Apple, iMovie'ye 4K çözünürlük desteği ekledi

Gün içerisinde 4K çözünürlükte yeni 21.5-inç iMac modelini görücüye çıkartan Apple, amatör video tutkunlarını hedefleyen düzenleme uygulaması iMovie'yi de güncelledi.

Yayınlanan 10.1 kodlu güncelleme ile iMovie'ye ilk olarak 4K yani 3840 x 2160 piksel video oluşturma desteği getirildi. Aynı zamanda 1080 piksel çözünürlükte saniyede 60 kare video altyapısına da kavuşan popüler uygulama, ayrıca iMovie'nin iOS sürümünden görüntü aktarabilmeye başladı ve böylece iOS'da başlanan bir düzenlemenin Mac üzerinde bitirilmesinin önü açıldı.

Yeniden tasarlanan ortamlar penceresiyle video ve fotoğraflar taranırken daha fazlasını gözler önüne seren iMovie, video düzenlerken tarayıcıyı gizleyebiliyor, yeni filtreler getiriyor ve son olarak Retina 5K ekranlı iMac'de video düzenlenirken piksel piksel 4K video görüntüleyebiliyor.

15$ fiyatı bulunan iMovie'ye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Mac kullancıları ise Mac App Store'dan ücretsiz güncelleme alabilir.