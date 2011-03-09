Apple, iTunes 10.2.1'i yayınladı; iOS 4.3 bugün yayınlanabilir.

iOS kullanıcılarının merakla beklediği iOS 4.3'ün yayınlanmasına kısa bir süre kala Apple, beklenmedik şekilde iTunes'da ikinci bir güncellemeye gitti. Hatırlanacağı gibi Cupertino'lu geçtiğimiz günlerde iOS 4.3'e güncellemelerin yapılabilmesi için gerekli olan 10.2 sürümünü yayınlamıştı.

Apple'ın son yayınladığı iTunes 10.2.1'in genel iyileştirmeleri/ özellikleri arasında 10.2'de olduğu gibi iOS 4.3 'ile daha gelişmiş Home Sharing deneyimi yer alırken; güncellemenin 10.2'deki bazı küçük sorunları gidermiş olacağı düşünülüyor.

Son olarak, Apple'ın 11 Mart'ta yayınlanacağını duyurduğu ancak önümüzdeki 3 gün içersinde yayınlaması muhtemel olan iOS 4.3'ü cihazlarına yüklemek isteyen kullanıcıların iTunes 10.2.1 güncellemesini yapmaları gerektiğini tekrardan belirtelim.