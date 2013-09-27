Apple, iPod modelindeki tekerlek kontrolü için tazminat ödeyecek

iPod ile müzik dünyasında yeni bir dönemin kapısını açan Apple, 2004 yılında sunduğu tekerlek kontrol mekanizmasını da çok önemli bir icat olarak tanıtmıştı.





Ancak 2007 yılında Japon Norihiko Saito, teknolojinin kendisine ait bir patenti ihlal ettiğini iddia ederek 1 milyon dolar tazminat talebi ile yerel mahkemeye dava açmıştı. Bu esnada devreye giren Apple uzlaşma ile çözüm yolu teklif etti ve Saito ile görüşmeler başladı.





Geçen yıla kadar masadan bir sonuç çıkmaması üzerine Saito tazminat miktarını 100 milyon dolara çıkararak davayı yeniledi. Buna geçen 5 yıldaki maddi kaybı ve satılan tekerlek sistemli iPod sayısının verdiği zarar da dahil edildi.





Bu hafta bir karara varan Tokyo bölge mahkemesi, Apple'ı Saito'nun patentini ihlal ettiğini belirterek 3.3 milyon dolar tazminata mahkum etti.





Saito bu teknolojiyi 1998 yılında patentlemişti. Apple ise 2004 yılında bu teknolojiyi benimsedi ve halen bazı iPod modellerinde tekerlek kontrol mekanizması kullanılıyor.





http://www.theverge.com/2013/9/26/4773050/japanese-court-says-apple-click-wheel-infringes-patent