Apple sadece 6 aylık DRAM anlaşması çıkarabildi, iPhone 18 tehlikede

Tam Boyutta Gör Tedarik zincirleri ile sıkı pazarlık yapma konusunda uzman olan Apple da RAM krizine yenik düştü. Daha önce 12 aylık anlaşmaları kolay bir şekilde alan Apple, bu yıl sadece 6 aylık RAM bellek tedarik edebildi.

iPhone 18 üzerinde kara bulutlar

Gelen bilgilere göre 2026 yılı tedarik anlaşması için Samsung ve SK Hynix'in kapısını çalan Apple beklemediği bir sonuçla karşılaştı. RAM krizinin zirveye çıkması nedeniyle sadece Haziran ayına kadar cüzi bir fiyat artışıyla bellek stoklarını garantiye alabildi. Haziran sonrasında ise yeniden masaya oturması gerekiyor.

Kaynaklar Haziran ayına kadar iPhone 17e gibi muhtemel Apple ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı beklemese de iPhone 18 serisi bu durumdan olumsuz etkilenecek. Zaten TSMC'nin 2nm süreci nedeniyle Apple A20 yonga setinin üretim maliyeti yüzde 80 artmış durumda. Üzerine bir de NAND ve RAM maliyetleri eklenince özellikle yüksek kapasite sunan versiyonların ciddi bir zam görebileceği tahmin ediliyor.

