Tam Boyutta Gör Huawei ve Xiaomi, birbirlerinin patentlerinin karşılıklı kullanımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Böylelikle iki firma arasındaki patent lisanslama anlaşmazlığı çözüme kavuştu. Çinli teknoloji devleri arasında yapılan çapraz patent lisans anlaşması, 5G de dahil olmak üzere birçok iletişim teknolojisini kapsıyor.

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Huawei'nin fikri mülkiyet departmanı başkanı Alan Fan "Xiaomi ile bu lisans anlaşmasını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu lisans anlaşması bir kez daha sektörün Huawei'nin iletişim standartlarına yaptığı katkıları kabul ettiğini yansıtıyor ve geleceğin mobil iletişim teknolojilerini araştırmaya yönelik yatırımlarımızı artırmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

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İki şirket davalık olmuştu

Xiaomi'nin kurumsal iş geliştirme genel müdürü Ran Xu ise "Huawei ile patent çapraz lisanslama anlaşmasına varmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, her iki tarafın da birbirlerinin fikri mülkiyet haklarını tanıdığını ve saygı duyduğunu gösteriyor. Xiaomi, her zaman olduğu gibi fikri mülkiyete saygı gösterecek ve daha fazla insanın teknolojiden yararlanmasına olanak sağlayacak" dedi.

Huawei geçtiğimiz aylarda kendisine ait dört patenti ihlal ettiği gerekçesiyle ezeli rakibi Xiaomi'ye dava açmıştı. Çin'de açılan davanın ardından bir açıklama yapan Xiaomi ise her iki tarafın da patent lisansı için müzakere masasında olduğunu söyledi. Orta yol bulunmuş görünüyor.

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Huawei ve Xiaomi çapraz patent lisans anlaşması imzaladı