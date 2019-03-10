Yatırımcılar Elon Musk’ın Twitter kullanmasını istemiyor

Sosyal ağ platformları milyarlarca kişiye hitap ediyor ve özellikle sorumluluk sahibi hesapların attıkları mesajları ince eleyip sık dokuması gerekiyor. Muhtemelen attığı mesajlarla hem kendisini hem de şirketini risk altına alan tek kişi Elon Musk’tır.

Yasak gelebilir

Geçtiğimiz yıl Tesla şirketini borsaya kapatacağını Twitter üzerinden duyurması sonrasında kıyamet kopmuştu. Menkul Kıymetler Komisyonu soruşturma başlatmış ve firma ile Musk’a toplam 40 milyon dolar ceza kesmişti. Ayrıca yönetim kurulu başkanlığından da ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Sonrasında ise 2019 yılı için 500 bin araç üretimi hedefini Twitter üzerinden duyurması yatırımcıları çileden çıkardı. Bir grup kurumsal yatırımcı Elon Musk’ın Twitter gönderilerinin süreli olarak firmanın imajını zedelediğini ve yatırımcıları zarara soktuğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Yatırımcılar Musk’ın sosyal medya hesaplarının profesyonel bir yönetime devredilmesini veya yönetim onayı olmadan mesaj atmamasını talep ediyor. Böylece ünlü patron kontrolsüz olarak Tweet atamayacak.

Hali hazırda Menkul Kıymetler Komisyonu talep edilen bazı gönderileri silmediği için Musk’a yeni bir soruşturma açtı ve tamamen Twitter platformundan yasaklanması veya kısıtlanması söz konusu. Üzerine gelen bu yeni suç duyurusu aleyhte kararları tetikleyebilir. Tesla henüz bu davaya bir açıklama yapmadı.