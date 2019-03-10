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Yatırımcılar Elon Musk’ın Twitter kullanmasını istemiyor

Twitter üzerinden Tesla şirketini zora sokacak mesajlar atan Elon Musk’ı sonunda yatırımcıları da dava etti. Yatırımcılar artık Musk’ın Twitter kullanmasını istemiyor.
2 ay
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9
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ platformları milyarlarca kişiye hitap ediyor ve özellikle sorumluluk sahibi hesapların attıkları mesajları ince eleyip sık dokuması gerekiyor. Muhtemelen attığı mesajlarla hem kendisini hem de şirketini risk altına alan tek kişi Elon Musk’tır.

Yasak gelebilir

Geçtiğimiz yıl Tesla şirketini borsaya kapatacağını Twitter üzerinden duyurması sonrasında kıyamet kopmuştu. Menkul Kıymetler Komisyonu soruşturma başlatmış ve firma ile Musk’a toplam 40 milyon dolar ceza kesmişti. Ayrıca yönetim kurulu başkanlığından da ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Bkz. "Vivo’dan giriş seviyesi Y91i"

Sonrasında ise 2019 yılı için 500 bin araç üretimi hedefini Twitter üzerinden duyurması yatırımcıları çileden çıkardı. Bir grup kurumsal yatırımcı Elon Musk’ın Twitter gönderilerinin süreli olarak firmanın imajını zedelediğini ve yatırımcıları zarara soktuğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Yatırımcılar Musk’ın sosyal medya hesaplarının profesyonel bir yönetime devredilmesini veya yönetim onayı olmadan mesaj atmamasını talep ediyor. Böylece ünlü patron kontrolsüz olarak Tweet atamayacak.

Hali hazırda Menkul Kıymetler Komisyonu talep edilen bazı gönderileri silmediği için Musk’a yeni bir soruşturma açtı ve tamamen Twitter platformundan yasaklanması veya kısıtlanması söz konusu. Üzerine gelen bu yeni suç duyurusu aleyhte kararları tetikleyebilir. Tesla henüz bu davaya bir açıklama yapmadı.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-08/look-just-quit-tweeting-ok-investors-sue-tesla-and-musk-again Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 ay en beğenilen Ohol Oula
meme derken caps anlamında ecnebiler böyle diyor :)
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Ezkici 2 ay
Kime ne kardeşim, adamın kendi twit hesabı. Seviyor kafa karıştırmayı :)
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Mellkor 2 ay
Vardır bir planı
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Askaparta 2 ay
Adam uçmuş harbi.
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anduril25 2 ay
Daha önce buna benzer iki konuda, Elon Musk' in tweetlerinden belirli bir kesimin rahatsızlık duyduğunu söylediğimde bazı arkadaşlar, "arz talep meselesi" ve "bu adamın haber olması sattıyor" gibi akla ziyan cevaplar vermişti. Merak ediyorum son 2 haberi de okudular mı?
Beyler bu şirketlere yatırım yapan insanlar afaki ve lafı güzaf söylemleri sevmezler. Milyar dolarları yaptırdığınız bir şirket ile alakalı abuk subuk bir tweet bile atsanız "Hayırdır kardeş?" diye başınıza üşüşüşürler.
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Feyzuli 2 ay
İlk arabasını alacak her genco Tesla alacak. Adamın gelecek için planını algılamak adına paranın yayında birazda beyin lazım. Adam gelecek adına kendi tarihinin sayfalarını yazmaya başladı gelecekte kalın bir kitap olur ama kötüleyen kodamanlar dayılar tabii şimdiye daha fazla odaklanıyor.
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MrKattchup 2 ay
Yatırımcı ayağını bilemem ama adam tesla kullanıcılarıyla bire bir etkileşim kuruyor, yorumlarında da pek olumsuzluk göremedim, adamı salsalar artık.
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KaleyDeskop 2 ay
mümkün değil reis'i sosyal medyadan koparmak yada mesajlarını inceleyip yayınlamak. Hangi çılgın zincir vuracak elon musk'a? Ben tam tersi adamın sosyal medya mesajlarını anime olsun meme paylaşımları vs çok olumlu görüyorum. Hani bir gün şirketi batsa yardım fonu toplasalar ben bile yardım ederdim :)
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Ohol Oula 2 ay KaleyDeskop
Ne memesi paylaşıyor bu adam devrem, de hele bana? Link varsa gönder de şöyle bir meme görelim. En az 90 b olsun ama.. :)
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