Apple, dev teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacak

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Japon telekom devi ve aynı zamanda enerji, robot teknolojileri, yapay zeka gibi pek çok alanda faaliyet gösteren Softbank, geçen yıl ekim ayında teknolojik araştırmalar için kullanılmak üzere ve 100 milyar dolara ulaşma hedefiyle ‘’Vision Fund’’ adını verdiği yatırım fonunu kurmuştu. Suudi Arabistan’ın 45 milyar dolar katkıda bulunacağı fona Apple’dan da daha küçük miktarlarda bir katkı geleceği iddialarını şirket dün yaptığı açıklamayla doğruladı.

Şirket yaptığı açıklamada uzun süredir Softbank’la çalıştıklarına dikkat çekerek yeni fonun Apple için stratejik öneme sahip teknolojilerin geliştirilmesinde katkı sağlayacağını belirtti. Softbank’ın da 25 milyar dolar yatırım yapacağı fona ilerleyen günlerde Foxconn, Qualcomm gibi birçok teknoloji devinin yatırımda bulunması bekleniyor.

Trump da destekliyor

Donald Trump’ın da Softbank’ın bu fonundan övgüyle söz etmiş ve geçtiğimiz ay Softbank CEO’su Masayoshi Son, Trump ile gerçekleştirdiği toplantının ardından ABD’de yeni istihdam alanları yaratmak için 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

http://wccftech.com/apple-softbank-investment/