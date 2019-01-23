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Fitbit kurumlara yönelik Inspire fitness bilekliklerini duyurdu

Sadece sağlık programına üye kurumlar için geliştirilen Fitbit Inspire serisi standart bir fitness bilekliğinden farklı değil. Avantajı ise toplu alımlarda indirim sağlanacak olması.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihazlar genelde son kullanıcılara yönelik olarak hazırlanıyor ve piyasaya çıkıyor. Fitbit ise ilk kez doğrudan kurumsal pazarı hedefleyen iki fitness bilekliği geliştirdi. Fitbit Inspire ve Inspire HR sadece kurumlara satılacak.

Fitbit Inspire özellikleri

Fitbit Inspire modeli fitness değerlerini takip ederken uyku düzenini de izliyor. 50 metreye kadar su altında kullanılabilen cihaz 5 güne kadar da kullanım süresi sunuyor. Ayrıca akıllı telefonlardan gelen bildirimler de ekranda görünüyor. Saati dokunmatik ekrandan kontrol edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "10GB RAM akıllı telefonlarda standart olacak"

Inspire HR ise standart özelliklerin üzerine nabız ölçer, GPS, gelişmiş uyku ve kardiyo takibi şeklinde ekstralar ekliyor. Bu nedenle de kullanım süresi GPS açıkken 1 günü altına kadar iniyor.

Fitbit Health Solution programı kapsamında satılacak olan bileklikler üye şirketler ile şirketlerin müşterilerine ve çalışanlarına açık olacak. Toplu alım olacağı için bir fiyat açıklanmadı. Ayrıca son kullanıcıya da bu ürünler gelecek mi bilinmiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Fitbit-Inspire-fitness-tracker-revealed_id113037 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 3 ay
Patron çalışanı ne kadar uyumuş, ne kadar çalışmış haberdar olacak yani. :D
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Gagavuzz 3 ay
Meizu çinde bir şempanzenin ismiymiş
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