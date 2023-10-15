Apple'ın yeni lansman tarihi ortaya çıktı: Yeni iPad modelleri çok yakında

Supercharged etkinliği önümüzdeki Salı günü gerçekleşebilir
Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre Apple, bu hafta gerçekleştireceği Supercharged etkinliğinde iPad Air, iPad mini ve temel iPad modellerinin yükseltilmiş versiyonlarını piyasaya sürecek. Beklenen yükseltmeler arasında ise önemli tasarım değişikliklerinden ziyade yeni nesil Apple Silicon çipleriyle cihazların güçlendirilmesi bekleniyor.
Mevcut nesil iPad Air neredeyse üç yıl önce piyasaya sürüldü ve şu anda bir M1 çipine sahip. Bu sebeple yeni nesil iPad Air'in M2 çipinden güç alması bekleniyor. Mevcut iPad Mini ise A15 Bionic çipinden güç almakta. Bu sebeple yeni nesil iPad Mini'nin de A16 Bionic çipinden güç alması oldukça muhtemel. 11. nesil temel iPad modelinin de iPad Mini gibi A16 Bionic çipinden güç alması bekleniyor.
En son geçtiğimiz sene güncellenen iPad Pro serisinin ise şimdilik güncellenmesi beklenmiyor. Ancak rapora göre yeni iPad Pro modelleri önümüzdeki sene tanıtılabilir ve bu iPad Pro serisinin ilk kez OLED ekranlara sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.