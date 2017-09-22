Apple kulaklık girişini kaldırdı kablosuz kulaklık satışları %343 arttı

Argos'tan gelen yeni rakamlara göre, Apple'ın iPhone'dan kulaklık girişini kaldırmasından bu yana kablosuz kulaklık satışları %300'den fazla artmış durumda. Teknoloji devi AirPods isimli ilk kablosuz kulaklığını piyasaya sürerken 2016 yılında iPhone 7'den 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdı. Şirketin bu kararına tüketiciler tarafından hoş karşılanmamış ve oldukça ağır eleştiriler gelmişti.

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Perakende devi Argos'un yeni verileri, son 12 ay içinde Bluetooth kablosuz kulaklık satışlarının %343'lük bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Yani iPhone 7 piyasaya sürüldüğünden bu yana tam bir yıl içerisinde inanılmaz bir sıçrama yaşanmış. Bu da tüketicilerin kablosuz kulaklık teknolojisini kabullendiklerini gösteriyor.

HTC ve Motorola da kulaklı girişine veda edenlerden

Kısa süre önce tanıtılan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde de kulaklık girişi olmaması nedeniyle bu eğilimin devam etme olasılığı son derece yüksek. Bunun yanında HTC ve Motorola dahil olmak üzere diğer bazı akıllı telefon üreticileri de yeni modellerinde Apple gibi 3.5 mm kulaklık girişine veda etmiş durumdalar.

Analist firması CCS Insight'ın araştırma başkanı Ben Wood konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu, piyasadan edindiğimiz geribildirimle ilişkili. Apple'ın, iPhone 7'den bu yana tüm ürünlerinde 3.5 mm kulaklık girişini kaldırma kararı şüphesiz büyük bir faktör oldu. Tüm önde gelen kulaklık üreticileri buna daha fazla Bluetooth ürünüyle karşılık verdi ve Apple, AirPods ile kablosuz kulaklık pazarının büyük bir bölümünü kaptı" dedi.

http://www.trustedreviews.com/news/scrapped-iphone-audio-jack-causes-huge-surge-in-wireless-headphone-sales-3295882