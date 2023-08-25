Huawei ve Ericsson, 5G patentleri konusunda çapraz lisans anlaşması imzaladı

Söz konusu anlaşma 3G, 4G ve 5G mobil iletişim teknolojilerine yönelik 3GPP, ITU, IEEE ve IETF gibi çok çeşitli standartlarla ilgili patentleri kapsıyor. İki şirket arasındaki ortaklık, ağ altyapılarının yanı sıra tüketici cihazlarının satışını da içerecek. Şirketler birbirlerinin patentli, standartlaştırılmış teknolojilerini kullanabilecekler.
"Tüketicilere yarayacak"
Sözleşmenin mali koşulları hakkında herhangi bir detay açıklanmadı. Ancak Ericsson'un basın açıklamasında 2023 yılında fikri mülkiyet haklarının lisanslanmasından yaklaşık 11 milyar İsveç Kronu (1 milyar dolar) gelir beklendiği belirtildi. Ericsson Baş Fikri Mülkiyet Sorumlusu Christina Petersson, bu "dengeli yaklaşımın" her iki tarafın da çıkarına olduğunu ve tüketicilere de fayda sağlayacağını söyledi.
Ericsson 60.000'den fazla patentten oluşan bir portföye sahip. Şirket araştırma ve geliştirmeye yılda 4 milyar dolardan fazla yatırım yapıyor. İsveçli firma uzun vadede yeni anlaşmalar ve yeni lisanslama alanlarının geliştirilmesi yoluyla fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirin artacağından emin. Huawei ise 2022 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan patent başvurusu sayısında (4.505) lider olduğunu belirtti.Kaynakça https://www.ericsson.com/en/press-releases/2023/8/ericsson-and-huawei-renew-global-patent-license-agreement https://www.huawei.com/en/news/2023/8/huawei-ericsson-cross-licensing Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.