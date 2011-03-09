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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iTunes 10.2.1'i yayınladı; iOS 4.3 bugün yayınlanabilir.

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,4b
1
33
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS kullanıcılarının merakla beklediği iOS 4.3'ün yayınlanmasına kısa bir süre kala Apple, beklenmedik şekilde iTunes'da ikinci bir güncellemeye gitti. Hatırlanacağı gibi Cupertino'lu geçtiğimiz günlerde iOS 4.3'e güncellemelerin yapılabilmesi için gerekli olan 10.2 sürümünü yayınlamıştı.

Apple'ın son yayınladığı iTunes 10.2.1'in genel iyileştirmeleri/ özellikleri arasında 10.2'de olduğu gibi iOS 4.3 'ile daha gelişmiş Home Sharing deneyimi yer alırken; güncellemenin 10.2'deki bazı küçük sorunları gidermiş olacağı düşünülüyor.

Son olarak, Apple'ın 11 Mart'ta yayınlanacağını duyurduğu ancak önümüzdeki 3 gün içersinde yayınlaması muhtemel olan iOS 4.3'ü cihazlarına yüklemek isteyen kullanıcıların iTunes 10.2.1 güncellemesini yapmaları gerektiğini tekrardan belirtelim.


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DH Misafiri 8 yıl
adamlar bu işi ciddiye alıyor..iphone prestijdir beyler.dağılalım.
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jankom 8 yıl
bence de 4.3 geldi şaka maka
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justify34 8 yıl
unlockçuların artık bi açıklama yapması lazım 4.3 de yayınlandı
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L.o.T.u.S 8 yıl
Iphone sahibiyim. Itunes gerçekten başarısız bir program.
Komple yeni arayüz ve çalışma mantığıyla ele alınmalı
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Ju1i@~ 8 yıl
iTunes bende varsayılan müzik oynatıcı. Oldukça memnunum, özellikle her bir şarkıya ayrı ayrı atanabilen ekolayzır ayarı en beğendiğim özelliği. Media Player'da böyle bir şey yok galiba. Cover Flow ve yeni Visualizer eski makinalarda kasma yapıyor tabi ama çok şık şeyler.
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Batuist 8 yıl
4.3 demek unlock demek.. gelsin gelsin erkenden gelsin.. güzel haber..
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Disturbed 8 yıl
iTunes' ün Media playerdan bir farkı olduğunu düşünmüyorum şahsen ( ios versiyonu hariç )
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***CoNDoR*** 8 yıl
Nasil da atip tutmussunuz. iTunes kadar guclu bir program yok piyasada cihazlarinizi yonetmek icin. Kullanamadigimiz seye hemen laf etmeye ne kadar alisik bir toplumuz. Hayatimda hic iTunes ile problem yasamadim. Gayet hizli calisiyor, cokme yok, gormeme yok. Ayrica muzik arsivimi (ayni zamanda CD'den Lossless AAC olarak ripleyip) bu kadar duzenli tutan, appstore'dan aldigim uygulamalari bu kadar duzenli tutan, iphone'umu yedekleyen ve istedigim sekilde dosya ve muzikleri atabildigim bir program.

Temiz bir iTunes kurulumu deneyin ve mumkunse kullanim kilavuzunu okuyun. Bir probleminiz kalmayacaktir. Bu isi gercekten bilen arkadaslar da konuya girip gorurlerse benim yazdigim ayni seyleri yazacaklar. Bence biraz da sorunu kendinize aramalisiniz. Bilgisayarinizda sorun olabilir, driver sorunu olabilir, eksik bir c/c++ library olabilir, ya da kullanmayi bilmiyorsaniz program zor gelebilir. Onemli olan ogrenmek. Aslinda cok basit bir program.

Saygilar
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YunTi 8 yıl
Itunes alistiktan sonra kullanisli aslinda ama su kasma olayi git gide artmaya basladi. Ozellikle online islemlerde ve herhangi bir cihaz baglandiginda cokebiliyor. Hemde macbook proda olan bir olay.
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murdocklawless 8 yıl
itunes ne rezil bir yazılımdır arkadaş ya.
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
ios'u yapanlar aynı anda bu kadar kalitesiz, hayatımda kullandığım en rezalet program olan iTunes'u nasıl yapıyorlar? Akıl sır erdiremiyorum ben şu programın dandikliğine. İkide bir takılır, sync yapma der görmez bazen aleti bağladığında kilitlenir. Ne bu be?
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metyu77 8 yıl
Bu güne kadar itunes un hiç takıldığını cihazı görmediği hiç olmadı bence bilg bir bakın....
GencayA

ios'u yapanlar aynı anda bu kadar kalitesiz, hayatımda kullandığım en rezalet program olan iTunes'u nasıl yapıyorlar? Akıl sır erdiremiyorum ben şu programın dandikliğine. İkide bir takılır, sync yapma der görmez bazen aleti bağladığında kilitlenir. Ne bu be?

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