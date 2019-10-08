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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple farklı servisleri tek bir pakette toplayabilir

    Yakın gelecekte Apple Arcade, Apple Music veya Apple TV+ gibi popüler Apple servislerini tek bir abonelik paketinde almanız mümkün olabilir. Apple çalışmalara devam ediyor.
    2 gün
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple bu yıla kadar abonelik hizmeti olarak sadece Apple Music ve iCloud platformlarını sunmaktaydı ancak bu yıldan itibaren Apple News+, Apple Arcade ve Apple TV+ abonelikleri de devreye girdi. Haliyle Apple’ın farklı kombinasyonlar yapması ihtimali doğdu.

    Avantaj sağlayacak

    Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre önümüzdeki dönemde Apple TV+ ve Apple Music abonelikleri tek paket halinde sunulacak. Bu pakete cezbedici bir fiyat etiketi asılarak rekabette öne çıkması sağlanacak. Normalde iki abonelik toplamda 15$ ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Oyuncu odaklı telefonlara Google standardı geliyor"

    Apple’ın yeni paket fiyatlandırması için büyük müzik şirketleri ile görüşmeler yaptığı da ifade ediliyor. Yani muhtemelen telif ücreti taleplerine göre paketin fiyatlandırması belli olacak ancak yine de toplam fiyattan daha düşük olacaktır.

    Kaynaklar Apple’ın farklı paket düşüncelerinin olduğunu da ifade ediyor. Örneğin Apple News+ ile Apple Arcade birleşik paketi veya üçlü paketler de ihtimal dahilinde. Bu sayede Apple’ın iddialı hizmetlerine tek bir seferde ulaşmak mümkün olacak. Henüz birleşik paketler için net bir tarih verilemiyor.

     


    https://www.ubergizmo.com/2019/10/apple-tv-plus-and-apple-music-bundle/ Yorum Yaz
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    sankii 1 gün
    Ticari zeka baska birsey ; adamlar parayı nereden kazanacağını çok iyi biliyor.
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    Çağdaş ÖZGÜR 2 gün
    Bir iki servis daha eklenince Apple+ adında bir abonelik yapılması çok manyıklı olur hali hazırda iCloud + Music + Arcade alınca pahalı oluyor. tabi tek paket yapılınca fiyar avantajı ne kadar olacak en önemli konu bu.
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