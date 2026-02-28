Apple Watch Ultra 4, sonbaharda dört yenilikle birlikte geliyor

İşte Apple Watch Ultra 4'te gelmesi beklenen yenilikler:
Sızdırılan tedarik zinciri bilgilerine göre Apple Watch Ultra 4’te sensör bileşenlerinin sayısının iki katına çıkması bekleniyor. Bu artış yalnızca yeni ölçüm kabiliyetleri anlamına gelmeyebilir; aynı zamanda mevcut sağlık verilerinin daha doğrudan ve donanım temelli yöntemlerle toplanmasına da işaret ediyor. Bugüne kadar Apple Watch modelleri, özellikle sağlık takibinde güçlü algoritmik yorumlama tekniklerine dayanıyordu. Daha fazla fiziksel sensör kullanımı, yazılımın tahmin gücüne olan bağımlılığı azaltarak ölçümlerin doğruluğunu artırabilir.
Bu değişim yalnızca veri kalitesini değil, aynı zamanda performans ve pil ömrünü de olumlu etkileyebilir. Donanım üzerinden daha net veri almak, işlemci üzerindeki hesaplama yükünü azaltarak enerji tüketimini düşürebilir. Ayrıca Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı kan şekeri izleme teknolojisinin bu modelde yer almasının ise şu aşamada beklenmediği belirtiliyor.
Endüstriyel tasarım tarafında da bazı değişiklikler gündemde. Raporda Apple Watch Ultra 4'ün dış tasarımında yenilikler olacağı ifade ediliyor ancak bunun kapsamı belirsizliğini koruyor. Önemli bir yeniden tasarım ihtimalinden söz edilse de daha güncel bilgiler, değişimin radikal olmayabileceğine işaret ediyor. MikroLED ekran teknolojisinin Apple'ın uzun vadeli planlarında yer aldığı biliniyor ve 2026'da çıkması beklenen bir model için daha büyük bir kasa öngörülüyordu. Ancak bu ekran teknolojisinin zamanlaması değişirse, Ultra 4'te beklenen boyut artışı da gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle tasarım güncellemesinin kasa formu yerine malzeme, ekran çerçevesi ya da buton yerleşimi gibi detaylara odaklanması olası görünüyor.