Apple iPod nano modelini de yeniledi

Apple'ın iPhone 5 lansmanında iPod touch güncellemesi beklense de, iPod nano ile küçük bir sürpriz yaptı.





Yeni iPod nano'da 2.5 inçlik çoklu dokunmatik bir ekran görüyoruz. Önceki nano modeline göre yüzde 38 daha ince profil ve 5.4mm kalınlık göze çarpıyor.





Ekranın altına bir Home butonu konumlanmış. Ayrıca müzik kontrolü için fiziksel tuşlar da bulunuyor. Müzikseverler, entegre Bluetooth ile uyumlu aksesuar ve araç içi eğlence sistemlerine müzik akışları gönderebilecek. Yeni iPod nano 30 saat kullanım süresi sunuyor. Ayrıca FM radyo da bulunuyor.





Yazılım tarafında ise adım sayar, Nike+, resimler, podcast, radyo gibi uygulamalar bulunuyor.





Küçültülmüş Lightning konnektörü bu modelde de var. Kulaklık ise EarPod versiyonu. 16GB depolama kapasitesi ile sahip olabileceğimiz iPod nano, 7 farklı renk seçeneği ile Ekim ayında 149$'dan satışa sunulacak.