Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir

Beats markasını satın aldıktan sonra Apple’ın ne zaman kendi markası ile kulaklık pazarına gireceği merakla bekleniyordu. AirPods ile ilk adımı atan Apple’ın standart bir kulaklık üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Apple kulaklığı neler sunacak?

Sektör kaynaklarına göre yılın ikinci yarısında Apple kablosuz bir kulak üstü kulaklık piyasaya sürmek için çalışmalara başladı. AirPods modelinde olduğu gibi bu kulaklık modelinde de özel bir ses yongası, gürültü engelleme teknolojisi ve her zaman açık Siri asistanı bulunacak.

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Apple’ın yeni kulaklığını Beats markasının biraz daha üzerine konumlandıracağı ifade ediliyor. Tahminler yeni kulaklığın yaklaşık 450$ seviyesinde bir fiyat etiketi barındıracağı yönünde.

Kablosuz kulaklık pazarının büyümeye devam etmesi ve AirPods ile yakalanan başarı Apple’ın zaten bir hamle yapmasını gerektiriyordu. AirPods tarzından hoşlanmayanlar için kulak üstü kulaklık da iyi bir alternatif olacaktır. Kulak üstü kulaklık modeli bu yılın iPhone XI serisi tanıtım etkinliğinde veya bahar etkinliğinde görücüye çıkabilir.