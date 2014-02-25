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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPad ailesinde bu yıl ne gibi adımlar atacak ?

Ortaya attığı dedikoduların doğruluğu konusunda karnesi en başarılı olan analistlerinin başında gelen Ming Chi Kuo, Apple’ın 2014 yılında iPad ailesinde izleyeceği stratejiyle ilgili konuştu.
5 yıl
1,2b
1
21
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad ailesinde bu yıl ne gibi adımlar atacak ?
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Apple’ın ürünleriyle ilgili kaleme aldığı yazılarla, karnesi en başarılı olan analistlerinin başında gelen KGI Securities’den Ming Chi Kuo, Apple’ın 2014 yılında iPad ailesinde izleyeceği stratejiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Ünlü analist, 2014 yılında iPad ailesinde bizleri bekleyen muhtemel yenilikleri şöyle sıralıyor:

  • Mart 2011’den bu yana satışta olan ve tabir-i caizse fiyat/ömür oranı en verimli olan iPad olan iPad 2’nin satışı yılın ilk çeyreğinden sonra sona erecek.
  • iPad Air’dan sonra satışı sonlandırılan 4.nesil iPad, iPad 2’nin satışına son verilmesinden sonra bir kez daha sahneye çıkacak. 4.nesil iPad; Retina ekranı, Lightning Port’u ve A6X yongasıyla hala etkileyici performans sergiliyor.
  • 2.nesil iPad Air (ya da 6.nesil iPad), 3.çeyrekte tanıtılacak ve hızlı şekilde satışa sunulacak. Teknik özellikleri netleşmemekle birlikte A8 işlemcisi ve Touch ID parmak izi okuyucusuna sahip olması olası duruyor.
  • Apple, bu yıl büyük olasılıkla Retina iPad Mini’yi yenilemeyecek. Özellikle iPad Air’a olan yoğun ilgi, 7-8 inç tabletlerin satışlarının azalması ve hali hazırda satılan Retina iPad Mini’nin güçlü donanımı; Apple’ın 2.nesil Retina iPad Mini’yi bu yıl tanıtmamasına neden olacak.
  • Apple, yazılım alanındaki iş gücünün büyük bir kısmını iWatch’ın geliştirilmesine yönlendirdiği için, 12.9 inçlik iPad Pro için özelleşmiş arayüzün ve uygulamaların tamamlanması bu yıl mümkün görünmüyor. Bu da iPad Pro’nun 2014’de satışa sunulmasını zorlaştırıyor.

iPad ailesiyle ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.


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Erıs 5 yıl en beğenilen
Bekliyoruz bakalım önemli olan iOS sürümleri 7.1 veya 8 güzel bir yazılım sunduktan sonra donanımsal olarak sıkıntı değil gördük Galaxy s5 i Mesut abimizin elinde 2 gb ram ve güçlendirilmiş işlemciyle tauchwiz arayüzü geçişini berbat halde
Tasarımı hele ki o parmak izi okuyucusu bahsetmiyorum bile
Bekliyoruz bakalım önemli olan iOS sürümleri 7.1 veya 8 güzel bir yazılım sunduktan sonra donanımsal olarak sıkıntı değil gördük Galaxy s5 i Mesut abimizin eli...
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
İpad 2
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Persona_Non_Grata 5 yıl
ipad air mükemmel olmuş elimden düşmüyor. apple bu işi biliyor arkadaş. bugüne kadar hep samsung telefon kullandım hala da s4 kullanıyorum, bi ipad air aldım, sanki çağ atladım. bundan sonra iphone 6 ile de telefonu da apple yapıcam :)
ipad air mükemmel olmuş elimden düşmüyor. apple bu işi biliyor arkadaş. bugüne kadar hep samsung telefon kullandım hala da s4 kullanıyorum, bi ipad air aldım, ...
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DH Misafiri 5 yıl
Touch ID koyarlar en büyük, güvenilir yeniliğimiz şimdi IPad de derler
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farazicosmos 5 yıl
retina ekranlı ıpad mini alacaktım demekki bekleyeyim biraz daha
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mesincır 5 yıl
Hem iphone hem de ipad e üç boyutlu tarayıcı gelebilir. Geçenlerde Kinect'in geliştiricisi PrimeSense'i satın aldı.
Bir de akıllı telefonu 3B tarayıcıya çeviren app yapılmış. Yakında bu tür şeyleri daha çok görebiliriz. Artı 3B tarayıcı.
forum.donanimhaber.com/...
connect.dpreview.com/...
youtube.com/...
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interestedintech33 5 yıl
İş yazılıma kalıyor , bu kadar geniş alanı şu anki sürümle efektif olarak kullanamıyoruz ne yazık ki. Android gibi ekranda iki veya daha fazla uygulamayı aynı anda çalıştırma, çeşitli widgetler vs. Ipad yazılımına entegre edilmeli. Koskoca 8 inç ekranda uygulama ikonları dışında hiçbir şey yok.
Bir de donanımsal olarak ipadler gerçek anlamda kalem desteklemeli.
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carman 5 yıl
dahada yeni almıştım air ama neyse artık 2 sene götürür nereden baksak ipad 2 bile halen işe yarıyorsa
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TulparHAN 5 yıl
Mart Ayında İpad Air'in 2. versiyonunu bekliyorum :)
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Persona_Non_Grata 5 yıl
ipad air mükemmel olmuş elimden düşmüyor. apple bu işi biliyor arkadaş. bugüne kadar hep samsung telefon kullandım hala da s4 kullanıyorum, bi ipad air aldım, sanki çağ atladım. bundan sonra iphone 6 ile de telefonu da apple yapıcam :)
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E_Aydin35 5 yıl
iPad zaten Apple için bir devrimdi.
iPad 2 o kadar çok satmayı gerçekten hak etti şaşırmadım bu konuda. Tablet kavramının öncülerinden olan bir tabletti. Zaten Apple'ın teknolojilerini tabletlerinde de kullanması Apple kullanıcılarının memnuniyetini arttırıyordur.
Sade iPad 4'e kanım ısınamamıştır benim, sessiz sedasız çıkışındanmı, çok rağbet görmemesinden mi artık anlamadım.. Ama iPad Mini'de gerçekten çok başarılı bir tablet oldu bunun yanında.
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doctor5945 5 yıl
Apple 2 sene tablet çıkartmasa mevcut modeller yine fazla fazla işini görür kullanıcının.Ben 4. nesil kullanıyorum airle arasında benchmark skorlarının dışında kullanıcıya yansıyan bir farkı yok.
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viper17 5 yıl
iphone 5s i tablet yapacaklar işte ne olcak başka
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breaking.bad 5 yıl
şuan ki özelliklere ek bir şeye gerek yok ben memlunum
fiyatının yükseltilmesini isterdim ancak
bu halk tableti değil elit kesime hitap eden bir tablet
fiyatı böyle düşürürseniz ne anlamı kalıyor
herkesin elinde ipad
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killnOd 5 yıl
Bakalim bu sefer air e gercek retina ekran koyacaklar mi?
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