Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, dev teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacak

Apple; Japonya’nın önde gelen teknoloji şirketi Softbank’ın öncülüğünde kurulan teknoloji fonuna, çalışmalarına hız kazandırmak için 1 milyar dolar yatırımda bulunacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,1b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple, dev teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacak
Tam Boyutta Gör

Japon telekom devi ve aynı zamanda enerji, robot teknolojileri, yapay zeka gibi pek çok alanda faaliyet gösteren Softbank, geçen yıl ekim ayında teknolojik araştırmalar için kullanılmak üzere ve 100 milyar dolara ulaşma hedefiyle ‘’Vision Fund’’ adını verdiği yatırım fonunu kurmuştu. Suudi Arabistan’ın 45 milyar dolar katkıda bulunacağı fona Apple’dan da daha küçük miktarlarda bir katkı geleceği iddialarını şirket dün yaptığı açıklamayla doğruladı.
Şirket yaptığı açıklamada uzun süredir Softbank’la çalıştıklarına dikkat çekerek yeni fonun Apple için stratejik öneme sahip teknolojilerin geliştirilmesinde katkı sağlayacağını belirtti. Softbank’ın da 25 milyar dolar yatırım yapacağı fona ilerleyen günlerde Foxconn, Qualcomm gibi birçok teknoloji devinin yatırımda bulunması bekleniyor.

Trump da destekliyor

Donald Trump’ın da Softbank’ın bu fonundan övgüyle söz etmiş ve geçtiğimiz ay Softbank CEO’su Masayoshi Son, Trump ile gerçekleştirdiği toplantının ardından ABD’de yeni istihdam alanları yaratmak için 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurmuştu.


http://wccftech.com/apple-softbank-investment/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
homebird 2 yıl
Suudi Arabistan 45 milyar dolar vermiş. Lüxten vazgeçip yatırım yapmaya karar vermişler anlaşılan. Helal olsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 2 yıl homebird
homebird

Suudi Arabistan 45 milyar dolar vermiş. Lüxten vazgeçip yatırım yapmaya karar vermişler anlaşılan. Helal olsun.

suudi arabistan bazı böyle ne idüğü belirsiz yerlere deli gibi para yatırıyor aslında hiç bir işine yaramıyor peki neden gidiyor bu para muhtemelen ağa babaları parayı bu şekilde alıyor onlardan.
unesconun en büyük bağışçısıda bunlar ama söz sahibi bile değiller.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
SoftBank acaba bankacılık işlemleri de yapıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
aldığına bakmayın en son yapay zekayı o çıkaracak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
şirketlere yapay zeka demeye gör
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
Yuh belki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Hyundai, Cisco ile birlikte otonom araç geliştiriyor 2 yıl Xiaomi CES 2017'de iPhone'dan daha ince televizyonunu tanıttı 2 yıl MSI'ın çılgın dizüstü bilgisayarları mercek altında 2 yıl HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı 2 yıl Windows 10′un yeni tasarımına ait ilk görüntüler sızdırıldı 2 yıl Microsoft yaklaşan Surface Book 2'yi Intel Kaby Lake ile güçlendirecek 2 yıl Türk girişim Volt, Here iş birliği ile dünyada bir ilke imza attı 2 yıl Yeni LG Gram serisi uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor 2 yıl App Store'un 2016 karnesi: Geliştiricilere 20 milyar dolar ödendi 2 yıl Intel'in VR gözlüğü yakında geliyor 2 yıl Eski Apple mühendislerinden kablosuz park sensörü 2 yıl Nanoteller sayesinde her yerde elektronik baskı görebiliriz 2 yıl LG’den sesle kontrol edilebilen, LCD ekranlı buzdolabı: Smart InstaView 2 yıl TP-Link, CES 2017'de yeni ağ ürünlerini tanıttı 2 yıl 1 dizüstü 3 ekran: Project Valerie 2 yıl LG'den kağıt kadar ince Oled TV ve fazlası "CES 2017 raporu" 2 yıl Bu monitör rüyanıza girebilir LG 38UC99 ön inceleme 2 yıl Samsung QLED TV serisi karşınızda 2 yıl Bomba haber: DJI, Hasselblad’ı satın alıyor 2 yıl PARDUS kamu kuruluşlarında zorunlu hale geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple, dev teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacak Sonraki Ortamdaki radyasyonu ölçen cihaz: Dosima 2 yıl Tübitak’tan yerli teknolojide çığır açacak 29 yeni teknoloji hedefi 2 yıl Gear S serisi için iOS desteği çok yakında geliyor 2 yıl Samsung Galaxy S8'in ilk gerçek görüntüsü sızdırıldı 2 yıl Tehlikeli görevler için yerli insansız kara aracı: ANKEBOT 2 yıl Acer Aspire VX oyun dizüstü bilgisayarı: Fiyat/performans iddiasında 2 yıl Twitter, Vine'ı resmen kapatıyor: Tarih açıklandı 2 yıl Nvidia GeForce Now ile oyunlar, düşük sistemlerde bile akıcı çalışacak 2 yıl GraalPhone: Windows 10 laptop, Android telefon, tablet ve fotoğraf makinesi tek kasada 2 yıl LEGO’dan programlanabilir robotlara dönüşen yeni set: Boost 2 yıl SanDisk'ten SSD performansı sunan en hızlı USB bellek 2 yıl Viewsonic, CES 2017'de üç yeni monitör duyurdu 2 yıl Norton Core ile internete bağlı tüm cihazlarınız siber tehditlere karşı korunuyor 2 yıl New Balance ve Intel yeni akıllı saatini duyurdu 2 yıl Apple Watch 3'ün çıkış tarihi ve tasarımıyla ilgili bilgiler geldi 2 yıl Nvidia SHIELD TV daha güçlü ve 4K HDR destekli 2 yıl Synaptics'ten akıllı telefonlarda güvenliğe yapay zeka çözümü 2 yıl Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı 2 yıl Asus ZenFone 3 Zoom: Optik yakınlaştırma ve çift kamera 2 yıl Fasetto'dan avuç içi büyüklüğünde 2 TB kablosuz SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim