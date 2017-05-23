Apple ve Nokia aralarındaki patent anlaşmazlığını çözdü

Apple ve Nokia, patent lisanslama uygulamaları konusunda beş aydır devam eden hukuki ihtilafları konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmazlık, Apple'ın Nokia fikri mülkiyetleri üzerinde çok yıllı bir lisans anlaşması imzalamayı kabul etmesiyle son buldu.

Bu nedenle Apple'ın, kullanacağı patentler için 2017 yılı ikinci çeyreğinde yürürlüğe girecek bir nakit ödemeyle başlayarak, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Nokia'ya telif ücreti ödemesi gerekecek. Açıkçası, anlaşma ile ilgili mali ayrıntılar gizli tutuluyor.

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Nokia bunun karşılığında Apple'e ağ altyapısı ürünleri ve hizmetleri sağlayacağından anlaşma, fikri mülkiyetin ötesine geçmiş durumda. Apple, patent anlaşmazlığının başladığı Aralık ayında raflardan indirilen "Withings" markalı Nokia sağlık cihazlarını perakende ve çevrimiçi mağazalarında yeniden satmaya başlayacak. Buna ek olarak iki şirket dijital sağlık ürünleri alanında ortaklık yapacaklar.

Apple ve Nokia'nın katılacağı zirveler yapılacak

Apple COO'su Jeff Williams konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anlaşmazlığımızın çözülmesinden memnuniyet duyduk, Nokia ile iş ilişkimizi genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. Geçmişe sünger çeken Apple ve Nokia, anlaşmaya ağırlık kazandırmak için şirket yöneticileri arasında düzenli zirveler düzenleyecek.

Apple nihayet Nokia ile arasındaki anlaşmazlıkları çözdü ancak iPhone üreticisi, Qualcomm ve Apple Pay platformu için karşı karşıya geldiği Universal Secure Registry gibi diğer büyük teknoloji şirketleriyle hukuk savaşını sürdürmeye devam edecek.

https://www.apple.com/newsroom/2017/05/nokia-and-apple-sign-agreement-settle-all-litigation/