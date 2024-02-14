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    "Yapay zeka patent sahibi olamaz" kararı resmiyet kazandı

    ABD’nin patent ofisi, yapay zeka sistemlerinin bir mucit olarak nitelendirilemeyeceğini ancak gerçek kişilerin kendi buluşlarında yapay zekayı kullanabileceklerini aktardı.
    Yapay zekanın patent sahibi olamayacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka hayatımıza girdiğinden bu yana telif hakları ve patent konusu gündemde yer ediniyor. Bir taraf yapay zekanın patent sahibi olabileceğini savunurken diğer taraf ise bunun olamayacağını düşünüyor. Bu konu hakkında ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO), yaptığı açıklamada yapay zekanın patent sahibi olamayacağını belirtti.

    Yapay zeka tek başına patent sahibi olamaz

    USPTO, yapay zeka sistemlerinin “mucit” olarak nitelendirilemeyeceğini ancak gerçek insanları patentli buluşlar geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarını kullanabileceğini söylüyor. Eğer patentli buluş sürecinde yapay zeka kullanılmışsa bunun açıkça belirtilmesi gerektiği de aktarılıyor.

    Kurumun yaptığı açıklama esasında hukuki bir zemine dayanıyor. Bilindiği üzere patentler “mucit” kişilere veriliyor, mucit kişilerin tanımı ise yasada gerçek kişiler olarak geçiyor. Haliyle yapay zeka sistemleri veya benzer gerçek olmayan kişilerin patent başvuruları yapmasının önüne geçiliyor. Kurum aynı zamanda "bir yapay zeka sisteminin gerçek bir kişi tarafından kullanılması, gerçek bir kişinin mucit olarak nitelendirilmesini engellemez” ifadesine de yer veriyor ancak bu, kullanılan aracın başvuru sürecinde açıklanması gerekliliğine bağlanıyor.

    Bununla birlikte USPTO, patenti tescil ettirmek için yapay zekayı kullanan kişinin ilgili buluşun konseptine önemli ölçüde katkıda bulunmuş olması gerektiğini belirtiyor. Yani, yapay zeka sisteminin yaptığı bir keşfi deneyip kanıtlamak, kişiyi mucit yapmıyor.

    Geçmişte yapay zekayı “mucit” olarak gösterip patent başvurularının yapıldığını görmüştük. Benzer şekilde telif hakkı konulu davalar da gündeme gelmişti. En azından şimdilik mahkemeler ve patent ofisleri yapay zekayı mucit olarak görmezken telif haklarının da olmadığını düşünüyor. Bu durum hakkında USPTO ve ABD Telif Hakkı Ofisi, yeni kılavuzlar geliştirmek üzere çalışmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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