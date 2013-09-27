Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPod modelindeki tekerlek kontrolü için tazminat ödeyecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
735
1
41
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, iPod modelindeki tekerlek kontrolü için tazminat ödeyecek
iPod ile müzik dünyasında yeni bir dönemin kapısını açan Apple, 2004 yılında sunduğu tekerlek kontrol mekanizmasını da çok önemli bir icat olarak tanıtmıştı. 

Ancak 2007 yılında Japon Norihiko Saito, teknolojinin kendisine ait bir patenti ihlal ettiğini iddia ederek 1 milyon dolar tazminat talebi ile yerel mahkemeye dava açmıştı. Bu esnada devreye giren Apple uzlaşma ile çözüm yolu teklif etti ve Saito ile görüşmeler başladı.

Geçen yıla kadar masadan bir sonuç çıkmaması üzerine Saito tazminat miktarını 100 milyon dolara çıkararak davayı yeniledi. Buna geçen 5 yıldaki maddi kaybı ve satılan tekerlek sistemli iPod sayısının verdiği zarar da dahil edildi.

Bu hafta bir karara varan Tokyo bölge mahkemesi, Apple'ı Saito'nun patentini ihlal ettiğini belirterek 3.3 milyon dolar tazminata mahkum etti. 

Saito bu teknolojiyi 1998 yılında patentlemişti. Apple ise 2004 yılında bu teknolojiyi benimsedi ve halen bazı iPod modellerinde tekerlek kontrol mekanizması kullanılıyor.


http://www.theverge.com/2013/9/26/4773050/japanese-court-says-apple-click-wheel-infringes-patent Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ginga Bishounen 6 yıl en beğenilen
Tazminatlar hep Apple'a ödenecek değil ya, birazda Apple ödesin.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 6 yıl
Apple yüzlerce milyon kazansın. Adama güç bela 3.3 milyon verilsin. Mahkeme Apple'a kıyak geçmiş. Ben olsam itiraz ederdim. Applenin verdiği avukat parası bile bundan fazladır. En başta 1 milyon istemiş adam. Verseler olmaz. Yok biz güçlüyüz süründürürüz.
Apple yüzlerce milyon kazansın. Adama güç bela 3.3 milyon verilsin. Mahkeme Apple'a kıyak geçmiş. Ben olsam itiraz ederdim. Applenin verdiği avukat parası bile...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zbilici 6 yıl
Tümör
la sen kimsin applea dava açıyonla allahın çekik gözlü ezik mıy mıy japonu usa california menşeli koskoca amerikan şirketine dava açsa ne olurjapon gördümü kafasna vurasım geliyorbide o gözlüklü mıymıy tipler yok mu tam sopayla vurmalıkbi vurumluk canları var zaten

Prezervatifin ne denli önemli bir şey olduğunu şimdi çok daha iyi anladım...
Tümörla sen kimsin applea dava açıyonla allahın çekik gözlü ezik mıy mıy japonu usa california menşeli koskoca amerikan şirketine dava açsa ne ...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar son zamanlarda apple olsun diğer firmalarda patent davasından mahkemeye verilme olayları çok sık olmaya başladı
böyle olmasının sebebi:
1. muazzam kârlı olması
2. müşteri bu davranıştan dolayı firmayı cezalandırmaması
burada apple`ın bırakın 100 milyon dolar ceza ödemesini en az 3 milyar dolar ceza ödemeliydi
çünkü apple bu işten milyarlarca dolar para kazandı ve hatırlayanlar olacaktır apple bu teknolojiyi tanıtımda neredeyse ipod`un en büyük yeniliği olarak finanse etmişti.
ve ayrıca hani "bu çorbanın tuzu" gibi hani bu bu cezanın caydırıcı niteliği?
eğer verilen bir ceza caydırıcı niteliği taşımıyorsa ceza değildir
ayrıca sanılanın aksine devlet cezayı adalet için vermez çünkü adalet sağlama iddası ütopya gibi ulaşılması imkansız denilebilir ve resmen tanrıya meydan okumak gibi birşeydir
peki devlet cezayı neden verir? çok basit diyelim ki; mehmet isimli biri öldürüldü bir cinayet suçu işlendi, devlet başka mehmetler öldürülmesinin önüne geçmek ve toplumda aşayiş sağlamak için caydırıcı olması nedeni ile ömür boyu hapis cezası verir
yoksa verdiğim bu örnekte devletin adalet sağlayabilmesi için zaman yolculuğu ile zamanı geri alıp o cinayeti işlemeyi önlemeyebilmesi gerekir
işte adaleti sağlamak bu kadar iddialı ve oluşturması imkansıza yakın bir iddiadır
resmen apple`a ceza vermek yerine sadaka ödetmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Degisken 6 yıl
Tümör
la sen kimsin applea dava açıyonla allahın çekik gözlü ezik mıy mıy japonu usa california menşeli koskoca amerikan şirketine dava açsa ne olurjapon gördümü kafasna vurasım geliyorbide o gözlüklü mıymıy tipler yok mu tam sopayla vurmalıkbi vurumluk canları var zaten

Nick-entry uyumu. Ayrıca aklıma Nevşehir'de yaşanan acı olay da gelmedi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkanta_resmi 6 yıl
Millet Apple dan ne koparsam diye bakıyor Apple da Samsungdan ne koparsam diye bakıyor, şimdi nokia da apple a sataşmaya başladı kaşınıyor hepsi bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Yuh be. Adamların her şeyi çalıntı yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zbilici 6 yıl
Tümör
la sen kimsin applea dava açıyonla allahın çekik gözlü ezik mıy mıy japonu usa california menşeli koskoca amerikan şirketine dava açsa ne olurjapon gördümü kafasna vurasım geliyorbide o gözlüklü mıymıy tipler yok mu tam sopayla vurmalıkbi vurumluk canları var zaten

Prezervatifin ne denli önemli bir şey olduğunu şimdi çok daha iyi anladım...
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
az bile almış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Loney 6 yıl
tam tersi olsaydı saito batardı ama ohmygod.gif
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 6 yıl
Korkarım IOS de çalıntı çıkacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evereve 6 yıl
Tekerlek kontrolü bayağı güzel bir olay ya. Çalmış olsalar da süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 6 yıl
Saito bence Samsung'un adamı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holk 6 yıl
Tümör
la sen kimsin applea dava açıyonla allahın çekik gözlü ezik mıy mıy japonu usa california menşeli koskoca amerikan şirketine dava açsa ne olurjapon gördümü kafasna vurasım geliyorbide o gözlüklü mıymıy tipler yok mu tam sopayla vurmalıkbi vurumluk canları var zaten

Sen neyin kafasındasın? Japon dediklerin bizim akrabalarımız gibi bir şey ve Türkleri çok severler... Elin A.B.D şirketini çok mu seviyorsun? Adamlar Kapitalizm'in kölesi ve baş numarası gibi, onlar bizi sevmezler Japonları,Korelileri,Türkleri... Sen ama gidip onları seversen ( sevebilirsin'de ) sende sorun var demektir. Japonlar senin düşünmediklerini düşünüyor cahil insan seni...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
735 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, Apple ve ipod touch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Heberleri ile Neşe Katan" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim