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Kokuyu aldığınız sanal gerçeklik kaskları geliyor

Sanal gerçeklik oyunlarında artık sahneye göre kokuları hissedebilmek de mümkün oluyor. Vaqso girişimi sanal gerçeklik kaskları için koku aksesuarı geliştirdi.
5 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcıları sanal bir dünyanın içerisine çeken sanal gerçeklik kaskları daha fazla gerçekçilik sunabilmek için yeni fikirler deniyor. Vaqso girişimi sanal gerçeklik tecrübesine kokuları ekledi.

Koku püskürtecek

Vaqso aksesuarı içerisinde mevcut 15 farklı kokulu yağ içeren 5 kartuş barındırıyor. Bu aksesuarı gözlük kısmının hemen altına tutturuyorsunuz. USB veya Bluetooth üzerinden kaska bağlanan aksesuar oyun esnasında tetiklenen kodlarla sahneye uygun koku yayıyor.

Ayrıca Bkz. "Resimlerdeki renk sapmasını azaltacak yeni bir yöntem bulundu"

Girişimin sunduğu kokular arasında zombi, barut, orman, tahta, toprak, kahve, karamel, çikolata, kızarmış tavuk, köri, nane, gaz, çiçek ve kadın yer alıyor. Bunlardan seçilen 5 tane aksesuara yerleştiriliyor. Yakın zamanda daha fazla koku listeye eklenecek.

 

Kokuyu aldığınız sanal gerçeklik kaskları geliyor
Tam Boyutta Gör

Hali hazırda sadece bir geliştirici seti satılıyor ve fiyatı 999$. Bu set içerisinde 5 kartuş yer alıyor. Ek kartuşlar 70$ seviyesinde. Geliştiriciler için yazılım araçları ise ücretsiz. Ayrıca işletmelere yönelik özelleştirilmiş kokular kartuş başı 3000$ şeklinde satılacak.

Koku unsurunun sanal gerçeklik deneyimini nasıl etkileyeceği merak konusu. Hali hazırda yaygın bir kullanım olmadığı için kitlesel etkileri ölçebilmek mümkün değil ancak gelecekte sadece 5 değil sayısız kokuyu püskürtebilen aksesuarlar popüler olabilir.

 

https://newatlas.com/vaqso-vr-smells/57344/ Yorum Yaz
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gun 5 ay en beğenilen
Kadın kokusu ne ya, amaç ne !
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g00ch 5 ay
Hmm zombi kokusu o kadar normalleşmişki kadın kokusuna tepki gösteriyorlar.
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The Time Lord 5 ay
Lady mi
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asdasdqwertyveyaalxyvance 5 ay
kadın kokusu nasıl oluyormuş yahu
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Mr. Jingles 5 ay
Adam osurursa yandık.
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gun 5 ay en beğenilen
Kadın kokusu ne ya, amaç ne !
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deoks 5 ay
toilet simulator yolda desene.
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