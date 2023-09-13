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    Huawei ve Xiaomi çapraz patent lisans anlaşması imzaladı

    Huawei ve Xiaomi arasında daha önce bir patent anlaşmazlığı ortaya çıkmıştı. Çinli devler bu ihtilafı 5G ve diğer ilerişim teknolojilerini kapsayan bir çapraz lisans anlaşması imzalayarak çözdü.
    Huawei ve Xiaomi çapraz patent lisans anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    Huawei ve Xiaomi, birbirlerinin patentlerinin karşılıklı kullanımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Böylelikle iki firma arasındaki patent lisanslama anlaşmazlığı çözüme kavuştu. Çinli teknoloji devleri arasında yapılan çapraz patent lisans anlaşması, 5G de dahil olmak üzere birçok iletişim teknolojisini kapsıyor.

    Huawei'nin fikri mülkiyet departmanı başkanı Alan Fan "Xiaomi ile bu lisans anlaşmasını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu lisans anlaşması bir kez daha sektörün Huawei'nin iletişim standartlarına yaptığı katkıları kabul ettiğini yansıtıyor ve geleceğin mobil iletişim teknolojilerini araştırmaya yönelik yatırımlarımızı artırmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

    Huawei ve Xiaomi çapraz patent lisans anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör

    İki şirket davalık olmuştu

    Xiaomi'nin kurumsal iş geliştirme genel müdürü Ran Xu ise "Huawei ile patent çapraz lisanslama anlaşmasına varmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, her iki tarafın da birbirlerinin fikri mülkiyet haklarını tanıdığını ve saygı duyduğunu gösteriyor. Xiaomi, her zaman olduğu gibi fikri mülkiyete saygı gösterecek ve daha fazla insanın teknolojiden yararlanmasına olanak sağlayacak" dedi.

    Huawei geçtiğimiz aylarda kendisine ait dört patenti ihlal ettiği gerekçesiyle ezeli rakibi Xiaomi'ye dava açmıştı. Çin'de açılan davanın ardından bir açıklama yapan Xiaomi ise her iki tarafın da patent lisansı için müzakere masasında olduğunu söyledi. Orta yol bulunmuş görünüyor.

    Kaynakça https://www.huawei.com/en/news/2023/9/huaweixiaomi-patent-crosslicensing https://www.reuters.com/technology/chinas-huawei-xiaomi-reach-global-patent-deal-5g-state-media-2023-09-13/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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