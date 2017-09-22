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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye'de yapılacak

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, 2018 Ralli Şampiyonası'na Türkiye'yi de dahil etti. Ülkemiz şampyonanın 10. yarışına ev sahipliği yapacak. Detaylar ve şampiyona takvimi haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun özverili çalışmaları karşılık buldu. FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, Dünya Ralli Şampiyonası'na (World Rally Championship) ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunan Yeni Zellanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika yerine Türkiye'yi tercih etti. Şampyonanın 10. yarışı olacak "Rally Turkey" 13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde gerçekleşecek.
Ayrıca Bkz. "Ford marka araçlar HoloLens ile tasarlanmaya başladı"
Yaklaşık 2 yıldan beri bu önemli organizasyonu yeniden ülkemize getirmek için çalışmalar yapan federasyon başkanı Serkan Yazıcı ve ekibi sonunda büyük uğraşlarının karşılığını almayı başardı. Yazıcı yaptığı açıklamada böylesine büyük bir organizasyonun 7 yıl aradan sonra tekrar ülkemize getirilme konusunda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.
2018 Dünya Ralli Şampiyonası takvimi şu şekilde:

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lafata 2 yıl en beğenilen
Çok güzel.
Bu tarz organizasyonların sürekli ulkemizde yer alması lazim.
keşke İstanbul park da aktif olarak kullanılsa
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netstat 2 yıl
darısı formula1'in başına
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theJuDGe_41 2 yıl
Obaa süper haber. Eylül'de Marmaris güzel olur. Gitmek lazım
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fluminense 8 ay
ben gittim yerinde izledim yarışı..çok toz yuttuk kafamıza taş bile yedik ama değdi.4 yaşındaki oğlum kendinden geçti zaten.ctesi günkü her etabı izledik,akşamına servis parka gittik pilotlarla fotoğraf çektirdik tamir aşamalarını izledik.seneye ölmezsek yine gitmek isterim.
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Sadece Sürücü 8 ay fluminense
Ben de bütün günlerde bulundum. Çok güzel bi deneyim oldu. Kesinlikle bir sonrakine gideceğim. Her akşam farklı yerlerde kamp yaptık ve keyifli idi :)
Nedendir bilinmez, boşboş konuşmayı seven vatandaşlarımız bazen can sıkıcı oluyordu. Susup etabı izlemek yerine boş boş konuşmak nedendir bilmiyorum...
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fluminense 8 ay
Ben fethiyedeyim bana 2 saat mesafede,(bir daha göremez diye....) küçük oğlumu da götürecem ama,nereye gidecem nerden izleyecem??? Siteden pek öğrenemedim.etaplar arası çok uzak,nasıl olur nasıl izlenir anlayamadım.bilen eden varsa dm den burdan yazarsa takipteyim,yoksa karambole gidecem,gözü kararttım.bu fırsat kaçmazzz
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YuRYTR 8 ay
bu haberi şuan öğrendim çok sevindim gerçekten bu kadar güzel doğamız var bunu tüm dünya izlemeli umarım kazasız belasız geçen bir tur olur.
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JESKO 8 ay
Valla izlemek çok isterdim ama oraya gelmem mümkün değil:(
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Lacano 8 ay
Wrc, F1, Paris-Dakar, Camel Trophy, bakalım daha hangi efsanelerin içine edecekler...
Motor sporlarından elektronik sistemlerin çok acil şekilde atılması yada en az düzeyde kullanılması gerekiyor. Elektronik sistemler işin içine girdiğinden beri pilot yetenekleri çok önemsiz bir hal aldı, kimse ralliyi ne sürede tamamladığınıza bakmaz asıl baktığı pilotajınız ve kazanma hırsınız dır. Bunun en güzel örneği Colin Mcrae dir, kendisinden daha fazla pilotlar şampiyonluğu bulunan isimlerden daha fazla popülaritesi vardı nedeni ise göz hoş gelen pilotajı ve hırsıydı.
Video 2:00 Dikkat!

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_Emir 8 ay
Biletler 20 euro ile 200 euro arası değişiyor
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duncan21 8 ay _Emir
Vip bölgeler için geçerli sanırım o fiyatlar , normal seyirci yerlerinden ücret alınmıyor diye biliyorum?
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sn0m 8 ay
Arkadaşlar TV de canlı olarak sunulucak mı? Sunulucaksa hangi kanal saat kaçta?
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a-f-h 8 ay sn0m
Biraz geç oldu ama şehir içi etabı şuan Aspor'da canlı veriliyor. Yayın akışı içerisinde belirtilmemiş ama takip etmek lazım. Cumartesi Pazar da yayınlar olacaktır.
Edit: An itibarı ile yayın bitti. Ama spiker yayın biterken cumartesi ve pazar yayınların olacağını söyledi.
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Redunay 8 ay
Tamamen siyasi verilmiş bir karar, yoksa o ülkeler varken niye türkiyeyi seçsin adamlar.
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murat8361 8 ay
Jil panizzinin önden çeker pejoyla asvalt yolda , 4 çekerli colinmcraeyi,c.sainzi,tomi makineni ,riçırdbörnzü , tokatladığı zamanlar ralli ralliydi ....ondan önceside bir başkaymış ozamanları göremedik grup B zamanı . Ari vatanen vs pilotlar ölümle dans ediyolarmış .
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enoiciyiz 8 ay
Eski tadı kalmasa da hala heyecanla takip ettiğim bir organizasyon.Vaktim olsa gidip marmariste izlemek çok isterdim.
Ayrıca şunu da şöyle koyayım.Ralli aynı yerde yapılacak mı bilmiyorum ama sanırım wrc nin en yüksek uçuşu olabilir.

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