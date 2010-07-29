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Apple, erotik kitapları en çok satanlar listesinden çıkardı

"Porno isteyen Android'e gitsin" diyen Steve Jobs komutasındaki Apple, erotik kitapları, en çok satan kitaplar listesinden çıkardı.
8 yıl
8,3b
1
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, daha önceki bir açıklamasında "porno isteyen Android'e gitsin" diyerek şirketinin bakış açısı net bir şekilde ortaya koymuştu. Erotik yayınlara ve pornografik içeriğe karşı sert bir duruş sergileyen Apple, elektronik kitap mağazasındaki en çok satanlar listesinde güncellemeye giderek erotik yayınları listeden çıkardı.

İki gün öncesine kadar "en çok satan kitaplar" listesinin birinci, ikinci ve beşinci sırasında yer alan Blonde and Wet, Big Sis ve Six Sexy Stories isimli kitaplar, listeden çıkartıldı. İlk ikisi Carl East, üçüncüsü ise Ginger Starr isimli yazarlara ait olan kitaplarn çıkartılmasıyla birlikte en çok satanlar listesindeki sıralamada şu şekilde değişmiş oldu;

Önceki liste;

1. Blonde and Wet, Carl East
2. Big Sis, Carl East
3. The Perfect Murder, Peter James
4. iPad Survival Guide, Toly K
5. Six Sexy Stories, Ginger Starr

Güncellenen liste;

1.The Perfect Murder, Peter James
2. iPad Survival Guide, Toly K
3. My S**t Life So Far, Frankie Boyle
4. S**t My Dad Says, Justin Halpern
5. The Third Man, Peter Mandelson


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