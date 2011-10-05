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Apple eski iPhone 4'ünüzü 200$'a alıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,9b
1
68
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın dün gece tanıttığı iPhone 4S modelinin ardından eski model durumuna düşen iPhone 4 için de geri dönüşüm kampanyası başlatıyor.

iPhone 4S bilindiği gibi 1GHz hızında çift çekirdekli Apple A5 işlemci, 7 kat daha fazla grafik performansı, 3.5 inç Retina Display ekran, Siri sesli komut ve etkileşim platformu, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, Full HD kayıt, 8MP flaşlı kamera gibi özellikler sunuyor.

Apple daha önce ilk iPad modeli için başlattığı kampanyanın bir benzeri olan Geri Dönüşüm ve Geri Kullanım programı kapsamında eski iPhone 4 modeli için cihazın durumuna bağlı olarak 200$'a kadar geri ödeme teklif ediyor. Toplanan iPhone 4'ler ise sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak.

Program 16GB beyaz modeli için geçerli. Siyah versiyon ise 180$'a kadar geri ödeme alabiliyor. iPhone 4S modelinin kontratlı olarak 199$ karşılığında satıldığını düşündüğümüzde geri dönüşümden faydalanmak isteyenler olacaktır.

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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl en beğenilen
temel fıkrası geldi aklıma

- temel mağazaya girer

- uşağum hapu şapka ne kadar

- 200 lira amca

- kaç kaç

- 200 200

- eeee hani bu şapkanun telükleri

- ne deliği amca şapkada delikmi olur

- ula puna 200 lira verecek eşşegiun kulakları nerden çıkacak
temel fıkrası geldi aklıma- temel mağazaya girer- uşağum hapu şapka ne kadar- 200 lira amca- kaç kaç- 2...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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umutarslan.com 8 yıl
200dolara bende alabilirim sosyal sorumluluğum var benimde.
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ladre81 8 yıl
alet tutmadı, ver sosyali^^
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frkn7 8 yıl
beyaz eşya kampanyası gibi bi kampanya olmuş ayrıca içlerindeki bi parça yeni nesillerde acayip işlerine yarıcak ki apple bile böyle bi kampanya planlamış.
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DH Misafiri 8 yıl
ben 201 $ verıyorum eger satan varsa..
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AhmedKaymakcı 8 yıl
çok naziksin apple,eyvallah
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sertacarslan 8 yıl
tritone
bence bu modeli duyunca 3gs ve ip4lüler sevinmeliler para cebimizde kaldı işte fena mı? bu arada sosyal sorumluluk olayını türk gibi düşünmeyin amerikada bu olay özellikle çok uluslu firmelar ve sanatçılar için olmazsa olmaz bi uygulama bu uygulamalar ile kendi ülkelerinde prestij kazanırlar ve kar amacı güdülmez bu amerikada vergi vermek gibi birşeydir örnek: bu toplanacak telefonlar bedelsiz olarak öğretmenlere veya polis gibi kurumlara bedelsiz verilebilinir

Ben de para kazanmak için fakir ülkelerin ormanlarını, doğal kaynaklarını falan sömürdüklerini, hükümet eliyle diğer ülkelerde savaş çıkarttıklarını ve oradaki aç insanlara silah sattıklarını, daha çok mal satabilmek için diğer ülkelere her türlü sosyal enstrümanı kullanadak kültür ihraç ettiklerini, milyarlarca dolar paraları varken kendi eserleri olan Afrika'da insanların açlıktan ölmelerini izlediklerini falan sanıyordum.
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unixslax 8 yıl
Tr yi goremicek kadar kormu bunlar 1500 2000 TL 1000 DOLAR BURDA 2ELI OLUSU BILE 800 DOLAR HANGI ENAYI 150DOLARA APPLE A VERIR
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KURSAD. 8 yıl
Birşey sorcam apple 4s ABD de satın alma kontratsız ücreti nekadar ?
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theyapici 8 yıl
eski çamaşır makinesini getirene 100 tl indirim gel hacı maksat sirkülasyon
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theyapici 8 yıl
eski çamaşır makinesini getirene 100 tl indirim gel hacı maksat sirkülasyon
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Corleone. 8 yıl
Bazı arkadaşlar bu yolu doğru bulmamışlar ki haklılar bu cihaz Türkiye'ye 3000 Tl den girdi.200 dolar bu cihazı kontratlı alıp yeni cihaza geçmek için.Kontratlarda 200 dolar + internet vs ödüyorlardı,şimdi 200 doları beleşe getirmiş olucaklar.Tabi bu söylediklerim ABD için.Tüketici açısından mantıklı ama Apple açısından dahada mantıklı ürünü yeniden satışa sunup daha çok para kaldıracak.
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theraptorx 8 yıl
Sosyal sorumluluk adında kar ve reklam yapıyorlar.
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alpa07 8 yıl
180 dolar maliyeti var.20 dolar yine kar :D :D
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