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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyuncu odaklı telefonlara Google standardı geliyor

    Sayıları giderek artan oyuncu odaklı akıllı telefonlara ve yazılımlara Google bir standart getirmek istiyor. Üreticiler artık daha tahmin edilebilir konfigürasyonlar geliştirmek zorunda.
    3 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Son dönemde belirli özellikleri biraz daha iyi hale getirerek oyunlarda performansı ve deneyimi arttırmaya çalışan oyuncu odaklı akıllı telefonların artmaya başladığını görüyoruz. Ayrıca grafik yongalarını hız aşırtarak standart telefonları da oyunlara uygun hale getirebiliyoruz. Google bu trende bir standart getirmeye kararlı.

    Standart geliyor

    Google’ın Android üreticileri için hazırladığı ve Google uygulamalarının kurulmadan önce yerine getirilmesi gereken taahhütleri barındıran sözleşmenin yenilendiği ifade ediliyor. Sözleşmede artık Oyuncu Cihazı Sertifikası şeklinde bir bölüm yer alıyor. Bölümde anlaşılacağı üzere oyuncu odaklı telefonların uyması gereken kurallar listelenmiş. Bunların en önemlileri şu şekilde:

    Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 5500 ekran kartı duyuruldu"

    -     -Oyuncu odaklı cihazlar tahmin edilebilir bir performans sunacak yani geliştiriciler ısınma, çekirdek kaybı gibi beklenmedik sistem davranışları ile karşılaşmayacak.

    -     -Oyuncu odaklı cihazlar yüksek performanslı grafik birimi ve ekranlar için modern yazılım geliştirme araçları barındıracak. Böylece oyunlarda en doğru kare oranları görülebilecek.

    -     -Cihazlar oyunlar için belirli bir bellek kapasitesi ayırmak ve zorunda. Bu kapasite 2300MB olarak belirlenmiş. Kaba bir hesapla GPU hızlandırma da olsa bu tür telefonlarda en az 4GB RAM olmak zorunda. Ayrıca Vulkan 1.1 ve dEQP sertifikalarının da olması isteniyor.

    Google ayrıca oyuncu odaklı telefonlar için özel bir bölüm de kurdu. Bu bölümde çalışacak mühendisler üretici ve yonga tasarımcıları ile dirsek temasında olarak standartların anlaşılmasında yardımcı olacaklar. Google henüz resmi olarak sertifika programını başlatmadığı için piyasada GDS sertifikası alabilen bir model bulunmuyor.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/10/08/google-developing-game-device-certification-program-for-gaming-phones/ Yorum Yaz
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    sankii 1 gün
    Her sektör için belli standartlar olmalı tabiki ama bu standartları doğru belirleyebilirseniz kalıcı yoksa sıkıcı oluyor.
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    khaos 3 gün
    Google ın geçte olsa bazı standartlar belirleyip üreticileri buna zorlaması gayet yerinde olmuş belki android dünyasındaki başıboşluk biraz olsun düzelir.
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    grafman09 3 gün
    Cafcaflı oyun menülerinden kurtulup, oyuna odaklanmak daha iyi bir başlangıç olabilir, mevcut cihazlar, şuanki oyunlara yetiyor zaten.. Sıkıntı şu, paralı oynayan ile ücretsiz oynayanlar aynı sistemde dengesizlik var.. Karakter geliştirme olayı gereksiz vakit kaybı.. Start düğmesine bastığımda hazır karakter ile bam güm dalabilmeliyim.. Pubg diye bir oyun var öve öve biteremiyorlar, oyuna bir bakıyorsun.. menüler, parmaklarım.. mennün menüsü.. bu ne len.. yemek yiyecez.. oyun mu oynayacaz...!!
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    simbolmina 3 gün
    Standartlar dusuk olursa (ki öyle görünüyor) bu sefer her telefon ayni zamanda oyuncu telefonu olarak çıkacak. Böylece oyuncu telefonu çıkarmanın espirisi kalmayacak. Ya piyasayı rahat bırakın ya standardizasyonu düzgün yapın. Mesela evrensel gamepad desteği, 3.5mm jak ve ikinci bir USB bağlantısı, 90+fps gibi adına oyucu telefonu demeyi hak edecek standartlar belirleyip bunlari belirli araliklarla güncelleyin ama Google bir oyun yapımcısı da değil. Kaldı ki Nintendo kalitesinde oyun oynatacak cihazlar için dugun bir platform bile oluşturamadı daha. Android konsol denemeleri hep boşa çıkı. Bence hiç bulaşmasın daha da bok eder her şeyi.
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    Rachsuchtig 3 gün simbolmina
    Bana kalırsa şuan da zaten oyuncu telefonu yapmanın espirisi yok. Çoğu oyuncu telefonunun donanımsal olarak amiral gemilerinden farkı yok.
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