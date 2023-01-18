Apple'ın ebeveyn denetimi özellikleri: Çocuğunuzun iPad'ini kontrol altında tutun

Çocukların güvenli telefon ve tablet kullanımını sağlamak için, Apple’ın iPhone ve iPad’lerdeki ekran süresi özelliği, filtreler ve belli uygulamalar veya cihaz kullanımı süresini sınırlama dahil ebeveyn denetimi ayarları içeriyor. Çocuğunuzun kendi telefonunda veya tabletinde neler yapabileceğini kontrol etmek için birçok seçeneğe sahipsiniz. iPhone'da ebeveyn kontrolü ayarları nasıl yapılır anlatıyoruz.

iPhone'da ebeveyn kontrolü nasıl yapılır ⏳ Tam Boyutta Gör Ekran süresini açtıktan sonra, çocuğunuzun telefon ve tablette harcadığı süreyi belirlemek, kullanabileceği uygulamaları seçmek, gireceği siteleri belirlemek, satın alım ve indirmeleri engellemek için birtakım ayarlamalar yapmanız gerekir. iPhone'da ebeveyn kontrolü nasıl yapılır görelim: Oyun süresini ve gününü belirleyin 🎮 Tam Boyutta Gör Uygulama sınırları’nı açarak, oyunlar ve sosyal medya gibi belli uygulamalar veya uygulama kategorileri için günlük süre sınırı belirleyebilirsiniz. Tüm uygulama limitleri günlük olarak yenilenir. Örneğin; çocuğunuzun telefon veya tablette her gün veya belli günlerde 1 saat oyun oynamasına izin vermek istiyorsunuz. Oyun süresi ve günü belirlemek için şu ayarı yapın: Ekran Süresi’ne girin. Uygulama Sınırları’na dokunun. Sınır Ekle’ye dokunun. Kategoriler arasından Oyunlar’ı seçin. Süre ve gün belirleyin. Hangi kişileri arayacağını seçin 📵 Tam Boyutta Gör Her zaman izin verilen ayarı, çocuğunuzun sizin belirlediğiniz atıl süre içinde kullanabileceği uygulamaları ve arayabileceği kişileri seçmenize olanak tanır. Acil durum aramalarına varsayılan olarak her zaman izin verilir ancak hangi kişileri arayacağını seçebilirsiniz. Çocuğunuzun belirli kişilerle iletişimine izin vermek için şu ayarı yapmalısınız: Ekran Süresi’ne girin. Her Zaman İzin Verilen’e dokunun. Üstte Kişiler yanındaki Herkes’e dokunun. İletişim İzni’ni belirli kişiler olarak ayarlayın. Rehberindeki bir kişiyi seçebilir veya rehberde olmayan bir kişinin numarasını ekleyebilirsiniz. Hangi sitelere girip giremeyeceğini belirleyin ⛔️ Tam Boyutta Gör iPhone’da çocuğunuzun müstehcen içeriklere maruz kalmamasını sağlamaya yardımcı olacak birkaç ayar var. Örneğin; uygulama derecelendirme ayarı ile TikTok gibi çocuklar için uygun olmayan uygulamaların engellenmesini sağlayabilirsiniz. İçerik sınırlama bölümünden uygunsuz film, dizi ve video klipleri izlemesini engelleyebilirsiniz. Yetişkin web sitelerini sınırla seçeneğiyle çocuğunuzun yetişkin sitelerine girmesini engelleyebilirsiniz. Uygunsuz içerikleri engellemek için şu adımları izleyin: Ekran Süresi’ne girin. İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları’na girin. Web İçeriği’ne dokunun. Belli sitelere erişimini engellemek için “Yetişkin web sitelerini sınırla”ya dokunun. Asla İzin Verme, çocuğun girmesini istemediğiniz özel site/siteleri ekleyebilirsiniz. Her zaman İzin Ver, çocuğun güvenle gireceği sitelerdir. Uygulama içi satın alımları engelleyin 🚫 Tam Boyutta Gör Özellikle ücretsiz indirilebilen mobil oyunlar, uygulama içinden satın alınabilen öğeler sunuyor. Apple hesabınızı eklerken kredi kartı bilgilerinizi girdiyseniz çocuğunuz oyun içinde ilgisini çekecek öğeleri kolayca satın alabilir. Sürpriz faturalarla karşılaşmamak için, iTunes ve App Store satın alımları bölümünden uygulama içi satın alımları kapatmalısınız. Ekran Süresi’ne girin. İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları’na girin. iTunes ve App Store Satın Alımları’na dokunun. Uygulama içi satın alım seçeneğini “İzin Verme” olarak ayarlayın.

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iPhone ekran süresi nasıl açılır ✅ Tam Boyutta Gör iPhone ekran süresi, çocuğunuzun akıllı telefonu ve tableti için sınırlama koymanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cihazda ne kadar vakit harcadığına dair tam bir rapor verir. Çocuğunuzun en çok hangi uygulamaları kullandığını, en aktif olduğu saatleri görebilirsiniz. Çocuğunuzun uygunsuz içeriklerle karşılaşmamasını sağlarken atıl süreyi ayarlayabildiğiniz iyi bir özelliktir. Ekran süresi kısıtlamaların izniniz dışında değiştirilmesini engellemek için bir şifre belirlemenizi ister. Öncelikle iPhone’da ekran süresi nasıl açılır? adım adım görelim: Ayarlar’a girin ve Ekran Süresi’ne dokunun. Ekran Süresi’ni Aç’a dokunun. Bu Çocuğumun iPhone’u seçeneğini seçin. Üst üste Daha Sonra Ayarla’yı seçerek ilerleyin. Bir ekran süresi parolası belirleyin. (Çocuğunuzun kısıtlamaları kaldırmasını engelleyecektir.) Ekran süresi şifresini unuttuğunuzda sıfırlamanıza yardımcı olacak Apple kimliğinizi girin. iPhone’da ekran süresini açmak bu kadar basit!

Ebeveyn kontrolü uygulamaları 📲 Tam Boyutta Gör Ebeveyn kontrolü uygulamaları, ebeveynlerin nerede olurlarsa olsunlar çocuklarının cihazlarında ne yaptıklarını izlemelerini sağlar. En iyi ebeveyn denetimi uygulamaları, konum izleme, arama ve kısa mesaj takibi ve hatta gerçek zamanlı uyarılar ile çocuğunuz evde, okulda veya başka bir yerde olsun içinizin rahat olmasını sağlar. Ebeveynlerin aralarından seçim yapabileceği pek çok farklı iOS ebeveyn denetimi uygulaması var. İşte telefon ve tablete indirilebilen en iyi 6 ebeveyn denetimi uygulaması: Google Family Link - En iyi ücretsiz ebeveyn denetimi uygulaması

Bark - Büyük çocuklar için en iyi ebeveyn denetimi

Canopy - Küçük çocuklar için en iyi ebeveyn kontrolü

NetNanny - Gerçek zamanlı takip için en iyisi

FamilyTime - Süre takibi için en iyisi

Life360 - Konum takibi için en iyisi Google Family link nedir, nasıl kullanılır 👨‍👩‍👧 Family link, Google tarafından geliştirilen ebeveyn denetimi uygulamasıdır. Android ve iPhone için en iyi ücretsiz ebeveyn kontrolü uygulaması olan Google Family link, çocuğunuzun telefonda nasıl vakit geçirdiğini anlamanız, cihazın konumunu görmeniz, gizlilik ayarlarını yönetmeniz ve daha birçok işlem yapmanız için kullanımı kolay araçlar içerir. Ekran başında kalma süresini sınırlamak için ; Family Link uygulamasını açın, kullanıcı adını seçin ve Denetimler - Günlük sınır yolunu izleyin.

; Family Link uygulamasını açın, kullanıcı adını seçin ve Denetimler - Günlük sınır yolunu izleyin. Uygulama engelleme veya uygulama engellemesini kaldırmak için ; Family Link uygulamasını açın, kullanıcı ismini seçin ve Denetimler - Uygulama sınırlamaları’na dokunun. Son olarak izin vermek veya engellemek istediğiniz uygulamayı seçin.

; Family Link uygulamasını açın, kullanıcı ismini seçin ve Denetimler - Uygulama sınırlamaları’na dokunun. Son olarak izin vermek veya engellemek istediğiniz uygulamayı seçin. Çocuğunuzun konumunu bulmak için; Family link’i açın ve Konum’a dokunun. Ayarla’ya dokunarak nerede olduğunu bilmek istediğiniz çocuğunuzu seçin ve Aç’a dokunun.

Ebeveyn denetimi ayarları sayesinde, çocukların akıllı telefon ve tablet kullanımını tamamen yasaklamadan güvenle kullanmasını sağlanabiliyor. Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun, ebeveyn kontrolü ayarlamalarını yapmak çocuğunuzu uygunsuz içeriklerden korumanıza ve ekran süresi için net sınırlar belirlemenize yardımcı olabilir. Apple ekran süresi özelliği, size yardımcı olacak birçok faydalı ayar sağlıyor, kurulumu da kolay. Tabii ki ne bir ebeveyn denetimi uygulaması ne de iPhone ebeveyn kontrolü ayarı, açık bir söz kadar etkili değil ancak çocuğunuzun internet güvenliğine yönelik harika yardımcılar.

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iPhone ebeveyn kontrolü (denetimi) ayarları