WmGMD
HDD'de belki telafisi olur fakat SSD'de bildiğim kadarıyla olmuyor. İkisinin de yapısı çok farklı.
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Y-ZiyA 6 ay WmGMD
Muhtemelen 10 bin TL ye donanım alan insan için (hatta çoğu insan için) en pahalı bileşen içindeki verileriniz oluyor. Cep telefonu anakart arızası verince az uğraşmadım içindeki verileri alabilmek için.
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koyunsavar 6 ay
Vay beah gerçekten mi?
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iphone x repaid, macbook pro 13 inch repair ve
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