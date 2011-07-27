Apple gelecekteki ürünleri için mini güneş panelleri araştırıyor

Haber Editörü
Son dönemlerde dedikoduları hızla artan yeni iPhone, iPod veya iPad modellerinde neler kullanılacağı hakkında Apple hiçbir şekilde resmi bir açıklama yapmıyor. Ancak gelecekteki modellerinde neler kullanmak istediği gün ışığına çıktı.
9to5Mac sitesinin haberine göre Apple gelecekteki ürünlerinde mini güneş panellerinin kullanılabilirliği hakkında araştırmalar yapıyor.
Habere göre Apple sadece potansiyel üzerinde araştırma yapmakla kalmıyor Tayvanlı güneş paneli tedarikçileri hakkında da bilgi topluyor. Bu da sürecin aslında oldukça ilerlemiş olduğunu gösteriyor.
DigiTimes'a göre ise bu panellerin ürünlerde kullanılabilmesi için daha çok çalışılması gerekiyor. 2009 yılında Apple laptop, tablet ve telefonlarında kullanılabilecek güneş panelleri sisteminin patentini almıştı.
Apple halihazırda alternatif şarj etme yöntemleri üzerinde araştırmalar yapıyor. Ancak tüketicilerin şarj yöntemlerinden ziyade daha uzun kullanım süresi sunan bir batarya istediği de bir gerçek.
Güneş panellerinin gelecekteki Apple ürünlerinde nasıl bir görev alacağı kesin değil. Ancak Apple'ın uygun görmediği bir teknolojiyi çalışmalar ne kadar ilerlerse ilerlesin hemen rafa kaldırdığı biliniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şeffaf cepli paltolon short t-shirt ve gömlek patenti almak lasım hemen :P
Masanın üzerine koyacaklar ya ;)
Telefonu doğrudan güneş altında bırakmanızı hiç tavsiye etmem :)
Bildiğimiz bütün cihazlardaki materyaller direk güneş ışınlarına dayanıklı değil.
o tip ürünler satılıyor ama güneş altında saatlerce beklemen lazımki şarj etsin.şuan telefonlarda ve laptoplarda yoksa sebebi belli. Çok verimsizler.
4.5 volt 100mA panel mesela o telefonu şarj etmeye kalksan 10 saatten fazla sürer boyutlarıda 60x60mm
eğer telefon içine sığacak kadar küçük "varsa 5volt 500mA" o zaman iş görür.
telefon bi nebze olabilir ama laptop olayı biraz imkansıza doğru gidiyor.Benim laptobum 90watt adaptörle şarj oluyor.bunu şart etmek için 100watt panel lazımki güneş açısı kaçması ve verim düşüklüğü felan derken tam iş görsün.
80watt panel 400euro+kdv :( gidip yedek 4-5 tane batarta seti alınır :D
Şimdi onları görelim bakalım...Bakalım bence çok iyi bir şey...
örneğin bi yerde mahsur kaldık pil de bitti..Ancak güneş enerjisiyle en azından gps konumumuzu ilgili yerlere iletmek için bile kullanılsa bence büyük bir gelişmedir bu...Pil de genellikle çok ihtiyacın olduğu zamanlarda biter ya :)
yahu dava açtığı firmalar kızsın kızacaksa millete noluyor ? hem bu patent davaları firmaları orjinal şeyler üretmeye ve geliştirmeye yönlendirir bi anlamda, bu da teknolojinin artı yönde ivmelenmesi demektir.. patent davası iyidir, açan şirket benim değil davalı olanda ben değilim, sorun yok yani o yüzden
Bence TV, radyo tarzı şeylerde koymalı. Hem yenilik olur hemde TV'i biz icat ettik falan derler.
edit: eksilenmişiz hemen