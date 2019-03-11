Apple hizmetlerine para yüklemesi yaparken yüzde 10-15 bonus veriliyor

Yeni dönemde stratejisini kâr marjı çok yüksek olan hizmetler ve uygulamalar bölümüne kaydıracağı anlaşılan Apple önemli bir kampanyaya başladı. ABD’de hesabına para yükleyenlere bonus verilmeye başlandı.

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Genelde iTunes veya Apple Store üzerinde alışveriş yaparken kredi kartı kullanılıyor. Apple hesabına tanımlanan kredi kartı her satın alımda otomatik olarak işleme giriyor. Bunun haricinde hediye kartları girerek de bakiye yüklenebiliyor.

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ABD’de başlayan yeni uygulamada kullanıcılar artık hesaplarına toplu para yükledikleri zaman yüzde 10 ekstra da Apple tarafından ekleniyor. En fazla 200$ yüklediğinizde 20$’a kadar kredi kazanabiliyorsunuz. Kampanya 14 Mart tarihine kadar devam edecek.

Kampanya sürekli şarkı veya uygulama satın alanlar için oldukça avantajlı. Apple tarafında ise kullanıcıların tek seferde daha fazla para yüklemelerini sağlayacak. Yüklenen kredi bir süre kilitli kalıyor ve sonra kullanıma açılıyor.

Diğer taraftan aynı kampanya Almanya’da da başlamış durumda ve ekstra kredi yüzde 15 olarak belirlenmiş. Avrupa’da bonus oranının daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Kampanyanın diğer ülkelere ne zaman gideceği bilinmiyor.