Apple eski iPhone 4'ünüzü 200$'a alıyor

Apple'ın dün gece tanıttığı iPhone 4S modelinin ardından eski model durumuna düşen iPhone 4 için de geri dönüşüm kampanyası başlatıyor.





iPhone 4S bilindiği gibi 1GHz hızında çift çekirdekli Apple A5 işlemci, 7 kat daha fazla grafik performansı, 3.5 inç Retina Display ekran, Siri sesli komut ve etkileşim platformu, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, Full HD kayıt, 8MP flaşlı kamera gibi özellikler sunuyor.





Apple daha önce ilk iPad modeli için başlattığı kampanyanın bir benzeri olan Geri Dönüşüm ve Geri Kullanım programı kapsamında eski iPhone 4 modeli için cihazın durumuna bağlı olarak 200$'a kadar geri ödeme teklif ediyor. Toplanan iPhone 4'ler ise sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak.





Program 16GB beyaz modeli için geçerli. Siyah versiyon ise 180$'a kadar geri ödeme alabiliyor. iPhone 4S modelinin kontratlı olarak 199$ karşılığında satıldığını düşündüğümüzde geri dönüşümden faydalanmak isteyenler olacaktır.