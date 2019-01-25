Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir

Kablosuz kulaklık piyasasında iyi bir pay kapan Apple bunu sürdürmek niyetinde. AirPods 2 modelinin yanında kulak üstü kablosuz bir kulaklık modeli de gündemde.
3 ay
3,1b
1
6
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Beats markasını satın aldıktan sonra Apple’ın ne zaman kendi markası ile kulaklık pazarına gireceği merakla bekleniyordu. AirPods ile ilk adımı atan Apple’ın standart bir kulaklık üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Apple kulaklığı neler sunacak?

Sektör kaynaklarına göre yılın ikinci yarısında Apple kablosuz bir kulak üstü kulaklık piyasaya sürmek için çalışmalara başladı. AirPods modelinde olduğu gibi bu kulaklık modelinde de özel bir ses yongası, gürültü engelleme teknolojisi ve her zaman açık Siri asistanı bulunacak.

Ayrıca Bkz. "Olympus OM-D E-M1X aynasız kamera duyuruldu"

Apple’ın yeni kulaklığını Beats markasının biraz daha üzerine konumlandıracağı ifade ediliyor. Tahminler yeni kulaklığın yaklaşık 450$ seviyesinde bir fiyat etiketi barındıracağı yönünde.

Kablosuz kulaklık pazarının büyümeye devam etmesi ve AirPods ile yakalanan başarı Apple’ın zaten bir hamle yapmasını gerektiriyordu. AirPods tarzından hoşlanmayanlar için kulak üstü kulaklık da iyi bir alternatif olacaktır. Kulak üstü kulaklık modeli bu yılın iPhone XI serisi tanıtım etkinliğinde veya bahar etkinliğinde görücüye çıkabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-over-ear-headphones-release-date-report_id113106 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 3 ay
Kulak içi modeli bile bu fiyatlardan geldiyse en az 2 katı fiyatla piyasaya çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 3 ay
Apple Airpods müzikalitesi vasattı hiç beğenmemiştim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 3 ay
lütfen yapma bırak onların tarihi geçsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 3 ay
İhtima üzerine bile haber yapılıyor.Entresan :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 3 ay
Kafa ya da baş üstü denmiyor muydu bu tarz kulaklıklara
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 3 ay
Mesela Beats Studio gibi mi? Adamlar beatsin sahibi zaten sürebilirler yani bunun neyi haber?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Son güncelleme ile Skype'a pek çok kullanışlı özellik eklendi 3 ay Google Play Store web sitesinde garip bir sorun yaşanmaya başladı 3 ay Metro Exodus için sistem gereksinimleri açıklandı 3 ay Nokia 1 Plus sızdı! 3 ay Apple'ın yeni iPad'leri EEC veritabanında ortaya çıktı 3 ay Huawei'ye bir yasak daha Fransa'dan geliyor 3 ay Rovio'nun yeni oyunu Angry Birds Dream Blast yayınlandı 3 ay SpaceX, Crew Dragon’un roketlerini deneme maksatlı ateşledi! Test uçuşu Şubat ayında gerçekleşebilir 3 ay Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor 3 ay Bing arama motoru Çin'de yeniden erişime açıldı 3 ay Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı 3 ay Intel zayıf üretime rağmen rekor gelir elde etti 3 ay Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor 3 ay Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi 3 ay Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu 3 ay Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak 3 ay Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak 3 ay Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek 3 ay LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü 3 ay The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir Sonraki Çocuklar için kodlama ve yapay zeka 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 3 ay Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın 3 ay Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı 3 ay Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı 3 ay iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu 3 ay Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak 3 ay Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı 3 ay Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı 3 ay Resident Evil 2 Remake Video İnceleme 3 ay Facebook Moments gelecek ay kapanıyor 3 ay Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı 3 ay Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu 3 ay Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak 3 ay PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu 3 ay Microsoft Office, Mac App Store'da kullanıma sunuldu 3 ay Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor 3 ay Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim