Apple gelecekteki ürünleri için mini güneş panelleri araştırıyor

Son dönemlerde dedikoduları hızla artan yeni iPhone, iPod veya iPad modellerinde neler kullanılacağı hakkında Apple hiçbir şekilde resmi bir açıklama yapmıyor. Ancak gelecekteki modellerinde neler kullanmak istediği gün ışığına çıktı.

9to5Mac sitesinin haberine göre Apple gelecekteki ürünlerinde mini güneş panellerinin kullanılabilirliği hakkında araştırmalar yapıyor.

Habere göre Apple sadece potansiyel üzerinde araştırma yapmakla kalmıyor Tayvanlı güneş paneli tedarikçileri hakkında da bilgi topluyor. Bu da sürecin aslında oldukça ilerlemiş olduğunu gösteriyor.

DigiTimes'a göre ise bu panellerin ürünlerde kullanılabilmesi için daha çok çalışılması gerekiyor. 2009 yılında Apple laptop, tablet ve telefonlarında kullanılabilecek güneş panelleri sisteminin patentini almıştı.

Apple halihazırda alternatif şarj etme yöntemleri üzerinde araştırmalar yapıyor. Ancak tüketicilerin şarj yöntemlerinden ziyade daha uzun kullanım süresi sunan bir batarya istediği de bir gerçek.

Güneş panellerinin gelecekteki Apple ürünlerinde nasıl bir görev alacağı kesin değil. Ancak Apple'ın uygun görmediği bir teknolojiyi çalışmalar ne kadar ilerlerse ilerlesin hemen rafa kaldırdığı biliniyor.