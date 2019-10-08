Oyuncu odaklı telefonlara Google standardı geliyor

Son dönemde belirli özellikleri biraz daha iyi hale getirerek oyunlarda performansı ve deneyimi arttırmaya çalışan oyuncu odaklı akıllı telefonların artmaya başladığını görüyoruz. Ayrıca grafik yongalarını hız aşırtarak standart telefonları da oyunlara uygun hale getirebiliyoruz. Google bu trende bir standart getirmeye kararlı.

Standart geliyor

Google’ın Android üreticileri için hazırladığı ve Google uygulamalarının kurulmadan önce yerine getirilmesi gereken taahhütleri barındıran sözleşmenin yenilendiği ifade ediliyor. Sözleşmede artık Oyuncu Cihazı Sertifikası şeklinde bir bölüm yer alıyor. Bölümde anlaşılacağı üzere oyuncu odaklı telefonların uyması gereken kurallar listelenmiş. Bunların en önemlileri şu şekilde:

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- -Oyuncu odaklı cihazlar tahmin edilebilir bir performans sunacak yani geliştiriciler ısınma, çekirdek kaybı gibi beklenmedik sistem davranışları ile karşılaşmayacak.

- -Oyuncu odaklı cihazlar yüksek performanslı grafik birimi ve ekranlar için modern yazılım geliştirme araçları barındıracak. Böylece oyunlarda en doğru kare oranları görülebilecek.

- -Cihazlar oyunlar için belirli bir bellek kapasitesi ayırmak ve zorunda. Bu kapasite 2300MB olarak belirlenmiş. Kaba bir hesapla GPU hızlandırma da olsa bu tür telefonlarda en az 4GB RAM olmak zorunda. Ayrıca Vulkan 1.1 ve dEQP sertifikalarının da olması isteniyor.

Google ayrıca oyuncu odaklı telefonlar için özel bir bölüm de kurdu. Bu bölümde çalışacak mühendisler üretici ve yonga tasarımcıları ile dirsek temasında olarak standartların anlaşılmasında yardımcı olacaklar. Google henüz resmi olarak sertifika programını başlatmadığı için piyasada GDS sertifikası alabilen bir model bulunmuyor.