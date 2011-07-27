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Apple gelecekteki ürünleri için mini güneş panelleri araştırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde dedikoduları hızla artan yeni iPhone, iPod veya iPad modellerinde neler kullanılacağı hakkında Apple hiçbir şekilde resmi bir açıklama yapmıyor. Ancak gelecekteki modellerinde neler kullanmak istediği gün ışığına çıktı.
9to5Mac sitesinin haberine göre Apple gelecekteki ürünlerinde mini güneş panellerinin kullanılabilirliği hakkında araştırmalar yapıyor.
Habere göre Apple sadece potansiyel üzerinde araştırma yapmakla kalmıyor Tayvanlı güneş paneli tedarikçileri hakkında da bilgi topluyor. Bu da sürecin aslında oldukça ilerlemiş olduğunu gösteriyor.
DigiTimes'a göre ise bu panellerin ürünlerde kullanılabilmesi için daha çok çalışılması gerekiyor. 2009 yılında Apple laptop, tablet ve telefonlarında kullanılabilecek güneş panelleri sisteminin patentini almıştı.
Apple halihazırda alternatif şarj etme yöntemleri üzerinde araştırmalar yapıyor. Ancak tüketicilerin şarj yöntemlerinden ziyade daha uzun kullanım süresi sunan bir batarya istediği de bir gerçek.
Güneş panellerinin gelecekteki Apple ürünlerinde nasıl bir görev alacağı kesin değil. Ancak Apple'ın uygun görmediği bir teknolojiyi çalışmalar ne kadar ilerlerse ilerlesin hemen rafa kaldırdığı biliniyor.


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Yilsev 8 yıl
Bacak bacak üstüne atmanın patentini alıyorum arkadaşlar Steve'in her bacak bacak üste atışı için patent ihlali davası açarım artık.
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DH Misafiri 8 yıl
eeevrim
sürekli cepte taşınan bir ürün için arkasına güneş paneli eklemek gereksiz olur heralde...

şeffaf cepli paltolon short t-shirt ve gömlek patenti almak lasım hemen :P
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sertacarslan 8 yıl
eeevrim
sürekli cepte taşınan bir ürün için arkasına güneş paneli eklemek gereksiz olur heralde...

Masanın üzerine koyacaklar ya ;)
Palio Team
Güneş altında şarjı hiç bitmicek çok iyi bence

Telefonu doğrudan güneş altında bırakmanızı hiç tavsiye etmem :)
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Megavolt 8 yıl
Kulağa güzel geliyorda benim merak ettiğim hangi elektronik cihaza uygunalnırsa uygulansın, o aleti öğlen güneşinin altına birkaç saat kaldıktan sonra nasıl sonradan düzgün çalışacak.
Bildiğimiz bütün cihazlardaki materyaller direk güneş ışınlarına dayanıklı değil.
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umutarslan.com 8 yıl
cemal9547
direkt telefona monte edilceğine ayrı küçük bir aksesuar gibi kabloyla telefona bağlanan bir cihaz yapıp kutu içeriğine ilave edilse daha iyi olur gibi geliyor

o tip ürünler satılıyor ama güneş altında saatlerce beklemen lazımki şarj etsin.şuan telefonlarda ve laptoplarda yoksa sebebi belli. Çok verimsizler.
4.5 volt 100mA panel mesela o telefonu şarj etmeye kalksan 10 saatten fazla sürer boyutlarıda 60x60mm
eğer telefon içine sığacak kadar küçük "varsa 5volt 500mA" o zaman iş görür.
telefon bi nebze olabilir ama laptop olayı biraz imkansıza doğru gidiyor.Benim laptobum 90watt adaptörle şarj oluyor.bunu şart etmek için 100watt panel lazımki güneş açısı kaçması ve verim düşüklüğü felan derken tam iş görsün.
80watt panel 400euro+kdv :( gidip yedek 4-5 tane batarta seti alınır :D
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artcraft35 8 yıl
direkt telefona monte edilceğine ayrı küçük bir aksesuar gibi kabloyla telefona bağlanan bir cihaz yapıp kutu içeriğine ilave edilse daha iyi olur gibi geliyor
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Klasör.:X:. 8 yıl
Ben bu fikri bi haber başlığı altında yazmıştım bazıları dalga geçmişti...
Şimdi onları görelim bakalım...Bakalım bence çok iyi bir şey...
örneğin bi yerde mahsur kaldık pil de bitti..Ancak güneş enerjisiyle en azından gps konumumuzu ilgili yerlere iletmek için bile kullanılsa bence büyük bir gelişmedir bu...Pil de genellikle çok ihtiyacın olduğu zamanlarda biter ya :)
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neXXen 8 yıl
Firmayı çekememekten değil de,her şeyin patentini alması ve sonra patent ihlal davası açmasına kızıyor millet. Teknoloji gelişmeyecek yoksa,insanlar bundan yakınıyorlar.
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TuffkiLLe 8 yıl neXXen
GurkanE

Firmayı çekememekten değil de,her şeyin patentini alması ve sonra patent ihlal davası açmasına kızıyor millet. Teknoloji gelişmeyecek yoksa,insanlar bundan yakınıyorlar.


yahu dava açtığı firmalar kızsın kızacaksa millete noluyor ? hem bu patent davaları firmaları orjinal şeyler üretmeye ve geliştirmeye yönlendirir bi anlamda, bu da teknolojinin artı yönde ivmelenmesi demektir.. patent davası iyidir, açan şirket benim değil davalı olanda ben değilim, sorun yok yani o yüzden
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eeevrim 8 yıl
sürekli cepte taşınan bir ürün için arkasına güneş paneli eklemek gereksiz olur heralde...
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0tt0m@n 8 yıl
Apple'ın geleceği bu işte. Teknoloji üreten firmalar ile arasını bozduktan sonra ürünlerini artık bu tarz şeylerle süsleyip satma yoluna gidecek.
Bence TV, radyo tarzı şeylerde koymalı. Hem yenilik olur hemde TV'i biz icat ettik falan derler.
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TuffkiLLe 8 yıl
birileri bi firmayı çekemiyorsa, anlarım ki o firma sağlam firmadır



edit: eksilenmişiz hemen
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