iPhone askı ipi satışa çıktı, üstelik 3 taksit

Tam Boyutta Gör iPhone 17 serisinin tanıtılması ile birlikte Apple farklı aksesuarları da görücüye çıkardı. Daha önce temizleme bezi ile gündem olan Apple bu kez iPhone modelleri için geliştirdiği Premium askı ipi ile karşımızda.

iPhone Çapraz Askı – Sienna özellikleri ve fiyatı

Çapraz Askı kullanıcıların iPhone modellerini ellerini kullanmadan askı ipi ile taşımalarına yardımcı oluyor. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET malzemeden üretilen askı, belirli iPhone kılıfları ile uyumlu.

Paslanmaz çelik sürgülü mekanizmaya sahip esneyebilen yerleşik mıknatıslar sayesinde kayış uzunluğunu kendinize göre kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Böylece askının iki tarafı da sağlam ve düzgün şekilde hizalı kalıyor. Çapraz Askı 3499TL fiyat etiketine sahip ve 3 taksit yapılabiliyor.



