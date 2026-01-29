Apple, iPhone 18 Pro'da Starlink uydularını kullanmak için SpaceX ile görüşüyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın, SpaceX ile görüşmeler yürüterek Starlink uydu ağını kullanmak suretiyle yaklaşan iPhone 18 Pro modellerinde, kullanıcıdan herhangi bir ek donanım gerektirmeden doğrudan hücresel bağlantı sunmayı planladığı bildiriliyor.

Halihazırda Apple, Acil Durum SOS özelliği için Globalstar’ın uydu altyapısından yararlanıyor. Bu sistem, hücresel şebeke veya Wi-Fi kapsaması olmayan bölgelerde kullanıcıların acil servislerle iletişime geçmesine olanak tanıyor. Aynı iş birliği sayesinde iPhone sahipleri konum paylaşımı yapabiliyor ve yakınlarıyla ya da ilk müdahale ekipleriyle mesajlaşabiliyor.

Globalstar ile işbirliği zayıflıyor

Ancak Apple ile Globalstar arasındaki ilişkinin zayıflamaya başladığı ifade ediliyor. Globalstar Yönetim Kurulu Başkanı James Monroe’nun, şirketini 10 milyar doların üzerinde bir bedelle satma ihtimalinden söz etmesi de bu ayrışmanın işaretlerinden biri olarak görülüyor. Starlink’in hızla güç kazanması bu süreci daha da hızlandırmış durumda.

Apple bugüne kadar Globalstar’a yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapmış olsa da, şirketin bir satın alma yoluna gitmesi pek olası görünmüyor. Bunun temel nedeni, Apple’ın bir mobil operatör gibi regülasyonlara tabi olmak istememesi. Bu sebeple Apple, Globalstar üzerinden sunulan uydu hizmetleri için iPhone kullanıcılarından hala ücret talep etmiyor.

Starlink uydularıyla doğrudan hücresel bağlantı

The Information'ın haberine göre Apple, Starlink'in doğrudan hücresel bağlantı (direct to cell) özelliğini iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'e getirmek için SpaceX ile görüşmeler yürütüyor. En kritik nokta ise bu özelliğin, kullanıcıların telefonlarında herhangi bir ek donanım gerektirmeden çalışacak olması. Bu iddia, Apple’ın 2026 gibi erken bir tarihte uydu tabanlı 5G internet desteği sunmayı planladığını öne süren önceki raporlarla da örtüşüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, yeni nesil iPhone’lar 5G Non-Terrestrial Network (NTN) teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, hücresel baz istasyonlarının kapsama alanını uydular aracılığıyla genişletmesine imkan tanıyor. Ayrıca Apple’ın, geliştiricilerin uygulamalarına uydu bağlantısını entegre edebilmesi için özel bir API sunmayı planladığı da konuşuluyor.

SpaceX cephesinde ise önemli bir başka gelişme yaşandı. Şirket, EchoStar’ın kablosuz spektrum varlıklarını 17 milyar dolar karşılığında satın alarak, Starlink’in akıllı telefonlara daha hızlı internet sunmasının önünü açtı. SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell da yakın zamanda yaptığı açıklamada, uydu bağlantısının doğrudan akıllı telefonlara entegre edilmesi için çip üreticileriyle birlikte çalıştıklarını doğruladı.

Apple Watch'ın hipertansiyon bildirimleri Türkiye'ye geldi

İkinci nesil Starlink uyduları "direct to cell" teknolojisini destekliyor

Öte yandan SpaceX, ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) 15.000 adede kadar ikinci nesil (Gen2) Starlink uydusunu işletme izni aldı. Bu onay sayesinde şirket, yaklaşık 7.500 yeni uydu fırlatarak ikinci nesil Starlink filosunu toplamda 15.000 uyduya ulaştırabilecek.

Gen2 Starlink uyduları, 20 kata kadar daha yüksek veri aktarım kapasitesi, daha düşük gecikme ve standart cep telefonlarıyla doğrudan bağlantı gibi özellikleri destekliyor. Bu tabloya bakıldığında, Apple ile SpaceX arasında olası bir iş birliği oldukça mantıklı görünüyor.

