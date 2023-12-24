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    Apple'ın sahibi kim? Trilyon dolarlık imparatorluğu kim yönetiyor?

    Trilyonlarca dolar değerindeki Apple'ın hissedarlarına ilişkin mevcut sahiplik verilerinin Ocak 2024'te açıklanması planlanıyor.                                 
    Apple'ın sahibi kim? Trilyon dolarlık imparatorluğu kim yönetiyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın sahipliğine ilişkin yeni ayrıntılar Ocak 2024'te yayınlanacak olan vekâletnamede açıklanacak. Ancak Ocak 2023 itibariyle Apple "imparatorluğu", teknoloji devinin hisselerinin yüzde 7,96'sına, daha açık bir ifadeyle 1,2 milyardan fazla hisseye sahip olan Vanguard Group Inc. tarafından yönetiliyor.

    Tim Cook da aslan payını aldı

    BlackRock Inc. Apple'ın imrenilen hisselerinin %6'sını elinde tutarak ikinci sırada yer alıyor ve üçüncü sırada ise Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway Inc. şirketi var. Buffett'ın şirketi %5,73'lük bir hisseye sahip. Kişilerden bahsetmişken, Apple CEO'su Tim Cook, Ocak 2024'teki büyük açıklamaya hazırlanıyor.

    Apple'ın sahibi kim? Trilyon dolarlık imparatorluğu kim yönetiyor Tam Boyutta Gör
    Ekim 2023 itibariyle 3,3 milyon hisseyi cebine koyan Cook'un imparatorluktaki payının ise 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Cook, Steve Jobs'un ayrılmasının ardından Apple'ın başına geçtiğinde göz korkutucu bir görevle karşı karşıyaydı. Ancak Cook'un çalışkanlığı ve stratejik vizyonu ona sadece takdir değil aynı zamanda önemli finansal ödüller de kazandırdı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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