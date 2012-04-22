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Apple ile Greenpeace arasındaki çevre kirliliği konusundaki tartışma sürüyor

7 yıl
4,4b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Greenpeace arasındaki çevre kirliliği konusundaki tartışma sürüyor
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Çevre duyarlılığı ile ilgili pek çok gösteri ve protesto ile gündeme gelen Greenpeace örgütü bu kez Apple ile bir tartışma içerisine girdi.

Guardian gazetesinin haberine göre örgütün geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve firmalar için temiz enerji indekslerine yer verdiği tablosunda, Apple'ın kömür kullanımı oranı hakkında bazı manipülasyonların olduğu konusunda tartışma yaşanıyor.

Apple'ın iCloud sunucuları için inşa ettiği veri merkezinde kömür ile çalışan güç istasyonlarına yer verdiği ve havayı aşırı derecede kirlettiği örgütün iddiasının temelini oluşturuyor. Kirli bir enerji kullanan Apple'ın kömür ihtiyacı Appalachia dağının zirvelerinden karşılanıyor. Eski enerji kaynaklarına yönelme Apple'a yakışır bir hareket olarak görülmüyor. Çevre dostu enerjilere yöneldiğini her fırsatta dile getiren Apple için bu iddia kabul edilebilir değil.

Tabloda Apple'ın kömür bağımlılığı yüzde 55, nükleer enerji kullanımı yüzde 27.8 olarak gösteriliyor. Temiz enerji indeksi ise yüzde 15.3 olarak belirtilmiş. Bu tablodaki en düşük değerler arasında yer alıyor.

Apple ise örgütün oranı normalden 5 kat daha fazla gösterdiğini ve manipülasyon yaptığını belirtiyor. Apple'ın kullandığı yenilenebilir enerji oranı yüzde 60 seviyesinde. Ancak gazetenin yazarı biraz şüpheli yaklaşıyor. Çünkü bu oranda bir kullanım 20MW seviyesine tekabül ediyor ve buna göre merkezin boş bir bina olması gerekiyor.

Twitter ise örgütün gözlemlerine temkinli yaklaşıyor ve fosil yakıtları kullanımının hakim olduğu bu alanda yenilenebilir enerjilere daha çok yöneldiklerini vurguluyor. 

Greenpeace ise teknoloji firmalarının enerji kullanımını yakından izlediklerini, firmaların genelde en düşük fiyatlarda nitelikten çok miktarına önem verdiklerinin altını çiziyor.

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/apr/17/apple-cloud-computing-coal-greenpeace?newsfeed=true Yorum Yaz
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SimonAdebisi 7 yıl en beğenilen
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bozok_53_45 7 yıl
Adolf Mogolo
Orijinalden alıntı: Firaristt
Orijinalden alıntı: Adolf Mogolo saçma o zaman ormanda yaşayalım
Astımı olan birisine sigara dumanı, egsoz dumanı soluması nasıl bir şey, nasıl bir nalet histir bilmiyorsunuz sanırım. Ferrarilerde, Lambolarda bile ne yapsak da araba daha çevreci olsun diye düşünürlerken sizin yaptığınızı aklım almıyor açıkçası. Hiç bir mantıklı açıklaması olmaz, olamaz. At gözlüğüz sanırım burnunuzun ucunu bile gösteremeyecek.cinsten... Gelecekte bunun sonuçlarını daha rahat görmeye başlayınca hatırlarsınız belki...
o zaman hasta olan ormana gitsin

hayatımda ilk defa internet ortamında gördüğüm birinden nefret ettim yaşın büyük ihtimal 15-16 senin suçun değil seni böyle yetiştirende kabahat ailene selam!!
Adolf MogoloOrijinalden alıntı: FiraristtOrijinalden alıntı: Adolf Mogolo saçma o zaman ormanda yaşayalımAst...
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Firaristt 7 yıl Mogolo
Adolf Mogolo
saçma o zaman ormanda yaşayalım


Astımı olan birisine sigara dumanı, egsoz dumanı soluması nasıl bir şey, nasıl bir nalet histir bilmiyorsunuz sanırım. Ferrarilerde, Lambolarda bile ne yapsak da araba daha çevreci olsun diye düşünürlerken sizin yaptığınızı aklım almıyor açıkçası. Hiç bir mantıklı açıklaması olmaz, olamaz. At gözlüğüz sanırım burnunuzun ucunu bile gösteremeyecek.cinsten...

Gelecekte bunun sonuçlarını daha rahat görmeye başlayınca hatırlarsınız belki...
Adolf Mogolosaçma o zaman ormanda yaşayalımAstımı olan birisine sigara dumanı, egsoz dumanı soluması nasıl bir şey...
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Zordion 5 yıl
Benim anlamadigim, adamlarin kendi komur santrali, nukleer santrali mi ki var ki boyle analizler yapilabiliyor. Apple nukleer teknoloji mi gelistiriyor? iNuke yakindir.
veya elektrik dagiticisindan elektrik satin alirken "bana 1000mW nukleerden, araya da ufaktan komurden at" falan mi diyorlar?
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Baelros 5 yıl
Çaktırma adamlar nükleer silah yapıp ruslara satacaklar. Ama uranyumu nasıl çıkartsak diye düşünürken hepsini azar azar iphonelara koyup öyle göndermeyi keşfetmişler.
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grezimonk 5 yıl
Apple çevre düşmanıdır zaten seri katil iPHONE çöpleri ile şimdiden yüzlerce insanı öldürdü bile...
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Fatih617 5 yıl
Dünyadaki kömür rezervleri ne olacak peki hiç onu düşündünüz mü? Evrendeki diğer gezegenlerde yaşayan (eğer varsa) uzaylılara mı ihraç edeceğiz. Apple kullanmazsa başkası kullanacak ama yine dünya kirlenmiş olacak.
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bocekgrafik 7 yıl
Apple'ın gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
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Prequel 7 yıl
Baelros
Greenpeacee kalsa ne nukleer santral ne komur santrali kalacak, hatta adamlara kalsa petrolde olmasin hava kirliligi de olmasin diyecekler. Dahada abartip teknoloji olmasin biz 50 IQ seviyemizle magara adami gibi yasayalim diyecekler. Tamam cevreyi korumak guzel birseyde dunyada yasayan 7-8 milyar insanin enerji ihtiyacini karsilayacak yegane cozumleri (nukleer ilk sirada) sanki uzaydan gelmis kafir icadi gibi gorup hemen protesto etmeleri bana aptalca geliyor. Tamam protesto ediyorsun o minik beyninle anladik, cozumde uretsene kardesim. Aaa adam nukleer santral yapiyor hadi protesto edelim, aa adam iki tane agac kesti hadi protesto edelim. Bende seni protesto ediyorum o zaman. Benimle ayni havayi soluyorsun ekstra kardondioksit uretiyorsun, senin yasamin bence hata bende senin yasamini protesto ediyorum. Bunlar sahsi fikirlerim, bana kalsa Greenpeace denen entel dantel takimini alir beysbol sopasiyla evire cevire bir guzel dover hayatin onlarin umdugu ve gordugu gibi LSD, marijuana ve Bob Marleyden ibaret olmadigini anlatirdim. Hala aklimda yillar once bir tane okyanusun ortasinda petrol tankerini basmislardi bu cevreci entel takimi, la akilsiz entel adam seni o tankere tasiyan bot neyle calisiyor? Mazotla. Sen neyi protesto ediyorsun? Benzini mazotu petrolu. Allah akil fikir versin diyecegim ama bunlar henuz maymundan tureyip de evrim gecirmeyi tamamlayamamislar. Alacaksin beyzbol sopasini vereceksin soguk suyu sonra ver coskuyu.

Saçmalamışsın. Çözümler zaten var. Tonla çevreci enerji çözümleri zaten var. Çevrecilikle, teknoloji yandaşı olma arasında ince bir denge var. Bunu iyi ayırt etmek gerek. GreenPeace belki bu dengede değil ama sen hiç değilsin! Ben kendimi bu dengede görüyorum. Açıklamak gerekirse; Nükleer enerjiye karşı değilim çünkü zararları bildiğim kadarıyla sadece kazalar halinde oluyor. Dolayısıyla tamamen ortadan kaldırılabilecek bir durum varsa karşı olmayı mantıklı bulmuyorum. Çünkü herşeyin mükemmelleştirilebileceğine inanırım. Ama böyle olmayan ve doğası gereği çevre kirliliğine sebep olan enerji kaynaklarına da karşıyımdır. Kömür santralı ve petrol gibi. Hiçbir bahanesiz sürekli ve yüksek oranlarda çevre kirliliğine sebep oluyorlar, savunulacak ne tarafları var? Şu an petrol %99 yaygınlıkta diye bunu kullananları eleştirmek saçma olduğu gibi GreenPeace'in mazot yakan botla petrol tankerine gitmesinden bahsetmen de saçma. Burada amaçlanan bu enerjinin yerini başka birşeye bırakmasıdır, tüm dünyanın işini gücünü bırakması değil. Ki bu değişim istense çok kısa sürede olabilecek birşey, onlarca çözüm var, ama hepsi bekliyor. Neden? Çünkü kontrol petrol şirketlerinde.
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duayen00 7 yıl
Sizce haklımı GP ?
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Burak1916 7 yıl
emryrgc
Burada kimse kimseye hakaret edemez. Herkes kendi dusunceleri ile yasar. Kimse kimsenin insanligini sorgulama hakkinada sahip degil.

gerçekleri öğreniyor adam boş yetişmiş dediklerine baksana hasta olan ormana gitsin diyor apple abdnin firması olmasına rağmen onlar bile bu lafı söylemiyor. apple gereğini biran önce yapmalıdır diyor.
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Ekabirr 7 yıl
Adolf Mongolo,harbi mongol adamsın.Yaşaman utanç verici.Green Peace denen saçmalıktan nefret ediyorum.İçi boş bir kuruluş sadece.
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Max payne 35 7 yıl
Baelros
Greenpeacee kalsa ne nukleer santral ne komur santrali kalacak, hatta adamlara kalsa petrolde olmasin hava kirliligi de olmasin diyecekler. Dahada abartip teknoloji olmasin biz 50 IQ seviyemizle magara adami gibi yasayalim diyecekler. Tamam cevreyi korumak guzel birseyde dunyada yasayan 7-8 milyar insanin enerji ihtiyacini karsilayacak yegane cozumleri (nukleer ilk sirada) sanki uzaydan gelmis kafir icadi gibi gorup hemen protesto etmeleri bana aptalca geliyor. Tamam protesto ediyorsun o minik beyninle anladik, cozumde uretsene kardesim. Aaa adam nukleer santral yapiyor hadi protesto edelim, aa adam iki tane agac kesti hadi protesto edelim. Bende seni protesto ediyorum o zaman. Benimle ayni havayi soluyorsun ekstra kardondioksit uretiyorsun, senin yasamin bence hata bende senin yasamini protesto ediyorum. Bunlar sahsi fikirlerim, bana kalsa Greenpeace denen entel dantel takimini alir beysbol sopasiyla evire cevire bir guzel dover hayatin onlarin umdugu ve gordugu gibi LSD, marijuana ve Bob Marleyden ibaret olmadigini anlatirdim. Hala aklimda yillar once bir tane okyanusun ortasinda petrol tankerini basmislardi bu cevreci entel takimi, la akilsiz entel adam seni o tankere tasiyan bot neyle calisiyor? Mazotla. Sen neyi protesto ediyorsun? Benzini mazotu petrolu. Allah akil fikir versin diyecegim ama bunlar henuz maymundan tureyip de evrim gecirmeyi tamamlayamamislar. Alacaksin beyzbol sopasini vereceksin soguk suyu sonra ver coskuyu. Edit Apple ve Foxconn arasindaki diyoglarda ise kimse Applea suc atmasin. Hicbir zaman taseronu denetlemek musteriye ait olmamistir. Musterinin tek sorumlulugu cikan urununun kalitesidir. Fanboyluk olarak algilamayin ama Applein direk kendi sirketlerinden biri olmadigi surece Foxconn yada baska taseron kesinlikle Applei baglamaz. Her yerde kanun boyledir. Applein sanki sorumluymus gibi gosterilmesinin tek sebebi adamlarin marka olarak en onlerde bulunmasidir. Aksini iddia eden olursa bir Forda bir HPye baksin, yada herhangi bir markaya bakin, hicbir firma uretim yaptirdigi yeri denetlemek zorunda degildir, calisanlar ne durumdadir denetlemek zorunda degildir. Belirli ISO standartlari vardir uretim yaptirdigi yer buna uyuyormu uymuyormu sadece ona bakar. Eger ki isciler bilmem kac saat fazla calisiyor yada fabrika sartlari isciler icin yeterince iyi degil deniyorsa bu Applein degil kalite kontrol firmasinin sorunudur.

Çoğumuzun düşüncelerini tek seferde yazdın,eline sağlık

Doğayı ve çevreyi korumak hepimizin sorumluluğu. Ama bunu yaparken de biraz düşünmeliyiz.
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escapethelife 7 yıl
Habere şaşırmadım teknoloji üreten bir firmanın çevreyi kirletmesi kaçınılmaz. Ama en azından çevrecilikle bu kadar övünen bir firmanın daha iyi yenilenebilir kaynaklar kullanmasını beklerdim.
Habere şaşırmadım dedim ama yapılan yorumlarada bir o kadar şaşırdım. Çoğu insanın marka fanlığından gözleri kör olmuş. iphone ekranına bakmaktan beyin hasarları oluşmuş sanırım. Hangi insan oğlu kendine hiç bir hayrı olmayan bir markayı ( illa apple değil başka markalarda olabilir ) savunucam derken içinde yaşadığı çevreyi umursamaz ki. Belki sizin umrunuzda değil bir zararınıda görmediniz fakat inanın ki sizin çocuklarınız bunların zararını belki 10 kat daha fazla hissedicek. Bu kadar bencilliğin lüzumu yok bu dünya sadece sizin değil bu dünya hepimizin, dünyada sizin bizim yaşamaya hakkımız varsa henüz hayat bulmamış insanlarında gelecekte burada yaşama hakları var.
Öteyandan yenilenebilir enerji kaynakları kurmakta çok zor birşey değil. Bu firmalar sizin bizim gibi 1-2 milyara 3-4 milyara geçinmiyor. Milyondolarlık, milyardolarlık firmalardan bahsediyoruz. Eğer bu kadar paragözlülüğe bürünmüşlerse lütfen bir zahmet batsınlar. Doğayı sömürmenin en uygun örneği sanırım japonyada gerçekleşen felaket olabilir. Bakın şimdi adamlar yenilenebilir kaynak yapıcaz diye bir yerleri tutuşuyor. Acaba böyle birşey bizim başımıza gelse hala şu şekilde düşünürmüydünüz merak ediyorum.
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Salvador_Limones 7 yıl
değer tablosundaki sınıf açıklamalarını çevirseymişiniz keşke türkçe olarak bu şekilde alt sınıf sitelerin yaptığı çalıntı copy-paste haberler gibi olmuş. yakışmıyor donanımhaber e.
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Yunba53 7 yıl
bi bitmediniz
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Daima İleri 7 yıl
Apple gibi 600milyar doları geçen sermayesi olan şirketler, bu temiz enerji işine geçmek için para harcıyamaz mı?


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