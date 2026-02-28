Apple Watch Ultra 4, sonbaharda dört yenilikle birlikte geliyor

Tam Boyutta Gör Apple Watch Ultra 4, son tedarik zinciri raporlarına göre Eylül ayında tanıtılabilir. Apple’ın önümüzdeki hafta duyuracağı yeni ürünler arasında bir Apple Watch modeli beklenmese de yılın ilerleyen dönemine işaret eden bilgiler Ultra serisinin yeni halkasına odaklanıyor. İddialara göre Apple Watch Ultra 4; yeni sağlık sensörleri, olası bir endüstriyel tasarım güncellemesi, Touch ID entegrasyonu ve enerji verimliliğinde kayda değer artışlarla gelebilir.

İşte Apple Watch Ultra 4'te gelmesi beklenen yenilikler:

Sızdırılan tedarik zinciri bilgilerine göre Apple Watch Ultra 4’te sensör bileşenlerinin sayısının iki katına çıkması bekleniyor. Bu artış yalnızca yeni ölçüm kabiliyetleri anlamına gelmeyebilir; aynı zamanda mevcut sağlık verilerinin daha doğrudan ve donanım temelli yöntemlerle toplanmasına da işaret ediyor. Bugüne kadar Apple Watch modelleri, özellikle sağlık takibinde güçlü algoritmik yorumlama tekniklerine dayanıyordu. Daha fazla fiziksel sensör kullanımı, yazılımın tahmin gücüne olan bağımlılığı azaltarak ölçümlerin doğruluğunu artırabilir.

Bu değişim yalnızca veri kalitesini değil, aynı zamanda performans ve pil ömrünü de olumlu etkileyebilir. Donanım üzerinden daha net veri almak, işlemci üzerindeki hesaplama yükünü azaltarak enerji tüketimini düşürebilir. Ayrıca Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı kan şekeri izleme teknolojisinin bu modelde yer almasının ise şu aşamada beklenmediği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer dikkat çekici iddia, Touch ID entegrasyonu. Paylaşılan bilgilere göre Apple’ın sızdırılan kodlarında 2026 model Apple Watch için AppleMesa kod adına rastlandı. AppleMesa, Apple’ın uzun süredir Touch ID için kullandığı dahili isim olarak biliniyor. Bu durum, Apple Watch Ultra 4 ya da onu takip edecek modellerde biyometrik kimlik doğrulamanın genişletilebileceğine işaret ediyor. Donanım uygulamasının nasıl olacağı netleşmiş değil; Touch ID’nin yan düğmeye, Digital Crown’a ya da Action tuşuna entegre edilmesi olası senaryolar arasında.

Endüstriyel tasarım tarafında da bazı değişiklikler gündemde. Raporda Apple Watch Ultra 4’ün dış tasarımında yenilikler olacağı ifade ediliyor ancak bunun kapsamı belirsizliğini koruyor. Önemli bir yeniden tasarım ihtimalinden söz edilse de daha güncel bilgiler, değişimin radikal olmayabileceğine işaret ediyor. MikroLED ekran teknolojisinin Apple’ın uzun vadeli planlarında yer aldığı biliniyor ve 2026’da çıkması beklenen bir model için daha büyük bir kasa öngörülüyordu. Ancak bu ekran teknolojisinin zamanlaması değişirse, Ultra 4’te beklenen boyut artışı da gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle tasarım güncellemesinin kasa formu yerine malzeme, ekran çerçevesi ya da buton yerleşimi gibi detaylara odaklanması olası görünüyor.

Tam Boyutta Gör Enerji verimliliği konusu ise Ultra serisinin konumlandırılması açısından kritik. Yeni S sınıfı çip ya da sensör mimarisindeki değişiklikler sayesinde güç verimliliğinde önemli artış sağlanabilir. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Ultra 3 modeliyle pil ömründe iyileştirmeler yapılmıştı ve Ultra 4’te bunun devam etmesi bekleniyor. Daha yüksek verimlilik, doğrudan daha uzun kullanım süresi anlamına gelebileceği gibi, Apple’ın daha küçük bir batarya kullanarak iç hacmi farklı bileşenlere ayırmasına da imkân tanıyabilir.

