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    Huawei ve Ericsson, 5G patentleri konusunda çapraz lisans anlaşması imzaladı

    Huawei ve Ericsson, 3G, 4G ve 5G teknolojilerini içeren uzun vadeli bir patent lisans anlaşması imzaladı. İki şirket hem ağ altyapısında hem de tüketici cihazlarında iş birliği yapacak.
    Huawei ve Ericsson, 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    Huawei ve Ericsson arasında uzun vadeli bir patent çapraz lisans anlaşması imzalandı. Yapılan basın açıklamasında, beşinci nesil (5G) mobil iletişim standardıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere patentlerin karşılıklı lisanslanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Söz konusu anlaşma 3G, 4G ve 5G mobil iletişim teknolojilerine yönelik 3GPP, ITU, IEEE ve IETF gibi çok çeşitli standartlarla ilgili patentleri kapsıyor. İki şirket arasındaki ortaklık, ağ altyapılarının yanı sıra tüketici cihazlarının satışını da içerecek. Şirketler birbirlerinin patentli, standartlaştırılmış teknolojilerini kullanabilecekler.

    Huawei ve Ericsson, 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör

    "Tüketicilere yarayacak"

    Sözleşmenin mali koşulları hakkında herhangi bir detay açıklanmadı. Ancak Ericsson'un basın açıklamasında 2023 yılında fikri mülkiyet haklarının lisanslanmasından yaklaşık 11 milyar İsveç Kronu (1 milyar dolar) gelir beklendiği belirtildi. Ericsson Baş Fikri Mülkiyet Sorumlusu Christina Petersson, bu "dengeli yaklaşımın" her iki tarafın da çıkarına olduğunu ve tüketicilere de fayda sağlayacağını söyledi.

    Ericsson 60.000'den fazla patentten oluşan bir portföye sahip. Şirket araştırma ve geliştirmeye yılda 4 milyar dolardan fazla yatırım yapıyor. İsveçli firma uzun vadede yeni anlaşmalar ve yeni lisanslama alanlarının geliştirilmesi yoluyla fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirin artacağından emin. Huawei ise 2022 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan patent başvurusu sayısında (4.505) lider olduğunu belirtti.

    Kaynakça https://www.ericsson.com/en/press-releases/2023/8/ericsson-and-huawei-renew-global-patent-license-agreement https://www.huawei.com/en/news/2023/8/huawei-ericsson-cross-licensing
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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