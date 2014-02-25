Apple, iPad ailesinde bu yıl ne gibi adımlar atacak ?

Apple’ın ürünleriyle ilgili kaleme aldığı yazılarla, karnesi en başarılı olan analistlerinin başında gelen KGI Securities’den Ming Chi Kuo, Apple’ın 2014 yılında iPad ailesinde izleyeceği stratejiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Ünlü analist, 2014 yılında iPad ailesinde bizleri bekleyen muhtemel yenilikleri şöyle sıralıyor:

Mart 2011’den bu yana satışta olan ve tabir-i caizse fiyat/ömür oranı en verimli olan iPad olan iPad 2’nin satışı yılın ilk çeyreğinden sonra sona erecek.

iPad Air’dan sonra satışı sonlandırılan 4.nesil iPad, iPad 2’nin satışına son verilmesinden sonra bir kez daha sahneye çıkacak. 4.nesil iPad; Retina ekranı, Lightning Port’u ve A6X yongasıyla hala etkileyici performans sergiliyor.

2.nesil iPad Air (ya da 6.nesil iPad), 3.çeyrekte tanıtılacak ve hızlı şekilde satışa sunulacak. Teknik özellikleri netleşmemekle birlikte A8 işlemcisi ve Touch ID parmak izi okuyucusuna sahip olması olası duruyor.

Apple, bu yıl büyük olasılıkla Retina iPad Mini’yi yenilemeyecek. Özellikle iPad Air’a olan yoğun ilgi, 7-8 inç tabletlerin satışlarının azalması ve hali hazırda satılan Retina iPad Mini’nin güçlü donanımı; Apple’ın 2.nesil Retina iPad Mini’yi bu yıl tanıtmamasına neden olacak.

Apple, yazılım alanındaki iş gücünün büyük bir kısmını iWatch’ın geliştirilmesine yönlendirdiği için, 12.9 inçlik iPad Pro için özelleşmiş arayüzün ve uygulamaların tamamlanması bu yıl mümkün görünmüyor. Bu da iPad Pro’nun 2014’de satışa sunulmasını zorlaştırıyor.

iPad ailesiyle ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.