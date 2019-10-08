Apple farklı servisleri tek bir pakette toplayabilir

Apple bu yıla kadar abonelik hizmeti olarak sadece Apple Music ve iCloud platformlarını sunmaktaydı ancak bu yıldan itibaren Apple News+, Apple Arcade ve Apple TV+ abonelikleri de devreye girdi. Haliyle Apple’ın farklı kombinasyonlar yapması ihtimali doğdu.

Avantaj sağlayacak

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre önümüzdeki dönemde Apple TV+ ve Apple Music abonelikleri tek paket halinde sunulacak. Bu pakete cezbedici bir fiyat etiketi asılarak rekabette öne çıkması sağlanacak. Normalde iki abonelik toplamda 15$ ediyor.

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Apple’ın yeni paket fiyatlandırması için büyük müzik şirketleri ile görüşmeler yaptığı da ifade ediliyor. Yani muhtemelen telif ücreti taleplerine göre paketin fiyatlandırması belli olacak ancak yine de toplam fiyattan daha düşük olacaktır.

Kaynaklar Apple’ın farklı paket düşüncelerinin olduğunu da ifade ediyor. Örneğin Apple News+ ile Apple Arcade birleşik paketi veya üçlü paketler de ihtimal dahilinde. Bu sayede Apple’ın iddialı hizmetlerine tek bir seferde ulaşmak mümkün olacak. Henüz birleşik paketler için net bir tarih verilemiyor.