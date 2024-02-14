"Yapay zeka patent sahibi olamaz" kararı resmiyet kazandı

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka hayatımıza girdiğinden bu yana telif hakları ve patent konusu gündemde yer ediniyor. Bir taraf yapay zekanın patent sahibi olabileceğini savunurken diğer taraf ise bunun olamayacağını düşünüyor. Bu konu hakkında ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO), yaptığı açıklamada yapay zekanın patent sahibi olamayacağını belirtti.

Yapay zeka tek başına patent sahibi olamaz

USPTO, yapay zeka sistemlerinin “mucit” olarak nitelendirilemeyeceğini ancak gerçek insanları patentli buluşlar geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarını kullanabileceğini söylüyor. Eğer patentli buluş sürecinde yapay zeka kullanılmışsa bunun açıkça belirtilmesi gerektiği de aktarılıyor.

Kurumun yaptığı açıklama esasında hukuki bir zemine dayanıyor. Bilindiği üzere patentler “mucit” kişilere veriliyor, mucit kişilerin tanımı ise yasada gerçek kişiler olarak geçiyor. Haliyle yapay zeka sistemleri veya benzer gerçek olmayan kişilerin patent başvuruları yapmasının önüne geçiliyor. Kurum aynı zamanda "bir yapay zeka sisteminin gerçek bir kişi tarafından kullanılması, gerçek bir kişinin mucit olarak nitelendirilmesini engellemez” ifadesine de yer veriyor ancak bu, kullanılan aracın başvuru sürecinde açıklanması gerekliliğine bağlanıyor.

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Bununla birlikte USPTO, patenti tescil ettirmek için yapay zekayı kullanan kişinin ilgili buluşun konseptine önemli ölçüde katkıda bulunmuş olması gerektiğini belirtiyor. Yani, yapay zeka sisteminin yaptığı bir keşfi deneyip kanıtlamak, kişiyi mucit yapmıyor.

Geçmişte yapay zekayı “mucit” olarak gösterip patent başvurularının yapıldığını görmüştük. Benzer şekilde telif hakkı konulu davalar da gündeme gelmişti. En azından şimdilik mahkemeler ve patent ofisleri yapay zekayı mucit olarak görmezken telif haklarının da olmadığını düşünüyor. Bu durum hakkında USPTO ve ABD Telif Hakkı Ofisi, yeni kılavuzlar geliştirmek üzere çalışmaya devam edecek.

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Yapay zekanın patent sahibi olamayacağı açıklandı