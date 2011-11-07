Apple, ürünlerinin okullarda eğitim amaçlı kullanılması için planlar yapıyor

Özellikle iPhone ve iPad ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra daha fazla pazara hitap etmeye başlayan Apple, insanların çalışma, yaratıcılık, tasarım ve öğrenme alışkanlıklarını da değiştirmeyi başarıyor.





Tim Cook’un iPhne 4S lansmanı sonrası verdiği bilgiye göre Fortune 500 sıralamasındaki işletmelerin yüzde 92’si iPad’i test ediyor veya kullanıyor. Bu sayı geçen yıl yüzde 75’di. Global 500 sıralamasındaki işletmelerin de yüzde 50’si medikal kullanım, yapılanma ve farklı ortamlar için iPad modelini benimsemiş durumda.





Teknolojiyi benimseme konusunda en önemli alanlardan birisi eğitim kurumları. Basılı kitaplardan dijital kitaplara geçiş yapan eğitim sektörü Apple için biçilmiş kaftan. Buradaki en önemli problem pahalı Apple ürünlerinin eğitim kurumlarında nasıl benimseneceği.





New York Times gazetesinin raporuna göre son 10 yıldır Apple eğitim kurumlarının üst düzey yöneticilerini Kaliforniya’ya davet ederek yöneticileriyle buluşturuyor, Apple ürünlerinin eğitim kalitesini nasıl artıracağını göstermek için bilgisayar ve taşınabilir cihazlarının tanıtımını yapıyor.





Son iki yıldır ise Apple, Little Falls Minnesota’dan okul yöneticilerini ağırlıyor ve ürünlerinin avantajlarını anlatıyor. Eylül ayında bu bölgede 1700 öğrenciye iPad ödül olarak verildi. Yine satışlarda 1.2 milyon dolarlık bir yükselme bu bölgeden sağlandı.





Oakland bölgesinde ise 2010 yılında öğretmenlere 350 MacBook dağıtırken bahar döneminde 450 iPad lise öğrencilerine hediye edildi. Toplamda 637 000$ para harcandı. Aynı şekilde Avrupa kıtasında da bu tür hareketlilikler göze çarpıyor.





Eğitimciler Apple’ın çalışmalarından oldukça memnun ancak bazıları sektörün tamamen Apple’ın hırsları altına bırakılmasından korkuyor. Eğitim sektörünün tamamen Apple’ın yönlendirdiği bir alan olması kimse için bir yarar sağlamaz.





Apple eğitim konusunun kendi DNA’sında zaten var olduğunu ısrarla belirtiyor ve eğitim kurumlarına birlikte çalışmak için teklifler sunuyor. Bunun yanında görüşülen eğitim yöneticilerine bir anlaşma imzalatılarak ziyaretlerin kesinlikle basına sızdırılmaması isteniyor.