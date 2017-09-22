Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye'de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun özverili çalışmaları karşılık buldu. FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, Dünya Ralli Şampiyonası'na (World Rally Championship) ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunan Yeni Zellanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika yerine Türkiye'yi tercih etti. Şampyonanın 10. yarışı olacak "Rally Turkey" 13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde gerçekleşecek.

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Yaklaşık 2 yıldan beri bu önemli organizasyonu yeniden ülkemize getirmek için çalışmalar yapan federasyon başkanı Serkan Yazıcı ve ekibi sonunda büyük uğraşlarının karşılığını almayı başardı. Yazıcı yaptığı açıklamada böylesine büyük bir organizasyonun 7 yıl aradan sonra tekrar ülkemize getirilme konusunda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası takvimi şu şekilde: