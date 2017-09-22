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Apple kulaklık girişini kaldırdı kablosuz kulaklık satışları %343 arttı

Perakende devi Argos'un verilerine göre Apple'ın iPhone 7'den 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmasından bu yana Bluetooth kablosuz kulaklık satışları %343'lük bir artış göstermiş durumda.
1 yıl
4,5b
1
24
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Argos'tan gelen yeni rakamlara göre, Apple'ın iPhone'dan kulaklık girişini kaldırmasından bu yana kablosuz kulaklık satışları %300'den fazla artmış durumda. Teknoloji devi AirPods isimli ilk kablosuz kulaklığını piyasaya sürerken 2016 yılında iPhone 7'den 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdı. Şirketin bu kararına tüketiciler tarafından hoş karşılanmamış ve oldukça ağır eleştiriler gelmişti.
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Perakende devi Argos'un yeni verileri, son 12 ay içinde Bluetooth kablosuz kulaklık satışlarının %343'lük bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Yani iPhone 7 piyasaya sürüldüğünden bu yana tam bir yıl içerisinde inanılmaz bir sıçrama yaşanmış. Bu da tüketicilerin kablosuz kulaklık teknolojisini kabullendiklerini gösteriyor.

HTC ve Motorola da kulaklı girişine veda edenlerden

Kısa süre önce tanıtılan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde de kulaklık girişi olmaması nedeniyle bu eğilimin devam etme olasılığı son derece yüksek. Bunun yanında HTC ve Motorola dahil olmak üzere diğer bazı akıllı telefon üreticileri de yeni modellerinde Apple gibi 3.5 mm kulaklık girişine veda etmiş durumdalar.
Analist firması CCS Insight'ın araştırma başkanı Ben Wood konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu, piyasadan edindiğimiz geribildirimle ilişkili. Apple'ın, iPhone 7'den bu yana tüm ürünlerinde 3.5 mm kulaklık girişini kaldırma kararı şüphesiz büyük bir faktör oldu. Tüm önde gelen kulaklık üreticileri buna daha fazla Bluetooth ürünüyle karşılık verdi ve Apple, AirPods ile kablosuz kulaklık pazarının büyük bir bölümünü kaptı" dedi.

http://www.trustedreviews.com/news/scrapped-iphone-audio-jack-causes-huge-surge-in-wireless-headphone-sales-3295882 Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl
Motorola ve HTC Apple'dan önce kulaklık girişini kaldıran üreticiler... Bari google kullan haber yazarken.
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Fenomenon 1 yıl
Demek ki Apple akıllı klozet yapsa sı*ma oranları epey bi artacak :D
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Cosster 1 yıl
Demekki ses kalitesi kimsenin umrunda değil...
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aycibin 1 yıl
Ben seneler önce almıştım bluetooth kulaklık.5-6 ay kullanıp attım kenara.bir telefonu şarj et bir kulaklığı şarj et onla mi ugrasicam.biktirdi kabloludan sasilmaz.
1000tl bütçe ile kulaklık alacaksanız da gidin 1000tl'lik kablolu alın.ayni fiyatlı bluetooth kulaklığa da kalitede bin basar.
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DH Misafiri 1 yıl
Keriz silkeleme
Sazan avı
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ipli jeton 1 yıl macromedia21
Bir sürü aparatla dolaşacağıma, varsın kalitesi birazcık düşük de olsa ben de kablosuz alırdım.
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St Batuhan 1 yıl
Mantıken böyle bir istatistiğe dahilim zira geçen sene bu zamanlarda yeni kablosuz kulaklık aldım ama telefonumda 3,5mm jak bulunuyor. Üstüne Sony telefonum ve daha önceden de 2 tane yine telefon için bt kulaklık aldım zaman içinde.
MW600 ve sbh-20 öncekiler.
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mavizaman 1 yıl
o ekosisteme giren bir daha çıkamaz.mecbur alacaklar.
sağılmak böyle birşey.
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MajestiC 1 yıl
Hayatı boyunca şu ürünü kullanamayacak kekolar burada ona buna keriz diyor ya o komik. Çıkar kafandaki 30 liralık kulaklıkları da biraz gelişmelere bak bluetooth kulaklıkların geldiği seviyeyi öğren.
apple.com/...®-quietcomfort®-35-kablosuz-kulaklık
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BekirTemel 1 yıl
Bu güç onu en değerli şirket yapıyor ya
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TheLastNinja 1 yıl
Senelerdir samsungun bt kulaklığını kullanıyorum, epıl kulaklık girişini kaldırdı diye bt kulaklık satışı arttı demek çocukça olmuyor mu? Yani epılın airpods satış miktarı ile diğer markaların satış sayısını kıyaslamak ve buradan çıkan sonuca göre konuşmak daha mantıklı değil mi?
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Mianfei 1 yıl
Tüketici Çomar olunca sonuç böyle oluyor. 2 sene önce Apple kulaklık girişini kaldıracak size zorla bunu dayatacak desen ehuehueu olur mu öyle şeyğ yağhhh aplle bu yağh seçim olur seçerek alırız heueuheuhe.gıehjeıho en kötüsüde o işlemci ve gpunun instagram whatsapp kamera arasında multitask yapmak için kullanılması. Gider 2. masaüstümü toplarım. İsraf. Ç
ö
p
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TheWhiteGandalf 1 yıl
Htc sadece kulaklık girişini değil, telefon üretimini de kaldırdı 😁😁 Valla bir ara androidin en güzel şekline sahip, en iyi arayüzüne sahip ( htc sense nasıl güzeldi?) üreticiydi. Yazık oldu koca firmaya, gitti google a satıldı. Htc one, one x, M7, M8 film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Beatsi alınca çıkardığı sağlam kulaklıklar falan. Ulan bir firma bu kadar iyi inovasyon yaparken, nasıl bu kadar kötü pazarlanır en iyi örneği. Sen daha sektörde yer edinmeden iphone fiyatında telefon çıkarırsan olacağı buydu. Ah ulan ah, android kullanmasam da androidde bizi Samsunga mecbur bıraktı.
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htc, motorola ve
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