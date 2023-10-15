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    Apple'ın yeni lansman tarihi ortaya çıktı: Yeni iPad modelleri çok yakında

    Yeni bir sızıntıya göre teknoloji devi Apple, yükseltilmiş çiplere sahip yeni iPad modellerini bu hafta piyasaya sürebilir. İşte 17 Ekim Salı günü gerçekleşmesi beklenen etkinliğin detayları:
    Apple, yeni iPad modellerini bu hafta tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Apple, geçtiğimiz ay iPhone 15 serisini tanıtmıştı. Yeni cihazlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan şirket, şimdilerde yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. 17 Ekim Salı günü gerçekleşmesi beklenen etkinlikte ise yükseltilmiş çiplere sahip yeni iPad modelleri tanıtılabilir.

    Supercharged etkinliği önümüzdeki Salı günü gerçekleşebilir

    Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre Apple, bu hafta gerçekleştireceği Supercharged etkinliğinde iPad Air, iPad mini ve temel iPad modellerinin yükseltilmiş versiyonlarını piyasaya sürecek. Beklenen yükseltmeler arasında ise önemli tasarım değişikliklerinden ziyade yeni nesil Apple Silicon çipleriyle cihazların güçlendirilmesi bekleniyor.

    Mevcut nesil iPad Air neredeyse üç yıl önce piyasaya sürüldü ve şu anda bir M1 çipine sahip. Bu sebeple yeni nesil iPad Air'in M2 çipinden güç alması bekleniyor. Mevcut iPad Mini ise A15 Bionic çipinden güç almakta. Bu sebeple yeni nesil iPad Mini'nin de A16 Bionic çipinden güç alması oldukça muhtemel. 11. nesil temel iPad modelinin de iPad Mini gibi A16 Bionic çipinden güç alması bekleniyor.

    En son geçtiğimiz sene güncellenen iPad Pro serisinin ise şimdilik güncellenmesi beklenmiyor. Ancak rapora göre yeni iPad Pro modelleri önümüzdeki sene tanıtılabilir ve bu iPad Pro serisinin ilk kez OLED ekranlara sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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