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Apple iPod nano modelini de yeniledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
61
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 5 lansmanında iPod touch güncellemesi beklense de, iPod nano ile küçük bir sürpriz yaptı.

Yeni iPod nano'da 2.5 inçlik çoklu dokunmatik bir ekran görüyoruz. Önceki nano modeline göre yüzde 38 daha ince profil ve 5.4mm kalınlık göze çarpıyor. 

Ekranın altına bir Home butonu konumlanmış. Ayrıca müzik kontrolü için fiziksel tuşlar da bulunuyor. Müzikseverler, entegre Bluetooth ile uyumlu aksesuar ve araç içi eğlence sistemlerine müzik akışları gönderebilecek. Yeni iPod nano 30 saat kullanım süresi sunuyor. Ayrıca FM radyo da bulunuyor.

Yazılım tarafında ise adım sayar, Nike+, resimler, podcast, radyo gibi uygulamalar bulunuyor.

Küçültülmüş Lightning konnektörü bu modelde de var. Kulaklık ise EarPod versiyonu. 16GB depolama kapasitesi ile sahip olabileceğimiz iPod nano, 7 farklı renk seçeneği ile Ekim ayında 149$'dan satışa sunulacak.


http://www.apple.com/ipod-nano/ Yorum Yaz
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OnTopOfTheWORLD 7 yıl
acaba fiyat ne kadar
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Tony 7 yıl
Fiyat hakkında bilgi yok mu hala?
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Nokia basar davayı.
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Aseudra 7 yıl
Apple'nin bütün ürünleri birbirinin kopyası gibi duruyor.
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nurettinaz 7 yıl
Hayatımda gördüğüm en iğrenç tasarım. Apple fanbotları bakalım bunuda beğendiniz mi pardon siz zaten manavda satılan ısırılmış elmayı bile beğendiğiniz için çok sıkıntı olmasa gerek adınıza.
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fenakesim 7 yıl
kesin alıcam bunu.kamera felan hikaye.gercekten hosuma gitti.kronik bir sorunu olmazsa cıkmazsa benimdir.
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a_e_b 7 yıl
ben tasarımı beğendim bir önceki ipod nano da bana göre değildi ama bunu alıcam büyük ihtimal.
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akin_orta 7 yıl
nokianın lumia tasarımlarının kopyası
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Guest-F8946C419 7 yıl akin_orta
akin_orta
nokianın lumia tasarımlarının kopyası

Fail
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Harold Finch 7 yıl akin_orta
akin_orta

nokianın lumia tasarımlarının kopyası

Üstteki resime bakarsan lumia ipod nano yu taklit etmiş
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Makaroncu 7 yıl
Tanıtımdan önce görsem çin malı ipod derdim hiç beğenmedim.
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erci501 7 yıl
elma müzik çalar işinde gerçekten iyi ama telefon işinde artık başarılı değiller.
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Recharged 7 yıl
Tasarım gerçekten kötü bu sefer.Bu kadar fazla ve gereksiz renge gerek varmıydı ?
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Tony 7 yıl
Türkiye'ye ne zaman, hangi fiyattan gelir?
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WoXeD 7 yıl
HIRSIZ APPLE.
teknoblog.com/...
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