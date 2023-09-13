Huawei ve Xiaomi çapraz patent lisans anlaşması imzaladı

Huawei'nin fikri mülkiyet departmanı başkanı Alan Fan "Xiaomi ile bu lisans anlaşmasını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu lisans anlaşması bir kez daha sektörün Huawei'nin iletişim standartlarına yaptığı katkıları kabul ettiğini yansıtıyor ve geleceğin mobil iletişim teknolojilerini araştırmaya yönelik yatırımlarımızı artırmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
İki şirket davalık olmuştu
Xiaomi'nin kurumsal iş geliştirme genel müdürü Ran Xu ise "Huawei ile patent çapraz lisanslama anlaşmasına varmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, her iki tarafın da birbirlerinin fikri mülkiyet haklarını tanıdığını ve saygı duyduğunu gösteriyor. Xiaomi, her zaman olduğu gibi fikri mülkiyete saygı gösterecek ve daha fazla insanın teknolojiden yararlanmasına olanak sağlayacak" dedi.
Huawei geçtiğimiz aylarda kendisine ait dört patenti ihlal ettiği gerekçesiyle ezeli rakibi Xiaomi'ye dava açmıştı. Çin'de açılan davanın ardından bir açıklama yapan Xiaomi ise her iki tarafın da patent lisansı için müzakere masasında olduğunu söyledi. Orta yol bulunmuş görünüyor.Kaynakça https://www.huawei.com/en/news/2023/9/huaweixiaomi-patent-crosslicensing https://www.reuters.com/technology/chinas-huawei-xiaomi-reach-global-patent-deal-5g-state-media-2023-09-13/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.