    iPhone askı ipi satışa çıktı, üstelik 3 taksit

    iPhone Çapraz Askı aksesuarı bir çanta gibi iPhone modelini taşımanızı sağlarken kolay ayarlama mekanizması ile de menteşeleri aynı hizada tutmanıza yardımcı oluyor. 

    iPhone Çapraz Askı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 serisinin tanıtılması ile birlikte Apple farklı aksesuarları da görücüye çıkardı. Daha önce temizleme bezi ile gündem olan Apple bu kez iPhone modelleri için geliştirdiği Premium askı ipi ile karşımızda. 

    iPhone Çapraz Askı – Sienna özellikleri ve fiyatı

    Çapraz Askı kullanıcıların iPhone modellerini ellerini kullanmadan askı ipi ile taşımalarına yardımcı oluyor. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET malzemeden üretilen askı, belirli iPhone kılıfları ile uyumlu. 

    Paslanmaz çelik sürgülü mekanizmaya sahip esneyebilen yerleşik mıknatıslar sayesinde kayış uzunluğunu kendinize göre kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Böylece askının iki tarafı da sağlam ve düzgün şekilde hizalı kalıyor. Çapraz Askı 3499TL fiyat etiketine sahip ve 3 taksit yapılabiliyor. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

