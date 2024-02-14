"Yapay zeka patent sahibi olamaz" kararı resmiyet kazandı

Yapay zeka tek başına patent sahibi olamaz
USPTO, yapay zeka sistemlerinin “mucit” olarak nitelendirilemeyeceğini ancak gerçek insanları patentli buluşlar geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarını kullanabileceğini söylüyor. Eğer patentli buluş sürecinde yapay zeka kullanılmışsa bunun açıkça belirtilmesi gerektiği de aktarılıyor.
Kurumun yaptığı açıklama esasında hukuki bir zemine dayanıyor. Bilindiği üzere patentler “mucit” kişilere veriliyor, mucit kişilerin tanımı ise yasada gerçek kişiler olarak geçiyor. Haliyle yapay zeka sistemleri veya benzer gerçek olmayan kişilerin patent başvuruları yapmasının önüne geçiliyor. Kurum aynı zamanda "bir yapay zeka sisteminin gerçek bir kişi tarafından kullanılması, gerçek bir kişinin mucit olarak nitelendirilmesini engellemez” ifadesine de yer veriyor ancak bu, kullanılan aracın başvuru sürecinde açıklanması gerekliliğine bağlanıyor.
Bununla birlikte USPTO, patenti tescil ettirmek için yapay zekayı kullanan kişinin ilgili buluşun konseptine önemli ölçüde katkıda bulunmuş olması gerektiğini belirtiyor. Yani, yapay zeka sisteminin yaptığı bir keşfi deneyip kanıtlamak, kişiyi mucit yapmıyor.
Geçmişte yapay zekayı “mucit” olarak gösterip patent başvurularının yapıldığını görmüştük. Benzer şekilde telif hakkı konulu davalar da gündeme gelmişti. En azından şimdilik mahkemeler ve patent ofisleri yapay zekayı mucit olarak görmezken telif haklarının da olmadığını düşünüyor. Bu durum hakkında USPTO ve ABD Telif Hakkı Ofisi, yeni kılavuzlar geliştirmek üzere çalışmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.