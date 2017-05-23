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Apple ve Nokia aralarındaki patent anlaşmazlığını çözdü

Patent anlaşmazlıklarıyla gündemden düşmeyen Apple ve Nokia, aralarındaki hukuk savaşını sonlandıracak geniş kapsamlı bir lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde...
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple ve Nokia, patent lisanslama uygulamaları konusunda beş aydır devam eden hukuki ihtilafları konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmazlık, Apple'ın Nokia fikri mülkiyetleri üzerinde çok yıllı bir lisans anlaşması imzalamayı kabul etmesiyle son buldu.
Bu nedenle Apple'ın, kullanacağı patentler için 2017 yılı ikinci çeyreğinde yürürlüğe girecek bir nakit ödemeyle başlayarak, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Nokia'ya telif ücreti ödemesi gerekecek. Açıkçası, anlaşma ile ilgili mali ayrıntılar gizli tutuluyor.
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Nokia bunun karşılığında Apple'e ağ altyapısı ürünleri ve hizmetleri sağlayacağından anlaşma, fikri mülkiyetin ötesine geçmiş durumda. Apple, patent anlaşmazlığının başladığı Aralık ayında raflardan indirilen "Withings" markalı Nokia sağlık cihazlarını perakende ve çevrimiçi mağazalarında yeniden satmaya başlayacak. Buna ek olarak iki şirket dijital sağlık ürünleri alanında ortaklık yapacaklar.

Apple ve Nokia'nın katılacağı zirveler yapılacak

Apple COO'su Jeff Williams konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anlaşmazlığımızın çözülmesinden memnuniyet duyduk, Nokia ile iş ilişkimizi genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. Geçmişe sünger çeken Apple ve Nokia, anlaşmaya ağırlık kazandırmak için şirket yöneticileri arasında düzenli zirveler düzenleyecek.
Apple nihayet Nokia ile arasındaki anlaşmazlıkları çözdü ancak iPhone üreticisi, Qualcomm ve Apple Pay platformu için karşı karşıya geldiği Universal Secure Registry gibi diğer büyük teknoloji şirketleriyle hukuk savaşını sürdürmeye devam edecek.

https://www.apple.com/newsroom/2017/05/nokia-and-apple-sign-agreement-settle-all-litigation/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
Apple'da bükemediği bileği öpmesini iyi biliyor. Sonra paşa paşa anlaşıyorlar.
Mesela Samsung'u falan kendi telefonlarına benziyor diye mahkemeye veriyor ama Çin'in firmalarına dokunmuyor. Çin Hükümetini kızdırmak istemiyor...
Apple'da bükemediği bileği öpmesini iyi biliyor. Sonra paşa paşa anlaşıyorlar.Mesela Samsung'u falan kendi telefonlarına benziyor diye mahkemeye veriyor ama...
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V4LKyR 1 yıl
Bükemediğin bileği yalayacaksın.
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DH Misafiri 1 yıl
Nokia da okasar patent varki Sadece bunları satsa 20 sene ayakta kalır.
Fabrikalarını satmasaydı iyiydi. Simdi HDM ile ortak Telefonlar yapıyor
Insallah HDM yide satın alır yakındada TAM NOKIA cihazları goruruz.
Hdmde zaten fillandiyalı NOKIA ILE YANYANA BINALARI
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serafon 1 yıl
dikkat et de Microsoft taki gibi bir kazık yeme
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
Apple'da bükemediği bileği öpmesini iyi biliyor. Sonra paşa paşa anlaşıyorlar.
Mesela Samsung'u falan kendi telefonlarına benziyor diye mahkemeye veriyor ama Çin'in firmalarına dokunmuyor. Çin Hükümetini kızdırmak istemiyor...
1 Yanıt Yanıtla +8
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kadirirdem 1 yıl OverClocK1ng
Güzel tespit. :)
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alemburda34 1 yıl
Zaten çok naza çektiler eski firmalara yenilikçi değilsin gibi birçok şeyi söyleyebilirsin ancak patent dedin mi akan sular duruyor.
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