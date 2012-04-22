Apple ile Greenpeace arasındaki çevre kirliliği konusundaki tartışma sürüyor

Çevre duyarlılığı ile ilgili pek çok gösteri ve protesto ile gündeme gelen Greenpeace örgütü bu kez Apple ile bir tartışma içerisine girdi.





Guardian gazetesinin haberine göre örgütün geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve firmalar için temiz enerji indekslerine yer verdiği tablosunda, Apple'ın kömür kullanımı oranı hakkında bazı manipülasyonların olduğu konusunda tartışma yaşanıyor.





Apple'ın iCloud sunucuları için inşa ettiği veri merkezinde kömür ile çalışan güç istasyonlarına yer verdiği ve havayı aşırı derecede kirlettiği örgütün iddiasının temelini oluşturuyor. Kirli bir enerji kullanan Apple'ın kömür ihtiyacı Appalachia dağının zirvelerinden karşılanıyor. Eski enerji kaynaklarına yönelme Apple'a yakışır bir hareket olarak görülmüyor. Çevre dostu enerjilere yöneldiğini her fırsatta dile getiren Apple için bu iddia kabul edilebilir değil.





Tabloda Apple'ın kömür bağımlılığı yüzde 55, nükleer enerji kullanımı yüzde 27.8 olarak gösteriliyor. Temiz enerji indeksi ise yüzde 15.3 olarak belirtilmiş. Bu tablodaki en düşük değerler arasında yer alıyor.





Apple ise örgütün oranı normalden 5 kat daha fazla gösterdiğini ve manipülasyon yaptığını belirtiyor. Apple'ın kullandığı yenilenebilir enerji oranı yüzde 60 seviyesinde. Ancak gazetenin yazarı biraz şüpheli yaklaşıyor. Çünkü bu oranda bir kullanım 20MW seviyesine tekabül ediyor ve buna göre merkezin boş bir bina olması gerekiyor.





Twitter ise örgütün gözlemlerine temkinli yaklaşıyor ve fosil yakıtları kullanımının hakim olduğu bu alanda yenilenebilir enerjilere daha çok yöneldiklerini vurguluyor.





Greenpeace ise teknoloji firmalarının enerji kullanımını yakından izlediklerini, firmaların genelde en düşük fiyatlarda nitelikten çok miktarına önem verdiklerinin altını çiziyor.